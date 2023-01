¿Qué cambios puede esperar la industria fintech para 2023?

Por staff

09/01/2023

Después de que la pandemia impulsara la digitalización y atrajera a millones de nuevos usuarios a la industria financiera, los teléfonos inteligentes y los pagos digitales se han convertido en la forma preferida de comprar de los latinoamericanos .

Frente a esta nueva tendencia, si miramos al futuro cercano, hay tres productos y servicios principales a tener en cuenta a medida que las empresas fintech de la región buscan seguir siendo competitivas en un entorno económico desafiante: la expansión de la plataforma como servicio (PaaS), herramientas de creación de crédito y operaciones comerciales centradas en el cliente.

La plataforma como servicio (PaaS) está creciendo

En el transcurso del año pasado, Anything as a Service (XaaS), la categoría general de servicios relacionados con la computación en la nube, el acceso remoto y cualquier tipo de función de TI, continuó expandiéndose; y sin signos de desaceleración. PaaS no es diferente y ha visto increíbles oportunidades de crecimiento, particularmente entre los proveedores de software integrado (ISV), las organizaciones de ventas independientes (ISO), las plataformas financieras y las empresas de pago. De hecho, para 2026, se espera que el mercado global de PaaS tenga un valor estimado de $ 164,3 mil millones, creciendo a una tasa del 19,6 por ciento.

Las empresas de todas las industrias ahora enfrentan presiones para transformar y reevaluar los procesos de pago heredados para mantenerse al día con los competidores y el cambio de innovación de pagos. Para los ISV e ISO, y otras empresas de productos financieros, la gestión del proceso de pagos a menudo puede ser desafiante y engorrosa, y no es fácil navegar por los crecientes desafíos del ecosistema financiero actual.

Con soluciones de pago integradas, los ISV están facultados para brindar a los comerciantes una experiencia de usuario mejorada con procesos consolidados y seguridad mejorada. PaaS no solo beneficia a la amplia gama de empresas fintech que actualmente buscan hacer la transición a una arquitectura de computación en la nube más moderna, sino que también mejora la experiencia del usuario final, ya que les permite a estas empresas satisfacer las necesidades más únicas y diferenciadas de sus clientes.

A medida que miramos hacia el nuevo año, PaaS será un área importante de oportunidad de crecimiento en fintech, particularmente cuando las empresas buscan mantener los costos bajos, enfrentar los desafíos económicos globales y desarrollar nuevas soluciones rápidamente.

El surgimiento de herramientas de creación de crédito y soluciones de flujo de efectivo en medio de la recesión económica

Con las noticias constantes de una recesión económica que se avecina, las soluciones de gestión de flujo de efectivo se han convertido en una prioridad cada vez mayor entre los clientes. En tiempos de incertidumbre, comprender hacia dónde se dirige el capital es más importante que nunca.

Como hemos visto en todas las industrias, las empresas ya han comenzado a ajustar los presupuestos y priorizar el efectivo disponible. Esperamos que esta tendencia continúe y, con ella, una mayor priorización de las herramientas de creación de crédito y las soluciones de gestión del flujo de efectivo en todas las empresas para potenciar decisiones seguras e informadas para capear los obstáculos económicos. Los líderes de fintech que están ayudando a los clientes a conciliar y administrar los gastos de manera eficiente serán los que se diferencien entre el ruido. Es probable que los recursos de toma de decisiones de TI críticos para el negocio no sufran recortes presupuestarios en el nuevo año.

Brindar experiencias superiores ganará el desafío de la elección

Donde PaaS y los recursos de creación de crédito priorizan la innovación, por encima de todo, el servicio al cliente, aunque nada nuevo o innovador, sigue siendo de suma importancia para las empresas de hoy. Y con los nuevos queridos de fintech que emergen a una velocidad vertiginosa, las empresas lideradas por CX serán las que tendrán éxito en el entorno competitivo actual.

Si bien una plataforma de pagos moderna es fundamental cuando se procesan pagos, depender solo de la tecnología tiene sus desventajas. Un excelente servicio al cliente ya no se define por un soporte de chatbot las 24 horas, los 7 días de la semana, sino por la experiencia en la industria, junto con una tecnología innovadora que es flexible y se puede adaptar para resolver problemas complejos de pagos. Humanizar la interacción con el cliente y trabajar junto al cliente mientras navegan por los desafíos ambientales actuales es crucial no solo para mejorar la experiencia general del cliente, sino también para aumentar la retención de clientes.

Para las empresas que buscan aumentar su participación de mercado en 2023, las que vencerán a la competencia son las que tienen en cuenta al cliente en cada paso del camino, a través de soluciones seleccionadas y procesos personalizados.