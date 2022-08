Premios Stevie® anuncian ganadores en la Decimonovena Edición Anual de los Premios Internacionales de Negocios (IBA) de todo el mundo

15/08/2022

3.700 nominaciones fueron presentadas por organizaciones de 67 naciones

Las más destacadas organizaciones y ejecutivos de todo el mundo fueron reconocidos como ganadores de Premios Stevie® de Oro, Plata y Bronce en la decimonovena edición anual de los Premios Internacionales de Negocios®.

FAIRFAX, Virginia, Aug. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Las más destacadas organizaciones y ejecutivos de todo el mundo fueron reconocidos como ganadores de Premios Stevie® de Oro, Plata y Bronce en la Decimonovena Edición Anual de los Premios Internacionales de Negocios® , el único programa de premios de negocios internacionales totalmente integral en el mundo.

Los ganadores fueron seleccionados entre más de 3.700 nominaciones presentadas por organizaciones en 67 países.

Una lista completa de todos los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce 2022 por categoría está disponible en www.StevieAwards.com/IBA .

Más de 300 ejecutivos de todo el mundo participaron en 11 jurados para determinar los ganadores de Stevie.

El principal ganador de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce es HALKBANK de Estambul, Turquía con 32. Otros ganadores de múltiples Premios Stevie incluyen; IBM Corporation (21), LLYC (20), Deutsche Post DHL (19), Abu Dhabi Ports Group (17), Viettel Group (17), OPET (15), Telkom Indonesia (13), ZER (13), Ayala Land Inc. (12), Ooredoo (12), Globe Telecom (10), PJ Lhuillier, Inc (PJLI) (10), Enerjisa Enerji (9), Wolters Kluwer (9), Strategic Public Relations Group (8), pH7 Communications (8), Tata Consultancy Services Inc. (8), Adfactors PR (8), Jeunesse Global (7), Bank of Montreal, (6), Canadian Tire Corporation (6), HeyMo The Experience Design Company (6), Octopus Energy (6), Sleepm Global Inc. (6), VUMI Group (6) y VNPT VinaPhone Corporation (6).

IBM, una corporación multinacional de tecnología con sede en Armonk, Nueva York, EE.UU. ganó nueve Premios Stevie de Oro, más que ninguna otra organización en la competencia.

Todas las organizaciones del mundo son elegibles para competir en los IBAs y pueden presentar nominaciones en una amplia gama de categorías de logros en gestión, marketing, relaciones públicas, servicio al cliente, recursos humanos, nuevos productos y servicios, tecnología, sitios web, aplicaciones, eventos y más.

Los premios se entregarán durante un evento de gala en Londres, Inglaterra, el 15 de octubre de 2022.

Acerca de los Premios Stevie®

Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Medio Oriente y África del Norte, Premios Norteamericanos de Negocios, Premios Internacionales de Negocios, Premios Stevie a Excelentes Empleadores, Premios Stevie a la Mujer en los Negocios; y Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Premios Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, http://www.StevieAwards.com .



