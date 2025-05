¿Pueden las big tech emitir sus propias stablecoins?

13/05/2025

(EEUU) Un nuevo frente de debate se abre en el Senado de Estados Unidos: la posibilidad de que las grandes empresas tecnológicas emitan sus propias stablecoins. Esto ocurre luego de que Meta —matriz de Facebook y WhatsApp— anunciara que está considerando regresar al mercado de las monedas estables.

Este jueves, en el Senado de EE UU, ha fracasado la primera votación procedimental sobre la ley Genius, destinada a regular las stablecoins, ante el rechazo de los demócratas por las preocupaciones sobre los conflictos de intereses de Donald Trumpy de su familia.

Al no alcanzar los 60 votos necesarios para seguir adelante, la votación fallida marca un revés para el impulso del expresidente Donald Trump de integrar la criptopolítica en su agenda política.

La Casa Blanca expresó su frustración por el resultado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent , describió el resultado como una «oportunidad perdida» para formalizar reglas para las stablecoins, que son tokens digitales vinculados a activos como el dólar estadounidense.

La regulación de las monedas estables no es solo cosa de los republicanos. Los demócratas también reconocen la importancia de una normativa que discipline el sector. No obstante, los lazos del presidente con el mundo de los activos digitales se han intensificado en las últimas semanas encendiendo todas las alarmas de los demócratas. En marzo, World Liberty Financial (WLF), la firma de criptomonedas controlada por la familia Trump, anunció el lanzamiento de USD1, una stablecoin respaldada al 100% por bonos del Tesoro de EE UU a corto plazo, depósitos en dólares y otros equivalentes de efectivo. Unas semanas después, la compañía firmó un acuerdo con la firma de inversión MGX, con sede en Abu Dabi, que utilizará lamoneda estable de WLF para una inversión de 2.000 millones de dólares en Binance, el mayor exchange global.

El debate ha resurgido ahora que se supo que Mark Zuckerberg, fundador de Meta, donó cerca de 1 millón de dólares (unos 920.000 euros) a la campaña presidencial de Donald Trump en 2024. Según Warren, este tipo de vínculos podrían estar relacionados con un nuevo intento de influir en el sistema financiero.

Por ello, la senadora pidió a Zuckerberg que comparezca ante el Congreso para explicar si “esta es una nueva maniobra para controlar el dinero del pueblo estadounidense”. Aunque el fundador de Meta no se pronunció, el director de comunicación de la empresa, Andy Stone, negó cualquier intención de revivir el proyecto.

“Diem está muerto. Meta no tiene ninguna stablecoin”, escribió Stone en su cuenta en X (antes Twitter).

El fracaso de la Ley GENIUS no prohíbe las stablecoins, que siguen siendo legales según la legislación estadounidense vigente. Sin embargo, la ausencia de directrices federales deja a las empresas y a los usuarios operando sin normas estandarizadas, dependiendo en su lugar de marcos fragmentados a nivel estatal.

