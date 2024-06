Quantexa presenta Q Assist, un nuevo paquete tecnológico de IA generativa de acuerdo al contexto

Por staff

11/06/2024

Los nuevos avances de la IA están ayudando a los líderes del sector a preparar los datos para la IA y a conseguir resultados

HSBC es uno de los líderes del sector que participan en el programa Lighthouse de Quantexa para sus primeros usuarios.

HSBC prevé que la racionalización de los análisis y la aceleración de los procesos podrían dar lugar a un aumento significativo de la productividad durante el primer año de implantación.

Q Assist combina la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa y la IA generativa para mejorar las decisiones de los equipos de ventas, atención al cliente y cumplimiento en servicios financieros, empresas de TMT y agencias gubernamentales.

LONDRES, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Este lunes, en el escenario central de la London Tech Week 2024, Quantexa, líder mundial en soluciones de Inteligencia de Decisiones para los sectores público y privado, presentó Q Assist, un paquete tecnológico de IA generativa de acuerdo al contexto para ayudar a las organizaciones a aumentar la confianza en la toma de decisiones a través de equipos de primera línea y trabajadores de la información. El anuncio demuestra el progreso en la hoja de ruta de innovación de la plataforma de la compañía y se produce casi un año después de que Quantexa concretara una importante inversión en la industria global de inteligencia artificial (IA) y presentara Q Assist como un copiloto independiente agnóstico de modelo lingüístico grande (LLM).

Con el nuevo paquete tecnológico Q Assist, los clientes de Quantexa podrán hacer operativa la IA generativa para obtener beneficios transformadores sin necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura, herramientas y recursos cualificados adicionales.

Los trabajadores de primera línea y de la información pueden aprovechar la potencia de los copilotos, los datos vinculados, la capacidad de los gráficos de conocimiento de Quantexa y otras funciones de la plataforma de Inteligencia de Decisiones para mejorar la precisión y fiabilidad de los modelos generativos de IA que interactúan con todos los datos (estructurados y no estructurados), el contexto y el conocimiento en toda su organización. La combinación de los LLM con el nutrido contexto de la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa permite una mejor comprensión de los datos, fundamenta de forma segura las respuestas, aumenta el rendimiento y la confianza, y garantiza que los equipos dispongan de la información más precisa y actualizada disponible en un único lugar.

Descubra qué es Q Assist y cómo funciona con la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa.

Ver el vídeo completo

Ayudar a los clientes a triunfar en la era de la IA

HSBC es actualmente una de las organizaciones integrantes del programa Lighthouse para sus primeros usuarios. Cada organización del programa prevé utilizar Q Assist de diferentes maneras, entre ellas:

Racionalización de las tareas de análisis, investigación y elaboración de informes de los trabajadores de la información y el conocimiento para lograr una mayor eficiencia.

Reducción de la dependencia de la ciencia de datos y los equipos de operaciones para las solicitudes de datos ad hoc, dándoles tiempo para centrarse en tareas más estratégicas.

Empoderamiento de los equipos orientados al cliente con acceso a datos enriquecidos y la información que necesitan para aumentar los ingresos y mejorar la experiencia de los clientes.

Habilitación de los equipos de toda una organización para que tomen decisiones de confianza de forma coherente, que sean trazables y aceleren la mejora de los procesos operativos.

BNY Mellon está evaluando actualmente la posibilidad de unirse a HSBC en la iniciativa Lighthouse. Quantexa trabajó con los participantes en el programa Lighthouse para proyectar los beneficios a uno, tres y cinco años de la implantación de Q Assist en sus equipos de atención al cliente, ciencia de datos e investigación. Constató un aumento casi inmediato de la productividad en tres áreas fundamentales: ahorro de tiempo y eficiencia, identificación de nuevas oportunidades y aumento de las tasas de conversión.

HSBC prevé que la generalización de la analítica y la aceleración de los procesos en estas áreas podrían traducirse en un aumento de la productividad durante el primer año de implantación. La empresa también espera poder disponer de más tiempo de los empleados, lo que les permitirá centrarse en otras tareas estratégicas.

David Rice, director global de operaciones de banca comercial de HSBC, declaró: “Esta nueva solución tiene potencial para mejorar la eficiencia y la precisión de tareas complejas, como las investigaciones contra el blanqueo de capitales y las estrategias de ventas, al proporcionar datos fiables y análisis contextuales. La introducción de la analítica contextual y la innovación permitirá a HSBC concentrar nuestros recursos de forma más productiva y, en última instancia, ayudar a nuestros clientes”.

