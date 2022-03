Projeto de inovação aberta da Simpress envolve também seus colaboradores internos

Por staff

09/03/2022

Criado no ano passado para aproximar a Simpress dos mais diversos ecossistemas de inovação do país, o Simpress Lab também tem como objetivo motivar ou incentivar o processo inovativo dentro da própria empresa.

Há menos de um ano após o início de suas atividades, o Simpress Lab comemora a marca de mais de 100 projetos inovadores recebidos ou submetidos pelos seus colaboradores do público interno. “Estamos muito orgulhosos com esse resultado. Ninguém melhor do que quem participa diariamente da operação para indicar mudanças. O Simpress Lab proporcionou a oportunidade de engajarmos e escutarmos nossos colaboradores de forma estruturada”, afirma Carlos Alberto Pulici, Diretor de Operações da Simpress

Por meio do Simpress Lab, programa de inovação e aceleração digital, são lançados desafios de gestão em busca de ideias que possam melhorar diversos processos da companhia em áreas como: eficiência operacional e logística, experiência do cliente, geração de leads, gerenciamento de produtos, field services e recursos humanos.

Entre os participantes dos desafios estão os colaboradores da Simpress e startups de todo o Brasil, sendo algumas indicações do BR Angels, associação de investimento-anjo composta por empreendedores e executivos de grandes companhias, parceiro Simpress. Todas as sugestões passam por uma análise e são apresentadas ao comitê do programa. A partir disso, entram na jornada de avaliação juntamente com as ideias vindas também das startups.

Entre as ideias já aprovadas estão o canal de suporte técnico ao cliente, o chatbot interativo para abertura de chamados dos clientes e o projeto de otimização da frota.

“Queremos turbinar o modelo de outsourcing de equipamentos de TI, segmento em que somos líderes de mercado, com soluções mais inteligentes e disruptivas que poderão nos ajudar a tornar a vida dos nossos clientes mais fácil”, explica o Diretor de Operações.