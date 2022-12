Qualcomm anuncia a Samsung como socio de la serie Snapdragon Pro

08/12/2022

Qualcomm Technologies, Inc. anunció que Samsung Electronics Co., Ltd. ha sido nombrado socio oficial de los teléfonos inteligentes de la serie Snapdragon Pro. Los competidores de Snapdragon Pro Series en los niveles Mobile Challenge y Mobile Masters utilizarán exclusivamente dispositivos Samsung Galaxy con tecnología Snapdragon Mobile Platforms para competencias oficiales, comenzando con las finales de Snapdragon Pro Series Mobile Challenge en DreamHack Valencia.

“Nos comprometemos a llevar los dispositivos Samsung Galaxy de alto rendimiento con Snapdragon a las manos de miles de millones de jugadores de todo el mundo para promover tanto el compañerismo como la competencia”, dijo Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing global de Samsung. “Como socio oficial de teléfonos inteligentes de la serie Snapdragon Pro, este anuncio profundiza nuestra colaboración existente con Qualcomm Technologies y es un próximo paso importante en nuestra búsqueda por hacer avanzar la tecnología móvil en el mundo de los deportes electrónicos”.

“La colaboración entre ESL FACEIT Group, Samsung y Qualcomm Technologies demuestra nuestra dedicación colectiva para revolucionar los e-sports móviles a través de una accesibilidad e inclusión incomparables para permitir la era de todos”, dijo Don McGuire, vicepresidente senior de Qualcomm Technologies, Inc. y CMO de Qualcomm. “Esperamos mostrar las funciones premium de juegos móviles y el rendimiento superior de los dispositivos Samsung Galaxy con tecnología Snapdragon, ya que los mejores jugadores móviles del mundo compiten en los escenarios internacionales más importantes de los e-sports”.

ESL FACEIT Group (EFG), proveedor de juegos competitivos y entretenimiento de e-sports, ya ha llevado a Snapdragon Pro Series a ser una de las ligas de deportes electrónicos móviles de varios títulos más grandes del mundo, enfatizando su prioridad para democratizar el acceso a la competencia para la más reciente y próxima generación de apasionados jugadores móviles.

“Al aprovechar la tecnología líder en la industria de Samsung y Qualcomm Technologies, EFG continuará mejorando la experiencia competitiva para los jugadores móviles de todo el mundo”, dijo Kevin Rosenblatt, vicepresidente senior de ecosistemas de juegos en ESL FACEIT Group (EFG). “Nuestra colaboración destaca que ahora más que nunca, el dispositivo móvil es una puerta de entrada a increíbles experiencias de juego competitivas”.