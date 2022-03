Premios Stevie® anuncia ganadores en la decimosexta edición anual de Premios de Ventas y Servicio al Cliente

01/03/2022

Nuevas categorías para 2022 reconocen el liderazgo visionario

Los ganadores fueron anunciados en la decimosexta edición anual de los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente.

Más de 2.300 inscripciones fueron evaluadas en más de 90 categorías por logros en ventas, servicio al cliente y centro de contacto.

FAIRFAX, Virginia, March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Los ganadores en la decimosexta edición anual de los Premios Stevie® de Ventas y Servicio al Cliente, reconocidos como los principales premios de servicio al cliente y ventas del mundo, fueron anunciados hoy. Los ganadores de los Premios Stevie serán homenajeados durante una ceremonia de premiación virtual el 11 de mayo.

La lista completa de los ganadores de Stevie por categoría está disponible en http://www.StevieAwards.com/Sales .

Más de 2.300 nominaciones de organizaciones de 51 países fueron evaluadas en la competencia de este año. Los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce fueron seleccionados por las puntuaciones promedio de más de 150 profesionales en ocho comités de jurados especializados . Las inscripciones fueron consideradas en más de 90 categorías por sus logros en servicio al cliente y centro de contacto, que incluyen; Centro de Contacto del Año, Premio a la Innovación en Servicio al Cliente y Departamento de Servicio al Cliente del Año; más de 60 categorías para los logros de ventas y desarrollo de negocios, que van desde Ejecutivo Sénior de Ventas del Año a Capacitación de Ventas o Ejecutivo de Desarrollo de Negocios del Año hasta Departamento de Ventas del Año; y categorías para reconocer nuevos productos y servicios, proveedores de soluciones y la respuesta de organizaciones y personas ante la pandemia de COVID-19. Nuevas categorías este año honran la excelencia en liderazgo visionario en servicio al cliente y ventas.

IBM de Armonk, NY EAU y DP DHL, en todo el mundo, ganaron 11 Premios Stevie de Oro, el mayor número de premios que cualquier organización en el concurso. Otros ganadores de Stevie con tres o más Premios de Oro, incluyen; Sales Partnerships, Inc., Broomfield, CO, EUA (ocho), ValueSelling Associates, Carlsbad, CA, EUA (seis), HP, Inc. Boise, ID, EUA (cuatro), The Biz Dojo Inc, Calgary, Canadá (cuatro), UPMC Health Plan, Pittsburgh, PA, EUA (cuatro), Allianz Services Pvt Ltd, Kerala, India (tres), Nutrisystem, Fort Washington, PA, EUA (tres), TransPerfect, Nueva York, NY, EUA (tres) y Voya Financial, Chandler, AZ, EUA (tres).

Los ganadores de dos Premios Stevie Oro, incluyen; Contact Lens King Inc., Capplain, NY, EUA; Datasite, Minneapolis, MN , EUA; Dubai Municipality, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Empolis Group, Kaiserslautern, Alemania; Future Generali India Insurance Company Ltd., Mumbai, India; Michael Kors, New York, NY, EUA; Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA; Municipality and Planning Department, Ajman, Emiratos Árabes Unidos; Optima Tax Relief, LLC, Santa Ana, CA, EUA; POWERHOME SOLAR, Mooresville, NC, EUA; PowerSchool Group LLC, Folsom, CA, EUA; Ruby, Portland, OR, EUA; SAP, Newtown Square, PA, EUA; Sber, Moscú, Rusia; SoftPro, Raleigh, NC, EUA; Spinnaker Support, Greenwood Village, CO, EUA; Support Services Group, Lewis Center, OH, EUA; Talkdesk, San Francisco, CA, EUA; Templeton Partners & London, Reino Unido; VifakBank, Istanbul, Turquía; y VMo, Palware, CA Alto.

Otras organizaciones ganadoras de una combinación de cuatro o más Premios Stevie de Oro, Plata o Bronce, incluyen; Abrigo, Austin, TX, EUA; Arise Virtual Solutions, Miramar, FL, EUA; Blackhawk Network, Pleasanton CA, EUA; CarrefourSA, Istanbul, Turquía; Clubspeed, Irvine, CA, EUA; EFG Companies, Irving, TX, EUA; Element Electronics, Winnsboro, SC, EUA; HireVue, South Jordan, UT, EUA; Intuit, Mississauga, Ontario Canada; Nuance Communications, Boston, MA, EUA; OpenGov, San Jose, CA, EUA; Optum Eden Prairie, MN, EUA; Princess Polly, Los Ángeles, CA, EUA; Pushpay, Redmond, WA, EUA; QNB Finansbank, Estambul, Turquía; RAIN Group, Boston, MA, EUA; Toco Warranty, Los Ángeles, CA; TEC, Englewood, CO, EUA; Visualize Birming, MIham, Vio Inc., Irvine, CA; y WNS (Holdings, India).

Las 10 organizaciones con mayor reconocimiento en la competencia recibirán trofeos Grand Stevie Award. Los ganadores se anunciarán la semana del 14 de marzo.

Desde hoy hasta el 1 de abril, el público puede votar por sus proveedores de servicio al cliente favoritos en los Premios People ‘s Choice Stevie® de Servicio al Cliente Favorito, una característica anual de los premios. La votación está abierta en http://peopleschoice.stevieawards.com . Los ganadores de los People ‘s Choice Stevie Awards en varios sectores se anunciarán la semana del 4 de abril.

Una categoría de los premios continuará aceptando inscripciones hasta el 11 de marzo. El Premio a las Asociaciones de Ventas por su Ética en Ventas, que reconoce a las organizaciones por sus mejores prácticas y logros en demostrar los más altos estándares éticos en el sector de ventas. Los requisitos de inscripción para esta categoría se describen en https://stevieawards.com/sales/nominate-2022-sales-partnerships-ethics-sales-award .

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Americanos de Negocios, Premios Internacionales de Negocios, Premios Stevie Medio Oriente y Norte de África, Premios Stevie a la Mujer en los Negocios; Premios Stevie a Empleadores Excelentes y Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. Como homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, www.StevieAwards.com .

Los patrocinadores de la decimosexta edición anual de los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente incluyen Sales Partnerships, Inc., Thought Leadership Leverage y ValueSelling Associates, Inc.

