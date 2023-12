Publicidad digital debe adaptar sus mensajes a un público muy exigente

Por staff

22/12/2023

El uso de los dispositivos móviles como medio de entretenimiento no deja de crecer. Según los datos obtenidos por Adsmovil, compañía de data y tecnología especializada en publicidad digital, el 67% de los consumidores utiliza aplicaciones de juegos móviles y, entre los usuarios con hijos, este porcentaje asciende hasta el 70%. Además, el tiempo que se dedica a los juegos en el móvil es superior al de cualquier otra actividad en este dispositivo: casi un 65% de los usuarios de juegos móviles en España utiliza este tipo de aplicaciones una o varias veces al día y, en cuanto al tiempo que le dedican, el 80,8% de los usuarios afirma jugar desde su móvil entre 15 minutos y dos horas.

Cuando se trata de los más pequeños de la casa, los datos recogidos por Adsmovil muestran que en torno al 60% de los niños son usuarios de juegos móviles y la mayoría utiliza estas aplicaciones desde los dispositivos de sus padres. Desde pequeños han utilizado el teléfono móvil como un elemento más dentro de su rutina de entretenimiento y aprendizaje, y han desarrollado sus propios rasgos y comportamientos a la hora de consumir contenidos de entretenimiento en estos dispositivos.

Por eso, las marcas tienen que adaptar sus mensajes a un público muy exigente, que ha crecido de la mano de las plataformas de contenido infantil y que ha aprendido de forma intuitiva y natural a ignorar y saltar los anuncios en formato vídeo carrusel que, además, no suelen estar dirigidos a ellos. Contar con una estrategia de publicidad mobile de calidad, segmentada para un público infantil-juvenil y que se muestre en entornos seguros y controlados por sus progenitores es esencial para que una marca logre captar la atención de estos usuarios y, finalmente, consiga la afección de marca necesaria para destacar entre todos los inputs publicitarios que reciben los más pequeños (y también sus progenitores) en la temporada navideña

Aplicaciones de juegos como My Little Pony o Subway Surfers ofrecen un modelo de publicidad dirigida a niños y jóvenes muy eficaz a través de recompensas. Por ejemplo, los jugadores pueden saltar un nivel difícil o recargar sus vidas viendo un vídeo publicitario. Además, es un modelo muy seguro, porque el contenido es del propio juego y no hay riesgo de que el usuario realice compras no deseadas ya que la monetización se realiza únicamente a través de la visualización de anuncios.

Formatos publicitarios Rich Media, como las creatividades dinámicas in-house de Adsmovil adheridas a la normativa sobre Protección y Privacidad de los niños en Internet, conocida como COPPA, que incluyen capas dinámicas con puntos de interacción, logran que los jugadores presten más atención a los anuncios interactuando con ellos a través de mini-juegos o demostraciones interactivas de los juguetes que, finalmente, se traduce en un engagement rate muy valioso que aumenta notablemente el reconocimiento de la marca juguetera. Además, la alta capacidad de segmentación de estos anuncios gracias a la utilización de los datos del desarrollador de los juegos garantiza que la publicidad se muestra al público adecuado en el entorno más apropiado.

Cuando un anuncio en vídeo se complementa con Rich Media el tiempo dedicado y el engagement rate es considerablemente superior al de la media de formatos. Las creatividades dinámicas de Adsmovil logran capturar 22,3 segundos de atención del usuario,un tiempo comparable con la atención a la publicidad en el cine que se sitúa en los 23,9 segundos, y superior los 19,5 segundos de los formatos gaming en desktop y mobile. En otras plataformas, el tiempo de atención del usuario frente a estos anuncios es todavía menor, como los anuncios non-skippable en YouTube que logran un máximo de 9 segundos de atención o los anuncios en el feed de Facebook e Instagram que apenas alcanzan los 3 segundos.

Según los datos recopilados por Adsmovil, un 67,9% de los usuarios de juegos móviles en España prefiere ver anuncios que les ofrecen una recompensa, mientras que un 39,8% optaría por vídeos cortos que pudieran saltar. Además, un 44,8% de los usuarios afirma que su experiencia con un anuncio mobile influye directamente sobre su impresión acerca de la marca anunciante y un 42,1% que lo hace sobre su opinión de la calidad del juego. Por otro lado, un 51,1% de los jugadores españoles reconoce tener afinidad hacia los anuncios interactivos y un 68,9% hacia los anuncios recompensados.

