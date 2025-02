Proteja su organización de los riesgos de la IA de última generación con Harmony SASE

Cada interacción incluye detalles clave como el nivel de riesgo de la sesión, el servicio Gen AI utilizado, una descripción de la información confidencial compartida, el caso de uso, el tipo de datos compartidos, el nombre del usuario y la fecha y hora de la interacción.Además de la supervisión, las empresas necesitan políticas claras que definan qué herramientas están aprobadas y qué tipos de información se pueden compartir con herramientas de IA externas.



También puede haber ocasiones en las que no desee que su equipo utilice determinadas herramientas de IA. Esto podría deberse a que no pasaron la evaluación de riesgo del proveedor de su empresa o simplemente porque, en general, parecen demasiado riesgosas.En esos casos, SASE de Check Point lo tiene cubierto con sólidas reglas de filtrado web que pueden bloquear el acceso de los usuarios a sitios web no deseados y que se aplican a las personas en la oficina y que trabajan de forma remota.



Las reglas son granulares, lo que significa que puede aplicarlas a toda la empresa o solo a equipos específicos.Si le preocupa que los empleados utilicen la herramienta durante el horario laboral, puede aprovechar nuestro servicio híbrido para aplicar las reglas de filtrado web Gen AI solo cuando los usuarios estén conectados a la red de la empresa, lo que garantiza la flexibilidad.