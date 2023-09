Qualcomm y Samsung logran la primera agregación simultánea de portadoras 5G 2x

Por staff

11/09/2023

Qualcomm Technologies, Inc. en colaboración con Samsung Electronics Co., Ltd., han anunciado que han ejecutado con éxito la primera agregación de portadoras (CA) 5G 2x de enlace ascendente y 4x de enlace descendente simultánea del mundo para espectro FDD. Este logro subraya el liderazgo conjunto de ambas compañías para allanar el camino hacia el futuro del rendimiento y la flexibilidad 5G.

La prueba se completó utilizando un dispositivo de prueba con forma de teléfono móvil equipado con el sistema de módem-RF Snapdragon® X75 5G y radios 5G de doble banda y tribanda de Samsung compatibles con la tecnología avanzada de agregación de portadoras.

La demanda de mayor capacidad de enlace ascendente ha crecido debido a que cada vez hay más consumidores que utilizan aplicaciones con mayor carga de enlace ascendente, como la subida de vídeos, las videoconferencias, el uso compartido de redes sociales y las aplicaciones en la nube. Este logro aumenta la flexibilidad para los operadores con activos de espectro FDD fragmentados, llevando velocidades de subida más rápidas a más consumidores a través de una multitud de mercados y redes. Hasta ahora, la CA de enlace ascendente se conseguía combinando configuraciones FDD+TDD o TDD+TDD.

Este logro es el último hito para cumplir la promesa de Snapdragon X75 de llevar un 5G más rápido a cada vez más usuarios de todo el mundo.

“Nuestra solución de módem a antena de sexta generación se diseñó para preparar para el futuro los lanzamientos de 5G en todo el mundo y aportar numerosas funciones de conectividad pioneras en el mundo para respaldar la amplia gama de casos de uso de consumidores y empresas”, afirmó Sunil Patil, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc. “Nos complace consolidar aún más nuestra colaboración con Samsung para seguir marcando el ritmo de la innovación y permitir nuevas experiencias a los usuarios.”

“Este logro representa los continuos esfuerzos de Samsung y Qualcomm Technologies por ampliar los límites de lo que es posible con la tecnología móvil”, ha afirmado Ji-Yun Seol, vicepresidente y responsable de estrategia de producto de la división de redes de Samsung Electronics. “Samsung ha estado liderando el camino para liberar toda la potencia de la tecnología 5G para satisfacer las crecientes demandas de los clientes. Seguiremos avanzando en las capacidades de red al más alto nivel.”

Snapdragon X75 se está probando actualmente a los clientes, y se espera que los dispositivos comerciales se lancen en la segunda mitad de 2023. Para más información y detalles técnicos, consulte esta entrada del blog y visite la página web de Snapdragon X75.

