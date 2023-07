Primer ReFi Gathering de España conectará las finanzas tradicionales con la inversión de impacto

Por staff

02/07/2023

Ethic Hub -en colaboración con Crane Earth, Celo, Economic Space Agency, Concordium, BFA Global, comma, JiWolf, Mutants Beer y Moon Water- celebra la primera jornada sobre finanzas regeneradoras (ReFi) de España, el próximo 4 de julio, en la Torre Amat (Barcelona).

🌿ReFi Gathering Spain🌿

4 de Julio, 10:00 horas

Torre Amat

C/ de la Duquessa d’Orleans, 9 (Barcelona)

acreditaciones: njansana@agenciacomma.com

Agenda: https://bit.ly/3Xs722M

El ReFi Gathering Spain está ​​enfocado a conectar el mundo de la inversión tradicional con la inversión de impacto y el uso de la tecnología blockchain. Y lo hace en un evento estructurado a través de conferencias y workshops donde los líderes de los proyectos presentarán casos de uso tangibles y accesibles de aplicación de la tecnología de la cadena de bloques a los criterios ODS.

Las ReFi son la combinación de dos disciplinas distintas: economía regenerativa y finanzas descentralizadas y permiten a los usuarios redefinir su relación con el sistema financiero actual, con las finanzas y la riqueza.

La economía regenerativa tiene como objetivo crear sistemas que eviten la erosión ambiental, monetaria y/o social, y que además proporcionen los mecanismos para mejorar las sociedades, restaurarlas y devolverlas a un estado óptimo de funcionamiento.



El ReFi Gathering Spain es una experiencia colectiva e interdisciplinaria para proyectos centrados en el impacto, fundadores, inversores, investigadores y líderes. Es una plataforma para conexiones significativas e intercambio de individuos y proyectos de todos los rincones de Europa y más allá.



El evento cuenta con charlas, mesas redondas y oportunidades de establecer contactos para fomentar un entorno dinámico y atractivo y tejer un rico tapiz con todos los participantes.

Los ponentes, panelistas y participantes son expertos y líderes en su campo: desde expertos en proyectos ReFi y regeneración, pasando por constructores de web3 y web2, hasta inversores y académicos.



Participan como ponentes:



Jori Armbruster, Founder & CEO EthicHub

Maex Ament, Co-Founder at Centrifuge, Partner at Crane Earth

Gabriela Chang, Founder & CEO EthicHub

David del Ser, CIO at BFA Global

Esther Val, Web3 Explorer & Advocate,

Gonzalo García Perate, Founder at 0xFoundry

Jaime Fernández Castellá, Agronomist specialized in sustainability

Camila Rioja, LatAm Ecosystem Lead at Celo Foundation

John Ellison, Founder at ReFi DAO

Daniel García, Co-Founder & CTO at Plastiks

Luuk Weber, Founder at Kolektivo Labs

Ashley Buck, Founder and Prncipal at ReSource Finance

Diego Mazo, Co-Founder at Tropykus

Boyd Cohen, CEO at WheelCoin

Griff Green, Co-Founder at Giveth, Commons Stack & DAppNode

Filipe Macedo, CPO & Co-Founder at Talent Protocol

Pere Guerra, CEO at Kakubi

Lena Hierzi, Dev Advocate at Toucan

María Eisner Pelch, Senior Manager, ESG & Sustainability Lead at Concordium

Robin Klemens, Founder & CEO at KUMO

Enrique Aznar, Legal, Ethics & Compliance

Max Semenchuk, Board Member at Trusted Seed

Juan Giraldo, Founder at ReFi Medellín

Ilana Milkes, Founder at Selva Wild

Akseli Virtanen, Co-founder at Economic Space Agency

Leticia Prados, Cofounder at Regen Living & Mad Regen

Eva Jennifer Abel, Head of Investments at Oryx Impact

