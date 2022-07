Pymes y multicloud: cómo ahorrar en alianza con un socio tecnológico

Por staff

04/07/2022

En un ambiente cambiante como el de la innovación tecnológica el desafío no es sólo invertir en las últimas herramientas. También cabe determinar si éstas son las más adecuadas para desarrollar un tipo de negocio en particular. Y se deben mantener actualizadas, así como corresponde cambiarlas por otras cuando lo requiera el contexto, no antes, ni después. En estos casos, los riesgos más comunes son invertir de más o dejar que los sistemas queden obsoletos.

En el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, la responsabilidad de decidir qué estructura montar o cómo sostener su funcionamiento recae sobre el departamento IT. El área actúa en función de cuán preparada está respecto al movimiento de las tendencias informáticas. Así puede o no alcanzar una respuesta acorde al perfil del proyecto. De cualquier forma, resulta recomendable consultar con un tercero especializado en este campo.

Dentro del abanico de propuestas, son las prestadoras de servicios de cloud computing las que se encuentran en un spot privilegiado al minuto de evaluar las expectativas de sus clientes, por caso pymes que buscan encarar o consolidar su transición digital, para participar de manera activa en la escena actual de los negocios, liberadas ya para crecer y expandirse con perspectiva ubicua.

Hacia un presente multicloud

Un modelo que se ajusta a las necesidades de las pymes es el de la nube híbrida o multicloud, especialmente en su variante on-premises. Esta iniciativa permite explotar todas las ventajas que ofrece la nube mientras se trabaja desde la exclusividad de un entorno local, a través de un conjunto de servidores situados en la empresa.

Sobre esta base in-house, los modelos híbridos añaden los beneficios comúnmente asociados con los servicios de cloud computing, se trate de velocidad de respuesta, ciberseguridad y por sobre todo una amplia gama de opciones para montar la plataforma en sintonía con la etapa de evolución en que se encuentre la empresa.

Es decir que brindan mayor escalabilidad y flexibilidad, dos factores que representan un valor agregado dentro de un esquema de economía cambiante. Asimismo los híbridos ofrecen la oportunidad de acceder a sus prestaciones a través de cuotas, en contraposición a otras propuestas duras, de inversiones fijas que no siempre aciertan a la hora de diseñar una solución robusta y compatible con la misión del proyecto.

En este sentido el CEO de DataCloud, Diego Malaspina, señala que para encarar con mayores probabilidades de éxito la transición digital es conveniente tener presentes dos conceptos: “El de la nube híbrida, que combina los mejores elementos de la nube pública o multitenancy con el de la nube privada, 100 por ciento exclusiva” y el de “contar con socios tecnológicos que acompañen en la innovación y las tendencias, que permitan mirar hacia dónde va el mercado”.

Ver más: Artistas personalizan el nuevo refrigerador Samsung Bespoke

La recomendación aplica en dos niveles: los clientes pueden confiar las tareas de selección, instalación, mantenimiento y actualización a las prestadoras de servicios multicloud, que por su parte les ahorran el riesgo y los tiempos necesarios para montar una infraestructura correcta, acorde al perfil y las expectativas de la pyme en cuestión.

En paralelo, en lo que refiere a las proveedoras mismas, resulta crucial el acompañamiento de partners de prestigio internacional, por caso Hewlett Packard Enterprise (HPE), un socio estratégico que acompaña la propuesta de DataCloud. La tecnológica “made in argentina” fue pionera en este tipo de alianzas al construir el primero de sus tres datacenters con equipamiento e infraestructura de HPE.

Foco en el acompañamiento

Una propuesta híbrida on-premises que convoque a actores de la talla de HPE les permite a las pymes tener la certeza de que van a contar con la mejor tecnología a la hora de montar su estructura digital, sin riesgos de sobredimensionar la inversión por desconocimiento, o quedar atrapadas en tediosos loops vinculados con la reposición del hard, con las dificultades que implica aguardar los tiempos correspondientes a las garantías.

Al respecto, Malaspina afirma que “es muy importante tener socios tecnológicos, así como equipos que constantemente estén desarrollando soluciones, para ver hacia dónde va el mercado”. Y en alusión a su experiencia, acota: “Antes, un cliente se casaba con una nube, pero hoy el mercado te habla de cargas de trabajo, de correr algunos procesos en determinado lugar porque las soluciones le favorecen, otros en otra nube, otros en su datacenter y otros en DataCloud”.

Por eso, considera que uno de los desafíos fundamentales para las tecnológicas es “lograr que el cliente tenga una experiencia unificada dentro de ese planteo”. Además cuenta que, con ese objetivo, DataCloud puso en marcha un modelo de negocio donde se ofrece previsibilidad como parte de la solución: “Invertimos constantemente, prevemos con un tiempo prudencial que contempla unos seis meses, en los que reponemos equipos y contamos con los recursos para reducir riesgos más allá de cualquier desborde”, asegura Malaspina.

Valor agregado

Como plus las prestadoras además ofrecen servicios de ciberseguridad. De acuerdo al CEO de DataCloud, “la seguridad informática es uno de los principales presupuestos que tienen las empresas hoy en día”. En esa línea, también explica que la firma brinda opciones de BOPs o “Blowout Preventers”, así como “Backup como Servicio” y “Disaster Recovery”, que equivalen a “tener un segundo datacenter o site fuera del site principal” de la entidad, según expone.

Por último, Malaspina pone en relieve que más allá de los recursos de hard, soft y redes, la compañía que dirige “se apalanca mucho en nuestro equipo interno para asesorar a los clientes en las mejores prácticas”, ya que “lo más importante es capacitar al personal IT con el know how para lograr que las buenas prácticas de seguridad permeen en la cultura de la empresa”.