Premios ValgrAI celebran la excelencia del talento en IA en Valencia

21/12/2023

ValgrAI (Escuela Valenciana de Posgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial), ha reconocido el talento de los estudiantes de másteres de Inteligencia Artificial y disciplinas asociadas de la Comunitat Valenciana a través de la celebración de los I Premios de Inteligencia Artificial Comunitat Valenciana.

Esta iniciativa, que tiene vocación de convertirse en un hito anual, pretende destacar la labor realizada por los estudiantes y personal investigador en el campo de la IA, y de este modo, promover la investigación y formación de posgrado para posicionar la Comunitat Valenciana como un referente.

Estos galardones, que cuentan con la financiación de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana y con la colaboración de las cinco universidades principales de la Comunitat Valenciana (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I, Universitat d’Alacant y Universidad Miguel Hernández), ponen de relevancia el compromiso de ValgrAI con la excelencia académica, los talentos emergentes y la innovación en inteligencia artificial.

En este sentido, el Director General de ValgrAI, Vicente Botti, señaló durante su parlamento que “estos premios son un homenaje al talento que impulsará el futuro de la IA y reflejan el compromiso de ValgrAI con el avance y la innovación en la Comunitat Valenciana”.

Estos premios, que suponen un compromiso con la excelencia y marcan la pauta para el futuro de la tecnología en la región, consisten en un galardón diseñado y elaborado por el artista fallero José Luis Platero, un certificado y un premio dotado en 1.000 euros.

La celebración de estos premios, que ha sido presidida por Vicerectora adjunta d’Estudis i Formació Permanent de la Universitat Jaume I, Mª José Aramburu, han contado con la presencia de la Delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, quien ha destacado el potencial existente en materia de Inteligencia Artificial en las universidades valencianas, dado que son una catera de talento en innovación.

El evento además acogió la mesa redonda “Desvelando el Futuro: Desafíos y reflexiones sobre la Inteligencia Artificial de Propósito General” moderada por el Director General de ValgrAI, Vicente Botti; Ramon López de Mantaras: Profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y presidente del Consejo Científico de ValgrAI; Jesús Conill: Catedrático de filosofía moral y política en la Universidad de Valencia y miembro de la UMI de ValgrAI y José Hernández Orallo: Investigador asociado en el Leverhulme Centre for the Future of Intelligence de la Universitat de Cambridge y miembro de la Unidad Mixta de Investigación ValgrAI.

El debate se centró en los desafíos y reflexiones sobre la capacidad de la inteligencia artificial para realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer como la comprensión del lenguaje natural, la creatividad y la toma de decisiones. Asimismo, se abordaron las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial de propósito general, como la privacidad, la seguridad y el impacto en el mercado laboral. Todo ello con el objetivo de dibujar desde diferentes puntos de vista el futuro transformador de la IA.

Relación de premiados:

1. Mejor Expediente del Máster Universitario en Ciencia de Datos de la Universitat de València – Alberto Martínez Fernández

2. Mejor Expediente del Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones de la Universitat Politècnica de València – Inmaculada Desiderio Martínez

3. Mejor Expediente del Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital de la Universitat Politècnica de València – Mario Andreu Villar

4. Mejor Expediente del Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software de la Universitat Politècnica de Valencia – Fernando Carceller Llorens

5. Mejor Expediente del Máster Universitario en Ciencia de Datos de la Universitat d´Alacant – Jorge Díaz Rosique

6. Mejor Expediente del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de la Universitat Jaume I – Entrega Vicente Ramón Tomás López, director del departamento de ingeniería y ciencia de los computadores de la UJI- Joaquín González Álvarez

7. Mejor Expediente del Máster Universitario en Estadística Computacional y Ciencia de Datos de la Universidad Miguel Hernández – Lorena Nacher Sarrio

8. Mejor Expediente del Máster Universitario en Robótica de la Universidad Miguel Hernández – José García Villalón

9. Mejor Tesis de Máster en Inteligencia Artificial y disciplinas asociadas – Titulado “Towards improving human-computer interaction for people with speech impairment. X Congreso I+D+i Campus de Alcoi. Creando sinergia” de Isabel Ferri Mollá de la Universitat Politècnica de València.

10. Mejor Tesis Doctoral en Inteligencia Artificial y disciplinas asociadas – Titulada “’Contributions of biomechanical modeling and machine learning to the automatic registration of Multiparametric Magnetic Resonance and Transrectal Echography for prostate brachytherapy’ de Óscar José Pellicer Valero de la Universitat de València

