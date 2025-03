Quantexa desencadena una oleada de inteligencia artificial de última generación para Decision Intelligence en QuanCon25

07/03/2025

El líder en IA del Reino Unido hace una serie de anuncios para ayudar a los clientes y socios a capitalizar la revolución operativa de los datos y la IA en QuanCon25

LONDRES, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, líder mundial en soluciones de Decision Intelligence para los sectores público y privado, anunció hoy una serie de actualizaciones y lanzamientos innovadores en su plataforma en QuanCon25, su evento anual del ecosistema de clientes y socios. Organizado por Tobacco Dock en Londres, Quantexa destacó su compromiso continuo de ayudar a sus clientes a preparar sus datos para la IA, eliminar los silos organizacionales y transformar la toma de decisiones en la era de la IA.

Una nueva era de Decision Intelligence

En el corazón de las innovaciones de Quantexa está su Plataforma Decision Intelligence, donde su Contextual Fabric ayuda a los clientes a hacer lo siguiente:

Unificar datos fragmentados con tecnología de gráficos y resolución de entidades líder en la industria.

con tecnología de gráficos y resolución de entidades líder en la industria. Enriquecer los datos con información contextual crítica para crear una representación del mundo real de cómo las conexiones y relaciones de datos afectan a una organización.

para crear una representación del mundo real de cómo las conexiones y relaciones de datos afectan a una organización. Capacitar a sus organizaciones en la ejecución de análisis contextuales que fortalezcan los esfuerzos de IA generativa para impulsar una toma de decisiones más inteligente y transformadora en todos los niveles de la empresa.

Dan Higgins, director de Productos de Quantexa, también anunció nuevas capacidades de la plataforma Decision Intelligence, que incluyen las siguientes:

Analizadores avanzados de lenguaje: ahora compatible con alfabetos que no son latinos, como el japonés, y próximamente también admitirá los idiomas chino y árabe, lo que permitirá a las organizaciones procesar datos multilingües con facilidad.

ahora compatible con alfabetos que no son latinos, como el japonés, y próximamente también admitirá los idiomas chino y árabe, lo que permitirá a las organizaciones procesar datos multilingües con facilidad. Gráficos de conocimiento escalables: capaces de conectar más de mil millones de nodos, estos gráficos proporcionan información detallada sobre los riesgos ocultos y las oportunidades de crecimiento.

capaces de conectar más de mil millones de nodos, estos gráficos proporcionan información detallada sobre los riesgos ocultos y las oportunidades de crecimiento. Transmisión de entidades en tiempo real: entrega de información actualizada para detección de fraude, conocimiento del cliente (KYC) y gestión de datos maestros (MDM) a través de la transmisión de datos de gran volumen.

entrega de información actualizada para detección de fraude, conocimiento del cliente (KYC) y gestión de datos maestros (MDM) a través de la transmisión de datos de gran volumen. Experiencias de usuario mejoradas: una interfaz de búsqueda y localización renovada que garantiza que los usuarios puedan interactuar con la plataforma en su idioma nativo, y reducir así los tiempos de incorporación e impulsar la participación.

Higgins también dio un adelanto de las importantes innovaciones de la plataforma que llegarán en 2025, incluidas las siguientes:

Más compatibilidad con formatos de datos no estructurados y expandidos

Nueva canalización de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para gestionar y analizar datos no estructurados a escala y en múltiples idiomas.

para gestionar y analizar datos no estructurados a escala y en múltiples idiomas. Información contextual extraída de documentos internos , que incorporan datos no estructurados de informes de inteligencia, inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y contenido de noticias.

, que incorporan datos no estructurados de informes de inteligencia, inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y contenido de noticias. La capacidad de aprovechar la destilación y el ajuste fino para ofrecer un rendimiento de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) con la eficiencia de pequeños modelos locales.

Nuevas capacidades de flujo de trabajo y gestión de casos

Un nuevo generador de flujo de trabajo de extremo a extremo para mejorar los procesos de toma de decisiones con consistencia, trazabilidad y colaboración.

para mejorar los procesos de toma de decisiones con consistencia, trazabilidad y colaboración. Capacidad de optimizar procesos para casos de uso como administración de datos, decisiones de escalada, presentación de informes de actividad sospechosa (SAR) y procesamiento de reclamaciones.

para casos de uso como administración de datos, decisiones de escalada, presentación de informes de actividad sospechosa (SAR) y procesamiento de reclamaciones. Diseñado para entornos altamente regulados con capacidades mejoradas de alerta e informes.

Revolución de la gestión de datos

Evolución desde métodos tradicionales a una infraestructura moderna y contextual que proporciona datos confiables, actuales y universalmente accesibles.

a una infraestructura moderna y contextual que proporciona datos confiables, actuales y universalmente accesibles. Evaluación de calidad impulsada por IA y análisis automatizado de causa raíz para datos fuente críticos.

Generación de un impacto empresarial tangible

Para comprender su retorno de la inversión (ROI), Quantexa encargó un estudio de Impacto Económico Total con la destacada firma de análisis de la industria Forrester y un portafolio diverso de clientes que abarca los sectores bancarios, de seguros, telecomunicaciones y el sector público. El estudio concluyó que la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ha proporcionado beneficios mensurables por caso de uso, incluidos los siguientes:

Casi $8 millones en ahorros en eficiencia en la gestión de datos.

en ahorros en eficiencia en la gestión de datos. Aproximadamente $15 millones en eficiencias operativas.

en eficiencias operativas. Más de $19 millones en reducción de riesgos y ahorros en cumplimiento.

