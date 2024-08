¿Puedes nadar en el mar con un smartwatch?

Por staff

15/08/2024

(Global) La resistencia al agua es un tema que puede generar confusión cuando hablamos de tecnología. Usualmente se cree que si un smartwatch es resistente al agua lo será por siempre y bajo cualquier circunstancia, pero la realidad es muy distinta, de hecho, hay una gran diferencia entre resistencia al agua dulce, al agua de mar, e incluso al agua caliente y vapor, por lo que, si te vas de vacaciones a nadar, es importante que conozcas qué tan resistente es tu smartwatch al utilizarlo bajo el agua.

¿Cómo saber qué tan resistente al agua es tu smartwatch?

Todos los smartwatches y smartbands que sean resistentes al agua como mínimo deben ofrecer un grado de protección IP (Protección de Ingreso), por ejemplo, IP68. Entre más alto sea este número, mayor es la resistencia al agua. Sin embargo, sólo el segundo número es el que hace referencia a la protección al agua, pues el primero indica el nivel de resistencia al polvo.

Existen 6 niveles de protección contra polvo y 9 niveles contra el agua, y actualmente la mayoría de los HUAWEI WATCH y HUAWEI Band cuenta con un grado de protección IP67 o IP68, lo que significa que, además de tener una alta resistencia al polvo, también se pueden sumergir por completo bajo el agua a no más de 1.5 metros y por 30 minutos.

¿Después de 30 minutos debes sacar el smartwatch o smartband del agua? No necesariamente, esta recomendación de tiempo es cuando la HUAWEI Band o HUAWEI WATCH va a permanecer sumergido todo el tiempo, pero si constantemente sacarás el dispositivo del agua no deberías presentar problemas.

Ahora, es importante que sepas que la protección IP se realiza con pruebas en agua dulce, no en agua salada. Y aunque esto no significa que debas evitar el agua de mar, considera que ningún wearable que sólo ofrezca protección IP servirá para practicar actividades acuáticas como buceo, esnórquel, etc., pues usualmente estos deportes se realizan a profundidades mayores a 1.5 metros, y ahí entra en juego un factor importante, la presión atmosférica.

A nivel de mar, la presión atmosférica es de 1 atmósfera (ATM), pero mientras te sumerges en al agua ésta aumenta, y por cada 10 metros de profundidad la presión incrementa 1 ATM, es decir, si te sumerges 30 metros, el smartwatch y tu cuerpo estarán recibiendo una presión de 4 ATM. Para sumergirte necesitas que tu smartwatch cumpla con una norma de ingeniería.

Por ejemplo, el HUAWEI WATCH GT 3 cumple con la norma EN 13319, lo cual le permite ofrecer una resistencia de hasta 5 ATM (atmósferas), lo que significa que el reloj se puede usar hasta en profundidades de 30 metros. También está el HUAWEI WATCH GT 4, que cumple con la norma ISO 22810:2010, la cual le permite obtener la misma resistencia de 5 ATM, pero alcanzando una profundidad máxima de hasta 50 metros. Y, por otro lado, está el HUAWEI WATCH Ultimate, el único smartwatch de Huawei que cumple con la norma ISO 22810:2010 de resistencia al agua de 10 ATM, lo cual permite usarlo hasta los 100 metros de profundidad.

Si tu smartwatch o smartband no ofrecen resistencia a más de 1 ATM, no resistirán la presión bajo el agua, y esto ocasionará fallas en su funcionamiento que podrían ser permanentes e irreparables.

¿Puedes usar el smartwatch en un sauna?

Sin importar que tu smartwatch te permita nadar con él hasta 100 metros de profundidad, debes evitar su uso en agua caliente o saunas. ¿Por qué? Porque el vapor del agua caliente puede ingresar a diferentes componentes internos y externos del dispositivo, condensarse y generar fallas.

Para que un smartwatch pueda usarse en agua caliente necesitarás que cumpla con un nivel de protección IP69, y de momento no existe ningún modelo de Huawei con este nivel.

¿La protección al agua se mantiene por siempre?

No, la resistencia IP se va degradando con el paso del tiempo, y aunque no existe una regla que permita calcular ese desgaste debido a que entran en juegos muchas variables, considera como recomendación no nadar con un smartwatch con más de 5 años de uso, pues podría permitir el ingreso de agua a sus componentes internos al sumergirlo.

Por otro lado, si el smartwatch tiene algún daño físico visible en la pantalla o alguno de sus componentes como la cubierta trasera, botones o corona del reloj, es recomendable no meterlo al agua, pues muy probable que el agua entre al dispositivo sin importar que cumpla con una norma de ingeniería.

