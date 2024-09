Quantexa Reconocida como líder en soluciones de fraude empresarial y de pagos en Chartis RiskTech Quadrant® 2024 para soluciones de fraude empresarial

09/09/2024

Chartis también reconoció las capacidades de IA de la Plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa para aplicaciones especializadas en detección de fraude fiscal y casos de uso gubernamental

LONDRES, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, líder mundial en soluciones de Inteligencia de Decisiones (DI) para los sectores público y privado, ha anunciado hoy que ha sido reconocida como Líder de Categoría en el Cuadrante RiskTech® para Soluciones de Fraude Empresarial en el informe de Chartis Research Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape (Informe sobre soluciones contra el fraude en los pagos y en las empresas, actualización del mercado 2024 y panorama de los proveedores). El posicionamiento como líder refleja los buenos resultados de Quantexa en diversos criterios clave, especialmente en técnicas avanzadas de detección del fraude y su sólida plataforma de análisis del fraude.

El informe anual Chartis Market Update and Vendor Landscape (Informe de Chartis sobre la situación del mercado y los proveedores) señala varios temas clave en el mercado de soluciones antifraude. Entre ellos se incluyen el creciente papel de la IA generativa en la automatización y el copilotaje de soluciones contra el fraude. El informe explica cómo los proveedores están utilizando nuevas tecnologías de vanguardia para responder a las necesidades cambiantes de sus clientes en el panorama del fraude. La inclusión de Quantexa como líder de su categoría reconoce su enfoque innovador y global de la plataforma, que integra el flujo de trabajo con el análisis de gráficos de conocimiento y aborda la evolución constante de los retos en el riesgo de identidad y el fraude de aplicaciones.

Quantexa también ha sido reconocida como uno de los principales proveedores en el informe inaugural de investigación y clasificación Chartis RiskTechAI 50 2024. El Informe Chartis RiskTechAI 50 clasifica las soluciones globales de IA en tecnología de riesgos y ha reconocido la capacidad de Quantexa para utilizar la IA en aplicaciones especializadas en detección de fraude fiscal y casos de uso gubernamental. En el informe, la tecnología de Quantexa ha sido elogiada en dos categorías: “Capacidades avanzadas contra el fraude fiscal” e “IA para aplicaciones gubernamentales”.

Este reconocimiento subraya la experiencia líder del sector de Quantexa en el aprovechamiento de la IA para aplicaciones especializadas en la detección del fraude fiscal y casos de uso gubernamental.

Este reconocimiento llega en un momento clave para Quantexa, ya que la empresa continúa desplegando su tecnología Q Assist, apoyando a los clientes para que tengan éxito en las aplicaciones de la IA. Esta suite tecnológica permite a los clientes de Quantexa poner en funcionamiento la IA generativa para obtener beneficios transformadores sin necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura, herramientas y recursos cualificados adicionales.



Q Assist aporta capacidades de IA generativa a la Plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa.

Ver el video completo

Ivan Heard, director global de soluciones contra el fraude de Quantexa, declaró: “Estar entre los pioneros de esta categoría, según Chartis, nos inspira a seguir superándonos en técnicas avanzadas de detección del fraude basadas en IA. El reconocimiento de que somos la mejor solución de su clase, confirma que estamos proporcionando a nuestros clientes algunas de las capacidades más sólidas en tipos de fraude emergentes como la detección de APP y mule (mulas). Nuestro objetivo es siempre abordar los retos cambiantes a los que se enfrentan nuestros clientes en el cambiante mundo del fraude mediante el desarrollo de técnicas de detección de fraude de primer nivel que superen los enfoques tradicionales y garanticen los últimos avances en IA para que los clientes comprendan mejor a sus clientes”.

Maryam Akram, directora de investigación de Chartis, añadió: “El uso innovador que hace Quantexa de la IA y el aprendizaje automático para recopilar, preparar, procesar y analizar datos, así como para automatizar procesos de negocio en áreas como la resolución de entidades y la inteligencia empresarial, ha asegurado su posición y ha recibido premios en el ranking de RiskTechAI”. Su plataforma permite e integra una amplia gama de técnicas de IA y aprendizaje automático, tanto supervisadas como no supervisadas, para ofrecer capacidades avanzadas”.

“El panorama del fraude está cambiando; a medida que la complejidad aumenta exponencialmente hay una fuerte necesidad de una comprensión profunda del riesgo, y el enfoque altamente único e innovador de Quantexa para la gestión del fraude refleja este cambio”, dijo Nick Vitchev, director de investigación de Chartis. “Quantexa es capaz de combinar una gran cantidad de señales de fraude y riesgo e identificar vínculos difíciles de detectar, proporcionando una forma convincente de gestionar investigaciones de fraude a gran escala, así como algunas de las metodologías de fraude principales de hoy en día (como el fraude APP y la detección de mulas)”.

Para obtener más información sobre las capacidades avanzadas de Quantexa en materia de fraude fiscal e IA para la administración pública, visite aquí.

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en Inteligencia de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Utilizando los últimos avances en IA, la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa ayuda a las organizaciones a detectar riesgos ocultos y nuevas oportunidades, unificando datos aislados y convirtiéndolos en el recurso más fiable y reutilizable. Resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre el cliente, KYC (conocimiento del cliente), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operativo con una precisión mayor al 90 % y ofrece una resolución de modelos analíticos 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Inteligencia de Decisiones de Quantexa encontró que los clientes obtuvieron un ROI del 228 % en tres años. Fundada en 2016, Quantexa cuenta ahora con más de 750 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo.

