¿Qué ha sido lo más consumido en internet en 2023 en España?

29/12/2023

A punto de despedir 2023, un año en el que la tecnología y los dispositivos electrónicos nos han acompañado más que nunca en nuestro día a día, el medidor oficial del consumo digital en España, GfK DAM, ha presentado su propio Wrapped Digital 2023, un análisis que desvela la navegación en Internet imprescindible para la sociedad española durante todo 2023, es decir, los sites más visitados durante el año tanto desde web como desde app.

TikTok, el site que más ha crecido en 2023



Entre las principales conclusiones extraídas, destaca que Google encabeza el ranking de las plataformas más utilizadas durante este 2023, con más de 38 millones y medio de usuarios únicos mensuales en España. Le siguen YouTube, muy próximo a los 36 millones, y la mensajería instantánea más usada, WhatsApp, con más de 34 millones y medio de internautas. El resto del listado lo completan redes sociales como Facebook e Instagram y marketplaces como Amazon y Aliexpress.



Resalta especialmente el gran crecimiento de TikTok respecto a 2022, de más de un 21%. También, la estabilización e, incluso, decrecimiento de redes como Facebook (su consumo disminuye un 0,4% respecto al año pasado) y especialmente X, que cae un 7%.

Wrapped Digital 2023. Análisis GfK DAM sobre los sites más visitados en España. Métrica: Media mensual de usuarios únicos. Período: enero-noviembre 2023.

Las redes sociales de Meta continúan siendo las favoritas entre los españoles



Al centrarse en la categoría de redes sociales, se observa que las dos plataformas de Meta son las líderes, situando a Facebook en primer lugar, con más de 33 millones de usuarios únicos, seguida de Instagram, con casi 31 millones. El ranking lo continúan X y TikTok, rozando ambas los 21 millones y, por último, LinkedIn, con algo más de 11 millones de usuarios.



En lo que se refiere a la edad, Facebook se posiciona como la red social más madura, cuyos usuarios se encuentran entre los 45-64 años; LinkedIn es la elegida por los millenials, siendo esta franja de edad un 28% más afín que la media poblacional, y TikTok se sitúa como la favorita de la Generación Z, mostrando una afinidad que supera en un 30% al resto de la población.



En cuanto al género, los datos indican que Instagram es la más femenina, con un 5% más de usuarias, frente a X, que destaca por la alta presencia de hombres (un 12% más respecto a las féminas).

Wrapped Digital 2023. Análisis GfK DAM sobre las redes sociales más visitadas en España. Métrica: Media mensual de usuarios únicos. Período: enero-noviembre 2023.



Las plataformas de viajes: muy consumidas durante este año



A la cabeza del Top centrado en la categoría de Viajes, Booking.com ocupa el primer puesto con más de 11 millones y medio de usuarios únicos mensuales, los cuales hacen de ella la herramienta más intergeneracional, al recibir visitas por parte de todas las franjas de edad a partir de los 25 años.



En segundo lugar, se sitúa Tripadvisor, que cuenta con la mitad de internautas y es la elegida por el segmento mayor de 55 años, con un 20% más de afinidad. Seguidamente, se localizan Renfe con más de 5 millones de visitantes únicos; Airbnb, con más de 3 millones; y Skyscanner, con casi 2 millones y medio.



En cuanto al género, ellos prefieren acceder a Renfe para buscar/organizar/adquirir sus viajes, frente a Skyscanner, que es la favorita entre las mujeres. En relación a la edad, resalta especialmente la gran adopción de Airbnb por los millenials, con una afinidad un 65% superior al resto de la población.

Wrapped Digital 2023. Análisis GfK DAM sobre las plataformas de viajes más visitadas en España. Métrica: Media mensual de usuarios únicos. Período: enero-noviembre 2023.

CaixaBank, la preferida por hombres y mujeres en la categoría Banking

La digitalización también está presente en trámites tan vitales como la gestión de las finanzas. Según los datos de GfK DAM, el listado de webs y aplicaciones financieras lo ha liderado CaixaBank con más de 11 millones de usuarios únicos mensuales. Le siguen BBVA, la más millennial, con casi 10 millones y medio; el Banco Santander, con más de 7 millones de usuarios; ING, con más de 6 millones; y Sabadell, con casi 4 millones, que cuenta con gran aceptación entre el público silver, es decir, los mayores de 55 años, un 35% más afines que el resto de segmentos.



Además, destacan otros datos socioeconómicos interesantes: el Banco Santander es la elegida por los trabajadores funcionarios y ING es la más popular entre hogares unipersonales. En cuanto a CaixaBank, destaca por la paridad, concentrando cada mes a la misma proporción de hombres que de mujeres.

Wrapped Digital 2023. Análisis GfK DAM sobre los sites de banca más visitados en España. Métrica: Media mensual de usuarios únicos. Período: enero-noviembre 2023.

Los medios Lifestyle que triunfan en nuestro país



El Wrapped Digital 2023 también incluye un análisis sobre los portales especializados en Lifestyle más consumidos por los españoles. Así, destaca en primera posición la web gastronómica Directo al Paladar, con más de 6 millones de visitantes mensuales, y la elegida por los mayores de 55 años, con una afinidad superior al 40%.

En segundo lugar, se encuentra la revista de actualidad, moda y belleza, ¡Hola!, con casi 5 millones y medio de usuarios, siendo la favorita principalmente de las mujeres, con un 30% mayor de afinidad. Les siguen el medio digital Vanitatis, con más de 4 millones; la web del corazón, Lecturas, con casi 3,7 millones, y en quinto lugar Trendencias, portal especializado en moda y tendencias en España, con más de 3 millones y medio de lectores únicos.

Wrapped Digital 2023. Análisis GfK DAM sobre los portales digitales Lifestyle más visitados en España. Métrica: Media mensual de usuarios únicos. Período: enero-noviembre 2023.

Glovo, la plataforma de delivery más millenial, mientras que Burger King y McDonald’s conquistan a la Generación Z

Por último, entre los hábitos digitales de la población, las plataformas de delivery y restauración ocupan un papel muy relevante. Tal es el caso de Burger King, que lidera con 5,5 millones de usuarios únicos mensuales, además de ser el site de referencia de la Generación Z, junto a McDonald’s (3.952.106 usuarios al mes). Por otro lado, 3,9 millones internautas acceden como media a Just Eat, que destaca por la alta presencia del público masculino, mientras que Too Good To Go es la más femenina. Por último, Glovo aglutina a 3.239.473 usuarios cada mes y cuenta con una gran aceptación entre los millenials, un segmento de edad un 85% más afín que el resto de la población.

Wrapped Digital 2023. Análisis GfK DAM sobre las plataformas de delivery más visitadas en España. Métrica: Media mensual de usuarios únicos. Período: enero-noviembre 2023.

David Sánchez, Director del área de Soluciones Digitales en GfK, afirma que: “Siguiendo la genial idea de Spotify de viralizar lo más escuchado en el año, presentamos lo más ‘navegado’ en 2023, datos esenciales que definen las tendencias de consumo digita en España”.

