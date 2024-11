Quantexa presenta una carga de trabajo impulsada con IA para Microsoft Fabric con el fin de transformar la calidad y la usabilidad de datos en toda la empresa

Por staff

20/11/2024

. La carga de trabajo Quantexa Unify para Microsoft Fabric ofrece a los usuarios capacidades de resolución de entidades líderes en la industria para realizar una correspondencia de datos altamente precisa y descubrir relaciones a escala.

• Las organizaciones podrán mejorar la calidad de los datos, eliminar silos, reducir costos y abordar los desafíos relacionados con la preparación de los datos para la IA, facilitando una toma de decisiones más rápida y mejor.

LONDRES y CHICAGO, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, líder mundial en soluciones de inteligencia de decisiones (DI) para los sectores público y privado, anunció hoy en Microsoft Ignite que ya se encuentra disponible Unify Workload de Quantexa para Microsoft Fabric. Quantexa Unify, actualmente en versión preliminar, aporta resolución de entidades y correspondencia de datos avanzada basada en IA para Microsoft Fabric. Esto permite a las organizaciones aprovechar las capacidades de misión crítica de la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa para crear un patrimonio de datos empresariales con una vista unificada e interconectada de sus datos. Más de 50 empresas líderes de la industria y agencias gubernamentales han utilizado esta capacidad para hacer coincidir más de 60 mil millones de registros con una velocidad notable y una precisión del 99%.

El video que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7652daf-4337-4eec-b971-61cf4c867ef4

Esta innovadora carga de trabajo permite a los ingenieros de datos, científicos de datos, analistas y usuarios comerciales conectarse sin esfuerzo y actualizar continuamente datos de múltiples fuentes completamente dentro de Microsoft Fabric. Con la carga de trabajo Quantexa Unify, las organizaciones pueden identificar, hacer coincidir y consolidar automáticamente registros de las mismas entidades (como personas, empresas, ubicaciones y contactos) a pesar de cualquier inconsistencia o error.

Creación de una base de datos confiable para análisis e IA generativa

Quantexa Unify lee datos directamente desde OneLake, automatiza la limpieza, el análisis y la normalización de las fuentes de datos, y luego hace una comparación sofisticada de los datos para producir una vista conectada de los datos en OneLake. Quantexa Unify proporciona plantillas de coincidencia previamente configuradas que permiten a los usuarios definir el nivel de calidad de coincidencia requerido. Se entregan informes de Microsoft Power BI para resaltar métricas y problemas de calidad de los datos. La carga de trabajo se ejecuta directamente dentro de Microsoft Fabric y escribe los resultados en OneLake para un uso más amplio.

El resultado es un patrimonio de datos de toda la empresa que se actualiza continuamente con datos confiables que:

Se puede integrar a la perfección en el conjunto completo de servicios de datos, análisis y productividad empresarial de Microsoft.

Maximiza las capacidades de inteligencia empresarial.

Proporciona una vista contextual y conectada en forma de gráfico de conocimiento para desbloquear análisis avanzados basados en gráficos.

Se puede incorporar en modelos de IA creados y entrenados de forma privada.

Se puede utilizar como un activo poderoso junto con Copilot Studio y Azure OpenAI para aumentar o automatizar la toma de decisiones y estimular la innovación.

Capacidades clave de Quantexa Unify

Mapeo de datos automatizado sin código: La carga de trabajo se puede configurar con su propio modelo de datos, lo que simplifica y acelera el proceso de mapeo de campos de datos entre diferentes sistemas o fuentes de datos mediante una interfaz visual.

La carga de trabajo se puede configurar con su propio modelo de datos, lo que simplifica y acelera el proceso de mapeo de campos de datos entre diferentes sistemas o fuentes de datos mediante una interfaz visual. Coincidencia avanzada de entidades: Mediante el uso de configuraciones listas para usar y aprendizaje automático, la carga de trabajo hace una correspondencia de alta calidad entre tipos de entidades, vinculando registros y enriqueciendo datos incompletos.

Mediante el uso de configuraciones listas para usar y aprendizaje automático, la carga de trabajo hace una correspondencia de alta calidad entre tipos de entidades, vinculando registros y enriqueciendo datos incompletos. Perspectivas contextualizadas: Descubra conexiones significativas, revele relaciones ocultas y produzca gráficos de conocimiento.

Descubra conexiones significativas, revele relaciones ocultas y produzca gráficos de conocimiento. Calidad de los datos: Descubra y solucione problemas de calidad en los datos usando los paneles Power BI.

Descubra y solucione problemas de calidad en los datos usando los paneles Power BI. Escalabilidad y rendimiento: La velocidad y la escalabilidad han sido optimizada para esta carga de trabajo, por lo que es adecuada para entornos empresariales de gran escala donde el volumen y la complejidad de los datos pueden ser abrumadores.

