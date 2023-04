PUMA continua en la creación de un futuro FOREVER BETTER

Por staff

29/04/2023

PUMA continúa enfocándose en 10 áreas clave de sustentabilidad para el 2025, conocidas como 10FOR25, con el objetivo de lograr un futuro más sostenible a través de mejores productos, un mejor ambiente y comunidades más fuertes; la marca deportiva está convencida de que es su responsabilidad trabajar para crear una industria de la moda más sostenible y justa; se compromete a reducir la huella de carbono en sus productos, asegurar el abastecimiento y empleo de materiales ecológicos, eliminar químicos peligrosos, así como promover la justicia social y fomentar una economía circular.

“La empresa está enfocada en incrementar la oferta de productos sustentables, y por ello continuamos con el uso de materiales sostenibles, reciclados y reciclables, lo cual considero que es fundamental y es un factor nuevo que va a ir creciendo conforme la propuesta de producto aumente, claro, sin dejar a un lado que cuando el consumidor compra este tipo de producto, lo que quiere es calidad, confort y durabilidad, hoy hemos trabajado arduamente para que nos reconozcan como una marca comprometida por nuestro planeta a través de FOREVER BETTER” aseguró Mario Olvera, director general de PUMA México.

Como parte de esta conmemoración,PUMA anuncia una nueva iniciativa, “Voices of a RE:GENERATION”, la cual busca evolucionar la forma en que la marca emprende el viaje de sostenibilidad, incluyendo las perspectivas y recomendaciones para la generación de hoy. El proyecto inicia con la colaboración de cuatro jóvenes ambientalistas de Europa y los Estados Unidos durante un año, quienes serán portavoces de temas relacionados con la sostenibilidad y PUMA. Esta acción es la continuación del trabajo que PUMA Global inició en septiembre de 2022 con su evento “Conference of the People, powered by PUMA” en Londres. La conferencia discutió soluciones para algunos de los desafíos de sostenibilidad más urgentes de la industria de la moda con un enfoque especial en Gen-Z y destacó la necesidad de que las marcas mejoren la transparencia y la comunicación en cuanto al cuidado del medio ambiente.

Voices of a RE:GENERATION es sólo un paso más en los años de progreso para PUMA ya que en 2022, la marca encabezó diferentes rankings entre los que destacan el de sostenibilidad de Business of Fashion, el de finanzas de salarios dignos y el de FTSE4Good dentro de la industria. También fue incluida en el ranking global de las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights, mantuvo su calificación Triple A con MSCI y su estatus principal con ISS, dos de los principales certificados de sostenibilidad. También, PUMA ha recibido la clasificación como segundo lugar de marcas fast fashion preocupadas y enfocadas por un mejor planeta de acuerdo a Reuters; en la evaluación de sostenibilidad de S & P, PUMA superó a todas las demás marcas deportivas por primera vez desde 2010

PUMA es una marca comprometida con la sostenibilidad, ha demostrado su dedicación, trabajo e investigación a través de diversas iniciativas y estrategias orientadas a la reducción de su huella ambiental para crear productos amigables con el medio ambiente y que estén en tendencia. Al elegir PUMA y sus productos sostenibles, estamos contribuyendo a un futuro mejor para nuestro planeta y las generaciones futuras. Juntos, podemos crear un impacto positivo y duradero en el mundo que nos rodea, trabajando por un #foreverbetter.