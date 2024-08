Puerto Rico: Ventas en retail crecieron un 28% de 2019 a 2023

27/08/2024

(Puerto Rico) La Asociación de Retailes de Puerto Rico (ACDET) celebró su cumbre anual, “Retail Out of the Box”, donde presentó un estudio que destaca el impacto económico y social de la industria de ventas minoristas en la isla. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan.

El estudio, titulado “Retail Sales Industry Economic and Social Impact in Puerto Rico”, realizado por Advantage Business Consulting, muestra que el sector de ventas minorista experimentó un aumento de 28% de 2019 a 2023.

Según el estudio, la distribución del sector de ventas retail en 2023 es la siguiente: 6% son gasolineras o tiendas de conveniencia; 7% son farmacias; 7% son restaurantes o establecimientos de bebidas alcohólicas; 11% son concesionarios de autos nuevos y usados; 14% son supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas; 34% son tiendas por departamentos y detallistas misceláneos, y 21% son otros establecimientos.

Entre los sectores con mayor crecimiento de 2019 a 2023 se encuentran las tiendas de artículos electrónicos (92.3%), las tiendas especializadas de alimentos (74.3%) y las distribuidoras de combustibles (62.4%).

A pesar de la disminución de la población de la isla, el estudio destaca un aumento en la fuerza laboral. Específicamente, el sector de ventas al por menor, incluidos los restaurantes, representa el 21.4% del total de empleos en Puerto Rico.

“El sector de ventas al por menor no solo es fundamental para el crecimiento económico de Puerto Rico, sino que también es el sector que más empleos genera”, afirma el estudio. “Los niveles de empleo continúan aumentando incluso después del aumento del salario mínimo”.

Además, el número de establecimientos minoristas en Puerto Rico aumentó en un 10.6% entre 2019 y 2022. El comercio electrónico también vio un aumento significativo en las ventas desde el inicio de la pandemia de COVID-19, y las ventas electrónicas representaron un estimado del 5% de las ventas aplicables en Puerto Rico.

El estudio también analizó el impacto económico del sector de ventas minoristas en 2023, revelando 204,604 empleos directos, 27,825 empleos indirectos y 36,752 empleos inducidos, totalizando 296,181 empleos.

El impacto fiscal del sector minorista incluye $1.2 mil millones en recaudaciones de impuestos sobre ventas y uso; $182 millones en recaudaciones de impuestos municipales de patentes, o impuestos comerciales; $142 millones en contribuciones individuales; y $220 millones en recaudaciones de impuestos sobre inventarios.

El estudio concluye que el sector de ventas minoristas es el mayor empleador en Puerto Rico, y que es resiliente y adaptable a las fluctuaciones económicas. Genera más de $1,680 millones para las arcas gubernamentales y municipales y promueve la equidad, está conformada predominantemente por mujeres y tiene un impacto significativo en la sociedad.

“El propósito de este estudio es desarrollar y documentar el perfil del impacto social que tiene la industria del comercio minorista en Puerto Rico y proveer estadísticas e información confiable para los sectores de toma de decisiones y para fines educativos”, indicó Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET.

“Además de las aportaciones económicas, el estudio medirá las aportaciones a las comunidades, el impacto en los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y la inclusión, entre otros”, añadió.