La velocidad y la escalabilidad han sido optimizada para esta carga de trabajo, por lo que es adecuada para entornos empresariales de gran escala donde el volumen y la complejidad de los datos pueden ser abrumadores. Acceso democratizado a datos para una toma de decisiones mejor y más rápida: Acelere la capacidad de su empresa para hacer que los datos confiables sean accesibles y utilizables para los usuarios comerciales y técnicos de toda su organización. Aproveche los resultados de Quantexa Unify en el conjunto completo de herramientas analíticas de Microsoft, incluido Microsoft Copilot.

Dan Higgins, director de productos de Quantexa, afirmó: “Anunciar la versión preliminar de Quantexa Unify para Microsoft Fabric en Ignite es un hito importante en nuestra colaboración continua con Microsoft. Nuestra carga de trabajo impulsada por IA para Microsoft Fabric transformará la forma en que las organizaciones logran preparar los datos para maximizar sus inversiones en IA generativa. Esta poderosa integración ayuda a las organizaciones a crear la base para una mayor toma de decisiones, ya que resuelve relaciones complejas entre entidades utilizando fuentes de datos externas e internas con rapidez y precisión. Al aprovechar la escalabilidad y flexibilidad de Microsoft Fabric, estamos capacitando a las empresas para impulsar la innovación y aprovechar todo el potencial de sus datos como nunca antes”.

Amir Netz, miembro técnico y director de tecnología de Microsoft Fabric, afirmó: “Nos complace ver que la innovación de Quantexa aporta una capacidad tan atractiva para Microsoft Fabric. Esto permite a las organizaciones utilizar sus datos dentro de Microsoft Fabric para fomentar una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia operativa. A medida que los clientes confían cada vez más en Microsoft Fabric para acelerar su transformación digital, esta capacidad les permitirá obtener los conocimientos más profundos que esperan tener de sus inversiones en datos, todo dentro de un patrimonio de datos confiable a nivel empresarial. Esperamos seguir colaborando con Quantexa para ayudar a nuestros clientes a descubrir nuevas oportunidades e impulsar la confianza en sus iniciativas basadas en datos e inteligencia artificial”.

Novo Banco se suma a la vista previa privada

Además de la vista previa pública, que permite a los clientes experimentar Quantexa Unify con conjuntos de datos disponibles públicamente, Quantexa también reveló que ha abierto una vista previa privada para los clientes que están listos para implementar Quantexa Unify. Hoy, en Microsoft Ignite, Novo Banco, uno de los primeros participantes de la versión preliminar privada y una importante institución financiera con sede en Portugal que atiende a clientes individuales y corporativos, con ambiciones de transformación digital que incluyen extender las ofertas del banco en toda Europa, reveló su intención de construir un patrimonio de datos a nivel empresarial con Quantexa y Microsoft.

Seamus Murphy, director de operaciones de Novo Banco, afirmó: “Comprender el comportamiento del cliente a través de una visión integral de los datos permite a los bancos personalizar las comunicaciones y los servicios, fomentando relaciones más sólidas con los clientes y, al mismo tiempo, protegiéndolos a ellos y al banco con una única inversión.

La tendencia actual de crear soluciones verticales no es rentable y no genera el impacto comercial previsto. Un patrimonio de datos a nivel empresarial es el futuro de la operacionalización eficaz de los datos en la banca. Unify for Microsoft Fabric de Quantexa será la base para que desmantelemos los silos organizacionales y de datos, lo que permitirá realizar análisis avanzados, obtener eficiencia mediante la IA y ofrecer un mejor servicio al cliente”.

Para obtener más información sobre cómo su organización puede participar en la versión preliminar pública o privada de Quantexa Unify para Microsoft Fabric, visite aquí.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en Inteligencia de Decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Utilizando los últimos avances en IA, la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa ayuda a las organizaciones a detectar riesgos ocultos y nuevas oportunidades, unificando datos aislados y convirtiéndolos en el recurso más fiable y reutilizable. Resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre el cliente, KYC (conocimiento del cliente), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con una precisión mayor al 90 % y ofrece una resolución de modelos analíticos 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa encontró que los clientes obtuvieron un retorno de inversión del 228% en tres años. Quantexa se fundó en 2016 y ahora tiene más de 800 empleados y miles de usuarios en su plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

Recursos

Blog de Microsoft Fabric Ignite: https://aka.ms/Fabric-Ignite24

Consultas de medios

Contacto: Stephanie Crisp, Fight or Flight

Correo electrónico: Quantexa@fightorflight.com

O

Contacto: Adam Jaffe, vicepresidente sénior de marketing corporativo

Tel.: +1 609 502 6889

Correo electrónico: adamjaffe@quantexa.com

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.