Quantexa estima que una entidad financiera global de primer orden con tres niveles de defensa en delitos financieros y esfuerzos de cumplimiento contra el fraude, que genera aproximadamente 15.000 alertas al mes, podría lograr eficiencias significativas y ahorros de costos mediante la implementación del paquete tecnológico Q Assist de IA generativa:

Más de 17 millones de libras anuales de ahorro gracias a la mejora y automatización de los procesos de investigación y notificación de delitos financieros y fraude.

Jamie Hutton, director de tecnología de Quantexa, afirmó: “El principio de ingeniería de Quantexa de dar forma a las soluciones para ofrecer el máximo valor al cliente ha permitido a nuestros clientes desempeñar un papel integral a la hora de ayudar a dar forma a los requisitos del producto para Q Assist. A través del programa Lighthouse de la empresa para sus primeros usuarios, tenemos la ventaja de trabajar con líderes del sector que aportan valiosos comentarios a lo largo de nuestro proceso de hoja de ruta”.

Eric Hirschhorn, director de datos de BNY Mellon, señaló: “Estamos encantados de comprobar esta innovación continua de Quantexa. Nuestra colaboración plurianual nos ha ayudado a acabar con los silos de datos y a unificar nuestros datos con una precisión sin precedentes. En la siguiente fase de nuestros esfuerzos de innovación exploraremos el potencial de permitir a los trabajadores de primera línea de todo el banco utilizar IA generativa para actuar con confianza a partir de los datos y alcanzar nuevos niveles de eficiencia en el proceso”.

Cómo funciona el nuevo paquete tecnológico Q Assist de IA generativa

El nuevo paquete tecnológico de IA generativa de Quantexa combinará la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa y la IA generativa a través de una nueva capa de integración de datos, un constructor de avisos y un copiloto que acelera la capacidad de los equipos para tomar decisiones críticas de negocio.

Q Assist ofrece una IA fiable y ampliable basada en la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa. Esto permite a los equipos no técnicos beneficiarse de las capacidades críticas de la plataforma de Quantexa, incluyendo una base de datos conectada, análisis de gráficos, modelado y puntuación para aumentar y automatizar la toma de decisiones. El paquete tecnológico Q Assist consta de tres componentes:

Capa de Integración de Q Assist: el centro neurálgico de Q Assist. Se trata de un marco de herramientas, conectores y API diseñado para vincular de forma segura la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa con los LLM y sistemas de IA conversacional desde el primer momento.

el centro neurálgico de Q Assist. Se trata de un marco de herramientas, conectores y API diseñado para vincular de forma segura la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa con los LLM y sistemas de IA conversacional desde el primer momento. Q Assist Prompt Builder: una capacidad extensible de gestión y compartición de avisos que se integra fácilmente con herramientas y marcos externos de ingeniería de avisos, como Azure Prompt Flow de Microsoft, Semantic Kernel o AutoGen, para poner en manos de los administradores el poder de definir y controlar los avisos y las respuestas que se basan en datos contextuales generados por la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa.

una capacidad extensible de gestión y compartición de avisos que se integra fácilmente con herramientas y marcos externos de ingeniería de avisos, como Azure Prompt Flow de Microsoft, Semantic Kernel o AutoGen, para poner en manos de los administradores el poder de definir y controlar los avisos y las respuestas que se basan en datos contextuales generados por la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa. Q Assist Copilot: permite a los usuarios consultar datos voluminosos y dispares mediante una interfaz de lenguaje natural, comprender y resumir datos, perspectivas y conclusiones en tiempo real, y automatizar tareas de búsqueda, investigación y elaboración de informes.

Hoy, la empresa pone a disposición de un grupo limitado de clientes las capacidades del paquete tecnológico Q Assist de IA generativa, con una disponibilidad pública más amplia prevista para principios de 2025.

Para obtener más información sobre cómo Quantexa está ayudando a las organizaciones a preparar sus datos para la IA, o para descargar el Total Economic Impact™ de la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa de Forrester y empezar a medir el ROI de las inversiones en Inteligencia de Decisiones, visite https://www.quantexa.com/discover/ai/}.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en la toma de decisiones inteligentes que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables haciendo que los datos sean significativos. Utilizando los últimos avances en IA, la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa ayuda a las organizaciones a descubrir riesgos ocultos y nuevas oportunidades, unificando datos aislados y convirtiéndolos en el recurso más fiable y reutilizable. Resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre el cliente, KYC (conocimiento del cliente), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con más de un 90 % más de precisión y ofrece una resolución de modelos analíticos 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un ROI del 228 % en tres años. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 700 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

Consultas de los medios de comunicación

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

OR

C: Adam Jaffe, vicepresidente sénior de marketing corporativo

Tel.: +1 609 502 6889

Correo electrónico: adamjaffe@quantexa.com

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc615273-9f23-4d50-b6ec-62d59146a0e7

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.