El fundador y CEO de Quantexa, Vishal Marria, dijo: “Estos resultados demuestran que cuando los datos son confiables y contextualizados, permiten una mejor toma de decisiones y un impacto significativo en los resultados finales en la era de la IA”.

Apertura de nuevos caminos con inteligencia artificial y soluciones en la nube

Dos anuncios importantes consolidaron aún más el liderazgo de Decision Intelligence de Quantexa:

Q Assist: Un conjunto de soluciones de IA generativa consciente del contexto, diseñado para democratizar el acceso a datos confiables, aumentar la toma de decisiones y brindar información en tiempo real a los equipos de primera línea, estará disponible para acceso anticipado en abril de 2025.

Un conjunto de soluciones de IA generativa consciente del contexto, diseñado para democratizar el acceso a datos confiables, aumentar la toma de decisiones y brindar información en tiempo real a los equipos de primera línea, estará disponible para en abril de 2025. Quantexa Cloud: Un conjunto completo de soluciones nativas de la industria SaaS, que se lanza con Quantexa Cloud AML en Microsoft Azure , está disponible para vista previa del cliente . Esta solución innovadora, desarrollada en estrecha colaboración con bancos comunitarios y de tamaño mediano en los EE. UU., agiliza y moderniza los flujos de trabajo contra el lavado de dinero para lograr un tiempo de obtención de valor más rápido y un cumplimiento reforzado.

Un conjunto completo de soluciones nativas de la industria SaaS, que se lanza con , está disponible para . Esta solución innovadora, desarrollada en estrecha colaboración con bancos comunitarios y de tamaño mediano en los EE. UU., agiliza y moderniza los flujos de trabajo contra el lavado de dinero para lograr un tiempo de obtención de valor más rápido y un cumplimiento reforzado. Jamie Hutton, director de Tecnología de Quantexa, destacó demostraciones en vivo que ilustran cómo estas soluciones están revolucionando la detección de delitos financieros y la inteligencia operativa al conectar fuentes de datos dispares para obtener información procesable.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas

Quantexa también destacó su creciente asociación con Microsoft, una colaboración que ha brindado soluciones industriales transformadoras en Azure Marketplace. Las iniciativas clave incluyen:

El lanzamiento de vista previa pública y privada de Quantexa Unify Workload para Microsoft Fabric , que permite a las organizaciones mejorar la calidad de los datos y eliminar los silos en una plataforma unificada y escalable.

, que permite a las organizaciones mejorar la calidad de los datos y eliminar los silos en una plataforma unificada y escalable. Historias de éxito de clientes destacados, incluidos HSBC, Novobanco y RSA, que están aprovechando la tecnología de Microsoft y Quantexa para acelerar sus procesos de transformación de datos e IA.

Mirada hacia el futuro: El lanzamiento de Q Labs

Quantexa detalló el lanzamiento oficial de Q Labs, un centro dedicado a acelerar ideas innovadoras y brindar un camino desde el concepto hasta la comercialización, incluida la exploración de tecnologías emergentes, la aceleración de la innovación de productos y la solución de desafíos complejos de los clientes.

Q Labs está desarrollando actualmente varios proyectos interesantes, entre ellos:

Laboratorio de simulación: para ayudar a las empresas a modelar escenarios del mundo real antes de tomar decisiones críticas.

para ayudar a las empresas a modelar escenarios del mundo real antes de tomar decisiones críticas. Inteligencia de la cadena de suministro: para aprovechar la IA para crear cadenas de suministro más inteligentes y resilientes.

Parsa Ghaffari, director de Innovación de Productos, afirmó: “Al trabajar en estrecha colaboración con nuestras organizaciones de ingeniería y Go-To-Market, transformamos ideas innovadoras causando un impacto en el mundo real, lo que impulsa a nuestros clientes y socios a dar el siguiente paso audaz más rápido que nunca”.

Reconocimiento de nuestros socios

La compañía también aprovechó el momento para honrar a sus socios estratégicos clave. El evento contó con la presentación del Premio “Innovation Partner of the Year” para Accenture, cuyo enfoque visionario ha impulsado soluciones innovadoras de IA generativa, y el Premio “Growth Partner of the Year” para KPMG, cuyos esfuerzos de colaboración han expandido significativamente la presencia global de Quantexa. Quantexa estuvo encantada de contar con la presencia de sus socios patrocinadores en la QuanCon25 de este año: PWC, Microsoft, Databricks, Moody’s y Dun & Bradstreet.

Para ver QuanCon25 bajo demanda, visite https://www.quancon.com/.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en Decision Intelligence que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Mediante los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos y nuevas oportunidades al unificar datos aislados y convertirlos en el recurso más fiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes desafíos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Decision Intelligence de Quantexa mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % de precisión y ofrece una resolución del modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un retorno de inversión (ROI) del 228 % en tres años. Quantexa se fundó en 2016 y cuenta ahora con más de 800 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

