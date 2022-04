Qualcomm y ZTE se unen para mejorar las capacidades de la red 5G

03/04/2022

AIS, Qualcomm Technologies, Inc. y ZTE han anunciado la primera muestra del mundo de 5G NR-DC (New Radio Dual Connectivity) en el campo con 2.6 GHz y 26 GHz, logrando una velocidad máxima de 8.5 Gbps en el enlace descendente y 2.17 Gbps en el enlace ascendente con un solo dispositivo móvil. Como parte del esfuerzo conjunto, esta colaboración combina dos importantes bandas de frecuencia 5G, Sub-6 y 5G mmWave, para mejorar las capacidades de la red 5G de Tailandia y ampliar el panorama de aplicaciones 5G.

La prueba se llevó a cabo en el sitio comercial 5G de AIS en Korat, Tailandia, utilizando un dispositivo de prueba de factor de forma de teléfono inteligente alimentado por el sistema de módem-RF Snapdragon® X65, y el último equipo de infraestructura de red mmWave AAU de ZTE.

El NR-DC se implementó con una portadora de 100 MHz en 2.6 GHz y cuatro portadoras de 200 MHz en 26 GHz. En la prueba se alcanzaron 8.5 Gbps de velocidad máxima de bajada y 2.17 Gbps de velocidad máxima de subida, lo que demuestra la extraordinaria capacidad y flexibilidad del NR-DC para las diversas necesidades de los consumidores individuales y los líderes del sector.

Este escaparate NR-DC impulsa el progreso comercial de 5G mmWave en el carril rápido en Tailandia. AIS, Qualcomm Technologies y ZTE están comprometidos con la aceleración y el crecimiento del 5G para la mejora de las capacidades, la mejora de la eficiencia y la ampliación de los límites de las aplicaciones.

“El objetivo principal de AIS es desarrollar la red 5G inteligente como infraestructura nacional con inversiones de 30.000-35.000 MB”, comentó Wasit Wattanasap, jefe de la unidad de negocio de operación y soporte a nivel nacional de Advanced Info Service Pcl (AIS).

“Somos el licenciatario que posee la mayor cantidad de espectro en banda baja, banda media y banda alta o mmWave, que tiene la característica sobresaliente de una rápida transmisión de datos con baja latencia. Nunca hemos dejado de desplegar innovaciones para nivelar la red, incluyendo 5G Non Standalone (NSA)/Standalone (SA), Voice Over New Radio (VoNR) y 5G Carrier Aggregation (CA), para ofrecer experiencias cada vez mejores a los clientes tailandeses, que era nuestra intención cuando nos unimos a la subasta de espectro”.

“Recientemente, hemos continuado nuestra colaboración con ZTE y Qualcomm Technologies, para probar conjuntamente la tecnología 5G NR-DC. Es un paso crucial para combinar diferentes espectros 5G, 2600 MHz (banda media) y 26 GHz (banda alta) en una primicia mundial. Esto permite descargas de hasta 8.5 Gbps y enlaces ascendentes de hasta 2.17 Gbps. Esta prueba nos proporcionó un canal más amplio para la señal y una latencia extremadamente baja. Por ejemplo, se podrían transmitir juegos en línea (cloud game), controlar vehículos sin conductor y comandar robots a distancia en tiempo real. Además, el ensayo admite el desarrollo de nuevos modelos de conjuntos de chips en el futuro, para acelerar aún más la transferencia de datos”.

“Esta cooperación pone de manifiesto que AIS es el único proveedor que utiliza su espectro con licencia de todas las bandas de ondas para el desarrollo con el fin de apoyar el crecimiento del negocio en varias dimensiones. También se trata de una transformación y actualización continuas para los consumidores tailandeses. Tomando esta prueba conjunta como un buen comienzo, estamos seguros de que la red 5G de AIS está preparada para ampliar el uso de la tecnología mmWave y apoyar el crecimiento del sector empresarial en varios aspectos”, concluyó Wasit.

“Nuestra colaboración con AIS y ZTE demuestra la viabilidad de la implementación de 5G mmWave en Tailandia”, afirmó ST Liew, vicepresidente de QUALCOMM CDMA Technologies Asia-Pacific Pte. Ltd. y presidente de Qualcomm para el Sudeste Asiático y Australia. “Qualcomm Technologies cree que 5G mmWave será la clave para liberar todo el potencial de 5G. Las posibilidades son infinitas y estamos orgullosos de dar el primer paso para llevar todos los beneficios del 5G mmWave al país”.

“Estamos encantados de trabajar con AIS y Qualcomm Technologies para lograr este hito, que sienta las bases de validación tecnológica para la comercialización de 5G mmWave”, dijo Mei Zhong Hua, vicepresidente senior de ZTE Corporation. “Con oportunidades más amplias de 5G habilitadas por mmWave, nos uniremos a los socios para impulsar continuamente el desarrollo de mmWave, crear experiencias definitivas y marcar el comienzo de una maravillosa era de 5G.”