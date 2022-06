Qualcomm adquiere empresa de gestión de redes móviles para acelerar la adopción de 5G

14/06/2022

Qualcomm Technologies, anunció que adquirió Cellwize Wireless Technologies, empresa de automatización y gestión de redes móviles para acelerar aún más a Qualcomm Technologies como líder en innovación y adopción de redes de acceso por radio (RAN) 5G. Las capacidades de la plataforma de software de administración, automatización e implementación de redes 5G de Cellwize fortalecen aún más las soluciones de infraestructura 5G de Qualcomm Technologies para impulsar la transformación digital de las industrias, impulsar el borde inteligente conectado y respaldar el crecimiento de la economía en la nube.

Se prevé que la adición de la plataforma de gestión y automatización de RAN de múltiples proveedores y nativa de la nube líder de Cellwize con las ofertas de RAN 5G líderes en la industria de Qualcomm Technologies proporcione:

Liderar una solución de software de administración y automatización de RAN que acelerará el desarrollo del borde inteligente conectado a través de la implementación de redes públicas y privadas 5G al reducir el tiempo de implementación de la red y simplificar la administración de la red.

Solución programable que permite un ecosistema de aplicaciones (mercado) para la diferenciación y personalización en varias industrias verticales

Solución horizontal que permite una gestión sencilla del ecosistema de múltiples proveedores para redes abiertas virtualizadas

Solución de arquitectura RAN flexible (RAN abierta, RAN virtualizada y RAN tradicional) y soporte multigeneracional

“Los operadores móviles globales y las empresas privadas están implementando redes 5G a un ritmo sin precedentes en todas las industrias con el objetivo de conectar a todos y todo a la nube”, dijo Durga Malladi, vicepresidente sénior y gerente general de infraestructura y módems celulares de Qualcomm Technologies, Inc. “La adición de las mejores tecnologías de automatización RAN de Cellwize fortalece la capacidad de Qualcomm Technologies para impulsar el desarrollo de la red 5G moderna, acelerando la adopción global de Open RAN, la innovación de infraestructura celular basada en la nube y las implementaciones de redes privadas 5G”.

“Estamos entusiasmados de unirnos a Qualcomm Technologies, ya que ambos estamos comprometidos a acelerar la misión de modernizar las redes de acceso por radio y permitir que los operadores de redes móviles y las empresas realicen y moneticen por completo su transformación digital”, dijo Ofir Zemer, ex director ejecutivo de Cellwize, quien ahora es vicepresidente de administración de productos de Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm es líder en el avance de 5G para impulsar el borde inteligente conectado y permitir la economía de la nube. Sobre la base de su amplia cartera de RAN 5G, Qualcomm está en el corazón del avance del ecosistema celular y acelerando el ciclo de innovación para acelerar el despliegue de redes 5G modernas a escala.

Los líderes de la industria compartieron los siguientes pensamientos sobre la adquisición:

“Bell da la bienvenida a la adquisición de Cellwize por parte de Qualcomm Technologies, ya que la sinergia ayudará a avanzar en el ecosistema de telecomunicaciones al ofrecer redes abiertas, nativas de la nube y flexibles para satisfacer las demandas de rendimiento en el perímetro. Esperamos continuar trabajando con ellos en la innovación de infraestructura y automatización para garantizar una red del futuro más centrada en el cliente”, dijo Stephen Howe, director de tecnología e información de Bell.

“A medida que aumenta la complejidad de la red impulsada por una amplia variedad de bandas de frecuencia, MIMO masivo y red desagregada de múltiples proveedores (Open RAN), la automatización y orquestación de la red es clave para administrar esta complejidad y lograr eficiencias operativas. Estamos satisfechos con este anuncio ya que Cellwize, en el que hemos invertido a través de DTCP desde 2018, está bien posicionado para ayudar a automatizar y orquestar la experiencia de red de próxima generación. Esperamos continuar trabajando con Qualcomm Technologies y Cellwize en la próxima fase de automatización”, dijo Abdurazak Mudesir, director de tecnología del grupo, Deutsche Telekom.

“HPE se complace con este anuncio, ya que ayuda a consolidar y acelerar aún más nuestra propuesta de valor conjunta con Qualcomm Technologies y Cellwize, dos socios estratégicos con los que hemos estado trabajando en estrecha colaboración. El liderazgo de HPE en infraestructura de telecomunicaciones, específicamente en sistemas de soporte de operaciones y automatización de extremo a extremo, junto con la plataforma RAN líder de Qualcomm Technologies y la solución de gestión y automatización RAN de Cellwize, representa una combinación ganadora para abordar la oportunidad del mercado de desagregación de RAN y acelerar su adopción en la industria de las telecomunicaciones”, dijo Domenico Convertino, vicepresidente de gestión de productos de HPE Communications Technology Group. “Esperamos continuar trabajando juntos para brindar a nuestros clientes nuevas capacidades que ayudarán a simplificar las operaciones, administrar redes 5G de múltiples proveedores y permitirles implementar 5G más rápido”.

“La solución MEC privada de Microsoft Azure, junto con la plataforma RAN líder de Qualcomm Technologies y la solución de administración y automatización de RAN de Cellwize, representa una poderosa combinación que ayudará a acelerar la adopción de 5G y simplificará la implementación y administración de bordes inteligentes de 5G para una amplia gama de industrias y casos de uso”, dijo Martin Lund, vicepresidente corporativo de Azure para operadores.

“Verizon ha estado a la vanguardia del desarrollo de una red 5G diferenciada que servirá como la plataforma de innovación del siglo XXI”, dijo Ed Chan, director de tecnología de Verizon. “La optimización de la RAN a través de la automatización es clave para lograr esta visión. Estamos muy complacidos de ver a Qualcomm Technologies expandir sus ya innovadoras soluciones de infraestructura con la adquisición de la solución de administración y automatización RAN de Cellwize que hemos estado utilizando como base para la arquitectura Verizon SON. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con Qualcomm Technologies en la construcción del futuro mundo 5G”.

La orquestación y la automatización de la red desempeñarán un papel fundamental en las implementaciones de Open RAN para administrar y optimizar las redes de múltiples proveedores. Estamos satisfechos con este anuncio y esperamos trabajar con Qualcomm Technologies y Cellwize para probar su solución en la red de Vodafone a medida que aumentamos nuestra implementación de ORAN”, dijo Santiago Tenorio, director de arquitectura de red de Vodafone.

