Prove Identity expande presença no Brasil e faz parceria com a Elo

Por staff

06/11/2023

A Prove Identity, Inc. (“Prove”), empresa de identidade digital, anuncia que a Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamento, aproveitará as soluções de verificação de identidade da Prove para melhorar suas experiências com o cliente, ao mesmo tempo em que combate a fraude de troca de SIM e a proliferação de “contas laranja” no Brasil.

A Elo, que está no mercado desde 2011, possui uma área de Soluções de Prevenção a Fraudes dedicada para fornecer serviços avançados de segurança a seus proprietários e emissores de cartões. Parceira de 37 empresas emissoras de cartões em todo o Brasil, a Elo tem o compromisso de garantir o mais alto nível de proteção às transações financeiras de seus clientes.

“Estamos entusiasmados com o fato de a Elo se juntar ao crescente número de empresas brasileiras, que se beneficiam das soluções de identidade digital da Prove”, disse Scott Bonnell, Diretor de Receita da Prove. “Com a tecnologia exclusiva da Prove, que fornece às empresas informações sobre o risco de um determinado número de telefone, a Elo e seus proprietários e emissores de cartões poderão verificar as identidades dos usuários, detectar e prevenir fraudes na troca de SIM, além de melhorar a experiência do cliente e acelerar a receita.

A fraude de troca de SIM ocorre quando os criminosos obtêm de forma fraudulenta as informações de um assinante móvel e transferem seu número de telefone para um novo cartão SIM, sob seu controle. Isso permite que os fraudadores obtenham acesso não autorizado a informações confidenciais, incluindo detalhes bancários, resultando potencialmente em perda financeira e roubo de identidade para vítimas inocentes. Com a solução Trust Score+ da Prove Identity, a Elo terá uma ferramenta poderosa para avaliar a confiabilidade de cada transação móvel, reduzindo significativamente o risco de fraude na troca de SIM, além de reduzir o atrito para os usuários e tornar a experiência do cliente mais rápida e fácil.

Adicionalmente, a Elo reconhece a premente questão das “contas laranjas” (Contas Laranjas) no Brasil, que se refere à abertura não autorizada de contas bancárias por indivíduos ou organizações criminosas. Essas contas são frequentemente usadas para facilitar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e transações fraudulentas. Por meio das soluções da Prove, a Elo busca fornecer aos bancos ferramentas eficazes para identificar e prevenir a proliferação de “contas laranja”, garantindo assim a integridade do sistema financeiro.

“O compromisso da Elo em aprimorar as medidas de segurança se alinha com nossa missão de fornecer soluções de pagamento seguras e confiáveis para nossos clientes”, diz Vilma Lorey, Diretora de Operações da Elo. “Ao fazer parceria com a Prove e implementar as melhores soluções de identidade digital da Prove, estamos entusiasmados em fortalecer nossa posição como um provedor de pagamento confiável no Brasil, promovendo maior confiança entre os consumidores e a comunidade financeira.”

“Estamos entusiasmados em expandir nossa presença por meio desta parceria estratégica com a Elo”, disse Paulo Nascimento, Diretor Sênior de Vendas na América Latina. “Nossas soluções ajudam a prevenir formas sofisticadas e comuns de fraude, incluindo SIM Swap, roubo de conta e identificação sintética, ao mesmo tempo que simplificam a experiência do cliente e permitem uma adoção simples pelo cliente. Através desta parceria, ainda mais empresas brasileiras podem agora aproveitar estas novas e poderosas ferramentas para proteger eventos de alto risco e proteger os consumidores contra ameaças digitais, ao mesmo tempo que aceleram as receitas e melhoram a experiência do cliente”.

