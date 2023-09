¿Qué es lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre la IA?

Por staff

10/09/2023

“La IA no es inteligencia, es predicción. Con modelos de lenguaje grandes, hemos visto un aumento en la capacidad de la máquina para predecir y ejecutar con precisión un resultado deseado. Pero sería un error equiparar esto a la inteligencia humana.

“Esto queda claro cuando se examinan los sistemas de aprendizaje automático que, en su mayor parte, solo pueden hacer una tarea muy bien a la vez. Esto no es de sentido común y no es equivalente a los niveles humanos de pensamiento que pueden facilitar la multitarea con facilidad. Los seres humanos pueden tomar información de una fuente y usarla de muchas maneras diferentes. En otras palabras, nuestra inteligencia es transferible, la ‘inteligencia’ de las máquinas no lo es”.

¿Dónde ves el mayor potencial de la IA?

“La IA tiene un enorme potencial para hacer el bien en varios sectores, incluida la educación, la salud y la lucha contra el cambio climático. FireAId, por ejemplo, es un sistema informático impulsado por IA que utiliza mapas de riesgo de incendios forestales para predecir la probabilidad de incendios forestales en función de variables estacionales. También analiza el riesgo y la gravedad de los incendios forestales para ayudar a determinar la asignación de recursos.

“Mientras tanto, en el cuidado de la salud, la IA se está utilizando para mejorar la atención al paciente a través de una prevención, diagnóstico y tratamiento más personales y efectivos. La mejora de la eficiencia también está reduciendo los costos de atención médica. Además, la IA está configurada para cambiar dramáticamente, e idealmente mejorar, la atención a los ancianos“.

Ver más: El desafío de “alimentar” robots con IA

Ver más: ¿En qué se diferencian la IA del aprendizaje automático?

Ver más: ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a nuestra comprensión de la historia?