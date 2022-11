Quantexa lanza el sitio comunitario global para acelerar la adopción e implementación de soluciones para la toma de decisiones inteligentes

Por staff

23/11/2022

La Comunidad facilitará el acceso directo a los expertos en la materia, los foros de debates y los recursos de apoyo de Quantexa

LONDRES, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoy, Quantexa, líder mundial en soluciones para la toma de decisiones inteligentes (DI) para los sectores privado y público, lanzó su nuevo sitio comunitario global en línea. El sitio está diseñado para servir como un centro para que los miembros del equipo, los clientes y los socios de Quantexa colaboren, encuentren información y compartan conocimientos sobre la Plataforma Decision Intelligence de Quantexa y sus soluciones.

La Comunidad proporcionará un lugar para colaborar en temas que incluyen mejores prácticas y debates técnicos, incluidos foros de grupos con acceso a:

Guías de mejores prácticas técnicas, casos con resultados exitosos y contenido generado por el usuario.

Rutas de capacitación y certificación a medida diseñadas por los expertos en la materia de Quantexa.

Oportunidades para proporcionar comentarios sobre la solución y solicitar funciones directamente a Quantexa.



Laura Hutton, directora de Atención al cliente de Quantexa, dijo: “Nuestro enfoque sigue siendo maximizar el retorno de inversión de nuestros clientes y socios, y nuestro nuevo sitio comunitario respalda este esfuerzo continuo. Nos complace dar a los equipos que trabajan con nuestra Plataforma Decision Intelligence la oportunidad de interactuar entre sí, oportunidades de aprendizaje estructurado y continuo y un lugar para colaborar entre sí”.

El acceso a la comunidad de Quantexa se puede solicitar en https://community.quantexa.com para desbloquear funciones, programas y contenido exclusivos.

ACERCA DE QUANTEXA

Quantexa es una empresa global de software de datos y análisis pionera en la toma de decisiones inteligentes según el contexto que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas confiables haciendo que los datos sean significativos. Utilizando los últimos avances en macrodatos e inteligencia artificial, la plataforma de Quantexa descubre riesgos ocultos y nuevas oportunidades al proporcionar un panorama contextual y conectada de datos internos y externos en un solo lugar. Resuelve los principales desafíos en la gestión de datos, KYC (conoce a tu cliente), inteligencia sobre el cliente, delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, durante todo el ciclo de vida del cliente.



La plataforma Quantexa Contextual Decision Intelligence mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % de precisión adicional y es 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales en la resolución de modelos analíticos. Fundada en 2016, Quantexa ahora cuenta con más de 500 empleados y miles de usuarios que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo. La compañía tiene oficinas en Londres, Nueva York, Boston, Washington DC, Bruselas, Toronto, Singapur, Melbourne y Sydney. Para obtener más información, póngase en contacto con Quantexa aquí o síganos en LinkedIn .

Consultas de los medios de comunicación:

C: Dan Bird, director, Fight or Flight

C: Stephanie Crisp, directora asociada y estratega de Medios, Fight or Flight

Email: Quantexa@fightflight.co.uk



C: Adam Jaffe, vicepresidente senior de Marketing Corporativo

Tel.: +1 609 502 6889

Email: adamjaffe@quantexa.com

o

RapidResponse@quantexa.com

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.