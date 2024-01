Qualcomm y Samsung llevan el Snapdragon más avanzado a la serie Galaxy S24

26/01/2024

Qualcomm Technologies, Inc. anunció que la plataforma móvil premium Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy impulsa el buque insignia más reciente de Samsung Electronics Co. Ltd., el Galaxy S24 Ultra a nivel mundial y el Galaxy S24 Plus y S24 en regiones seleccionadas. La serie Samsung Galaxy S24 presenta Galaxy AI, aprovechando el nuevo y mejorado Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy, el titán de la inteligencia y líder en rendimiento y eficiencia energética.

“Estamos orgullosos de continuar trabajando junto a Samsung para liderar esta nueva era de la industria móvil y brindar a los consumidores experiencias premium extraordinarias”, mencionó Chris Patrick, vicepresidente senior y gerente general de telefonía móvil de Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy inculca sus capacidades avanzadas de IA en la serie Galaxy S24, para permitir nuevas experiencias con funciones de IA para potenciar la vida diaria de los usuarios. También impulsa una cámara avanzada de calidad profesional, experiencias de juego y conectividad ultrarrápida que incluye Wi-Fi 71, además ofrece una de las soluciones de autenticación más confiables disponibles con nuestra tecnología Qualcomm 3D Sonic Gen 2”.

“Nuestra asociación estratégica con Qualcomm Technologies abarca más de dos décadas, lo que dice mucho de nuestra sólida relación”, dijo Inkang Song, vicepresidente y jefe del equipo de estrategia tecnológica de Samsung Mobile. “Están a la vanguardia de la industria móvil y ahora de la inteligencia en el dispositivo: el Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy establece el estándar para experiencias móviles premium y Gen AI. Con la serie insignia Galaxy S24, Qualcomm y Samsung brindarán a los consumidores las experiencias móviles más premium y avanzadas hasta la fecha, con Galaxy AI”.

