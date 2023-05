Pronostican recuperación positiva pero frágil de la actividad económica en 2023

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadores En segundo lugar, destaca el segmento de televisión de paga y servicios convergentes, que alcanzó ingresos totales de $34,997 mdp o 25.0% del total. Este coeficiente continúa en ascenso debido a la mayor disponibilidad, accesibilidad y contratación de la conectividad y los paquetes ofrecidos por los operadores cableros. Estos han impulsado el dinamismo del mercado a través de abundantes inversiones en infraestructura, mejora en la calidad de los servicios, mayor asequibilidad de la oferta y mayor capacidad de las redes.



Asimismo, destaca el impulso que han propiciado en la contratación de servicios tradicionales fijos, como la telefonía y banda ancha fijas, que registran crecimientos de 15.9% y 9.0%, respectivamente por el número de accesos, mientras que a través de los operadores tradicionales fijos en un -4.1% y un 0.8%.



Por otro lado, el segmento fijo también registró resultados positivos durante el 1T-2023, al alcanzar un crecimiento del 3.9%, después de experimentar números rojos durante 12 trimestres consecutivos. La creciente competencia y el atractivo de los paquetes ofrecidos, así como la migración hacia la oferta de los operadores de cable, explican la disminución en la preferencia, relevancia y generación de ingresos en este mercado.



Prospectiva para 2023



Como se refirió anteriormente, los especialistas consultados por el Banco de México aumentaron significativamente la proyección de crecimiento del PIB para 2023, al pasar de 0.9% a 1.6%, entre diciembre de 2022 y abril de este año. Las mejores prospectivas en la actividad económica, la disminución de la tasa de desempleo, el aumento de la inversión fija bruta y la desaceleración de la inflación fueron algunos de los factores que contribuyeron a este repunte en la estimación. Sin embargo, aún persisten preocupaciones en torno a la merma en la actividad económica en Estados Unidos, la política monetaria restrictiva y el alto costo financiero de la deuda, entre otros.



Con base en estas proyecciones macroeconómicas y los resultados sectoriales al 1T-2023, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) estima un escenario de crecimiento medio de 5.3% de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones en México durante este año, ligeramente superior al nivel de 2022, pero que podría alcanzar hasta un 6.7% en su proyección más optimista, impulsado por la contratación y el uso de los servicios. En un escenario negativo, el crecimiento podría ser de 4.5%.

Proyecciones de Crecimiento de la Economía y Sector de Telecomunicaciones en México

(Crecimiento Anual del PIB e Ingresos, %)