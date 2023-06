Qualcomm presentó la primera edición del Digital Transformation Summit

Por staff

09/06/2023

La oficina de Qualcomm International, Inc. en México, presentó la primera edición de su Digital Transformation Summit en la Ciudad de México, evento que reunió a ejecutivos globales y locales de la compañía, así como a destacados clientes con una relación de larga data con la empresa, en el desarrollo e implementación de innovaciones como 5G y sus implicaciones para el sector privado, las industrias, las corporaciones y los usuarios finales.

La cumbre destacó la posición de las empresas de Qualcomm en México en el desarrollo de un ecosistema digital sólido y las grandes oportunidades que existen actualmente para impulsar una transformación digital de las industrias donde confluyen infraestructura de calidad, habilidades digitales y marcos legales consistentes que promuevan la inversión y la innovación para obtener una cadena de valor más productiva y nuevos modelos de negocio.

El evento comenzó con una introducción en video de Cristiano Amon, presidente y CEO de Qualcomm Incorporated, quien destacó: “Una de las tendencias recientes más significativas es la transformación digital, con 5G como infraestructura crítica. La región de Latam está bien posicionada para construir un ecosistema digital sólido y aprovechar el potencial de esa transformación. En Qualcomm, avanzamos hacia un mundo en el que todos y todo pueden estar conectados de manera inteligente con tecnologías móviles hacia una nueva generación de dispositivos más inteligentes y, a medida que las tecnologías escalan hasta el límite, impactarán prácticamente en todas las industrias, impulsando el crecimiento sostenible y la innovación, permitiendo nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos, incluso en el clima macroeconómico actual; El Foro Económico Mundial incluso estimó que más del 60% del PIB mundial en 2022 dependía de las tecnologías digitales”.

Las intervenciones de los ejecutivos de Qualcomm destacaron las tendencias actuales de la industria y la presencia de la compañía en materia de innovación para el desarrollo del ecosistema, implicaciones e innovaciones que actualmente lideran el sector, además se enfocaron en la creación de valor económico a través de la transformación digital. Luiz Tonisi, vicepresidente, Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda. y presidente de Qualcomm Latinoamérica; Don McGuire, vicepresidente senior y director de marketing de Qualcomm Incorporated; y Jim Cathey, director comercial de Qualcomm Technologies, Inc. presentaron el panel “Qualcomm en el escenario de transformación digital, desafíos y oportunidades“.

Por su parte, Héctor Marín, director senior de asuntos gubernamentales, Qualcomm International, Inc. junto a Ernesto Piedras, director general de The CIU, presentaron el panel “Tendencias en el mercado global y tendencias nacionales, 5G como factor de cambio”, y Atul Suri, vicepresidente de estrategia y análisis de Qualcomm Technologies, Inc. presentó el panel “Creación de valor económico a través de la transformación digital”.

OEMs notables y socios de la compañía participaron en paneles durante todo el evento. Juganu y Global Hitss presentaron el caso de uso sobre la experiencia avanzada del consumidor en el mundo del retail; CradlePoint presentó el caso de uso sobre aplicaciones industriales; Flo Networks, Xingtera, Baicels y Microsoft presentaron el caso de uso de Connected Intelligent Edge; Citi y Qualcomm Technologies analizaron el caso de uso de la movilidad y el rendimiento en el negocio de TI; AT&T presentó una ponencia sobre el Fondo AT&T 5G 100+100 y eNovadoras; Axity, Celona, Veea y AT&T discutieron el caso de uso de aceleración de transformación empresarial 5G; Skye, Iconic Engine y VictoryXR mostraron el caso de uso empresarial AR; Beewaze, Agronorman Quectel y S4IoT hablaron sobre el caso de uso de las soluciones IoT en varias industrias.

Durante el evento también se realizó una demostración de demos de casos de uso actuales de soluciones e innovaciones que hacen parte del desarrollo innovador de las corporaciones en la región y en el país.

