¿Qué conversó Putin con Elon Musk sobre el fin de la guerra?

Por staff

13/10/2022

Elon Musk, magnate y fundador de SpaceX y CEO de Tesla, podría haber mantenido una conversación privada con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con Vice News, Elon Musk le habría dicho a Ian Bremmer, analista geopolítico y jefe de la consultora Eurasia Group, que el presidente ruso tiene la firma decisión de ganar la guerra en Ucrania “sin importar nada”. Esta conversación se haría mantenido hace algunas semanas, en un intento por parte del magnate de mediar en el conflicto, según asegura Bremmer.

“Elon Musk me dijo que había hablado con Putin y el Kremlin directamente sobre Ucrania. También me dijo cuáles eran las líneas rojas del Kremlin. He estado escribiendo mi boletín semanal sobre geopolítica durante 24 años. Escribo honestamente sin miedo ni favoritismo y la actualización de esta semana no fue diferente. Durante mucho tiempo he admirado a Musk como un empresario único que cambia el mundo y lo he dicho públicamente. No es un experto en geopolítica”.

Esto no es cierto, escribió Musk en un tuit este martes (11.10.2022). “Solo he hablado con Putin una vez y fue hace 18 meses”, añadió. Esa vez se trataba de viajes espaciales.

El empresario había propuesto, entre otras cosas, que Ucrania renunciara a la península de Crimea anexionada por Rusia a cambio del fin de la guerra y de la celebración de referendos en los territorios ocupados por Rusia.

Musk sugirió que Ucrania debería prometer una neutralidad a largo plazo y garantizar el suministro de agua a Crimea. El magnate puso las propuestas a votación en internet, donde fueron rechazadas.

El sudafricano indica que no descarta que finalmente se produzca una guerra nuclear, una opción que considera “posible, pero improbable”.