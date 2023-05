¿Qué está pasando con la inversión en startups mexicanas?

Por staff

18/05/2023

Según las estadísticas, este 2023 se espera un reducido acceso a capital para las startups en México, debido a la incertidumbre económica. Por ello, es importante que las empresas se preparen para un ecosistema incierto y en el que existe una mayor competencia.

Solo este primer trimestre del año disminuyó un 60.83% el monto de inversiones de capital de riesgo (Venture Capital) a startups mexicanas, de acuerdo a la plataforma de análisis Transactional Track Record (TTR).

Por su parte, Markus Schreyer, CEO y fundador de The Ganesha Lab, aceleradora global de empresas biotecnológicas latinoamericanas, aseguró que a pesar de la incertidumbre económica, será un año de cambio en inversiones, con cada vez más Venture Capital interesados en invertir en empresas enfocadas en biotecnología.

“Cuando The Ganesha Lab nació en 2017, solo existían dos fondos de inversión en biotech, ciencia y deep tech, mientras que ahora son 13 Venture Capital dirigidos a esos sectores. La mayoría están establecidas en Estados Unidos, por lo que el reto es motivar a más ángeles en México y Latinoamérica a invertir en nuevos proyectos biotecnológicos”, complementó.

“En México y Latinoamérica hay más de 200 Venture Capital y aunque la mayoría invierte en Inteligencia Artificial, lo que nosotros vemos es una oportunidad en esos fondos de inversión, ya que muchas veces no es que no quieran invertir, sino que no conocen a este tipo de startups. Varias de las startups del portafolio de The Ganesha Lab combinan ciencia y tecnología, incluyendo IA”, comentó Schreyer.

Explicó que se trata de un proceso educacional y es de suma importancia la organización de espacios que permitan dar a conocer a las nuevas empresas a inversionistas, como el caso del Biohunt Summit, evento organizado por The Ganesha Lab que reúne a startups de biotecnología latinoamericanas con fondos de inversión.

Ver más: La industria de las telecomunicaciones apuesta por eliminar la pobreza digital

Asimismo, para estar en el ojo de los inversionistas, las startups deben enfocarse en resolver un problema a la vez, en vez de querer abarcar mucho sin tener buenos resultados, esto sucede mucho en empresas dedicadas a la ciencia.

“La mentalidad de los emprendedores de América Latina está enfocada en resolver varios problemas de forma rápida en vez de crear planes”, expuso.

Impulso a las startups

La valorización de una startup mexicana es tres veces menor a una de Estados Unidos. Además, el apoyo en ese país es mayor, ya que las startups semilla necesitan menor capital que un proyecto en México. Eso no impide que cada vez existan más científicos o empresarios en el país en búsqueda de crear startups de biotecnología que dejen un impacto en el mundo, pero la mayoría de las veces, el ecosistema no lo permite.

The Ganesha Lab es una aceleradora global que busca cambiar esta tendencia a través de un programa de escalamiento que ayuda a las startups a consolidar sus proyectos de biotecnología y también les facilita su inserción en el mercado internacional. Indicó: “Tenemos 27 empresas en el portafolio, de las cuales 8 ya están posicionadas en Estados Unidos y 1 en Japón”.

Además agregó: “Sí existen buenos proyectos y ciencia, el talento está ahí, pero muchas veces no tienen la misión de crear un impacto económico y social a la par de crear ciencia. En Latinoamérica también está el problema de que no existe la infraestructura necesaria para el impulso de las empresas”.

Schreyer recalcó que ayudan a las startups a crear relaciones de calidad con expertos y a educarse para ser emprendedores. De ahí parte la misión de “Transformar la ciencia en un buen negocio”, en el sentido económico y de impacto.