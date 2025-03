¿Qué marcas que están en el MWC 2025? Te contamos

Por staff

03/03/2025

TyN Magazine desde el MWC 2025 – Barcelona – El Mobile World Congress 2025 (MWC), el evento tecnológico más importante del año, se celebra desde hoy al jueves 6 de marzo y, como siempre, tiene lugar en el recinto Fira Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Bajo el lema “Converge. Connect. Create (Converger. Conectar. Crear)”, el MWC 2025 pone el foco este año en las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) y de la evolución del 5G.

El congreso se ubica en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a escasos 10 kilómetros del aeropuerto de la ciudad condal. Organizado por GSMA, la patronal mundial de operadores de telecomunicaciones, ste año se han desplegado 2.700 expositores y 1.200 conferenciantes procedentes de todo el mundo para acoger a 101.000 visitantes, según apuntan las previsiones.

Tras la recepción al Rey para la tradicional cena previa al congreso tecnológico, el primer día del MWC 2025 levantó el telón este lunes con la charla inaugural con los CEO de las grandes operadoras europeas: Marc Murtra, de Telefónica; Christel Heydemann, de Orange; Margherita Della Valle, de Vodafone, y Tim Hötges, de Deutsche Telekom.

Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft, Xiaomi, Amazon, SpaceX, Accenture, Orange, Vodafone, Alibaba Cloud, China Unicom, Databricks son algunas de las empresas internacionales llamadas a tener un papel protagonista en el congreso. Por su parte, Telefónica, CaixaBank, Indra y Cellnex encabezan el cartel de compañías españolas.

Te contamos que presentan las marcas más importantes:

Xiaomi

Una vez más Xiaomi fue una de las primeras marcas en confirmar su asistencia al Mobile World Congress 2025 y, de hecho, el gigante chino ya ha revelado que el día anterior a la apertura de puertas de la feria, el domingo 2 de marzo, celebrará un evento en Barcelona en el que presentará a nivel global su nueva generación de flagships premium, la cual está compuesta por tres modelos: los Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro y Xiaomi 15 Ultra.

Pero eso no es todo, porque la marca asiática también ha desvelado que, igual que hizo el año pasado con el Xiaomi SU7, este año llevará a su stand de la Fira su primer coche eléctrico deportivo, el Xiaomi SU7 Ultra.

nubia Neo 3 GT 5G

El smartphone encarna la herencia cyber de la serie con líneas nítidas, efectos de iluminación dinámicos y un ambiente futurista. Su pantalla OLED de 6,8 pulgadas ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 2392 x 1080 píxeles para disfrutar de imágenes fluidas y nítidas. Posee una refrigeración con un sistema VC de 4083 mm² y una batería de 6.000mAh con una carga rápida de 80W.

Motorola

La nueva suite de soluciones diseñada por motorola aprovecha todo el potencial de la IA bajo la denominación de Smart Connect, apoyándose además toda la batería de opciones básicas que ya ¡estandarizadas en el mercado, como la tecnología Miracast, Smart Clipboard y App Streaming. La idea aquí es sacar el máximo partido a los documentos y contenidos que manejamos en el día a día, aumentando la eficiencia con nuevas funciones y actualizaciones que llegarán en las próximas semanas.

Nuevos smartphones de TLC

TCL ha presentado la ampliación de su gama de smartphones para el mercado europeo, la Serie TCL 60, con hasta seis modelos diferentes, diseñados para cubrir las necesidades y demandas de todo tipo de usuarios en la actualidad.



Dentro de la Serie TCL 60 se incluyen dos nuevos terminales de la gama NXTPAPER: el TCL 60 SE NXTPAPER 5G y el TCL 60 NXTPAPER. Los otros cuatro son: TCL 60R 5G, el TCL 60 5G, el TCL 60 SE y el TCL 605. Aquí te dejamos todo sobre ellos.

realme

Otro de los fabricantes de smartphones que nos presentará sus novedades para este 2025 en el MWC 2025 es realme, ya que la compañía china ha confirmado que aprovechará su presencia en Barcelona para lanzar a nivel global sus dos nuevos smartphones de gama media-alta, unos realme 14 Pro 5G y realme 14 Pro+ 5G que destacan por contar con un innovador diseño que cambia de color con el frío, con una gran autonomía y con un sistema de cámaras realmente potente.

Proyecto Moohan de Samsung

Estamos viendo las nuevas gafas de Samsung de realidad extendida (XR). Desarrollado en colaboración con Google, el Proyecto Moohan se convertirá en el primer dispositivo en ejecutar Android XR, el nuevo sistema operativo diseñado específicamente para experiencias inmersivas. La colaboración con Google y la utilización de Android XR son elementos fundamentales en la estrategia de Samsung.

Google

Aunque no está previsto que la compañía de Mountain View presente ningún dispositivo en el MWC 2025, ya que el Pixel 9a se lanzará oficialmente el próximo 19 de marzo en un evento independiente, sí que te podemos adelantar que Google podría anunciar nuevos productos inteligentes para el hogar que se podrán controlar con Gemini, el chatbot de IA de la gran G, usando Google Home.

Asimismo, como es habitual en esta feria, Google también presentará nuevas funciones de Android relacionadas con Gemini y con la Inteligencia Artificial.

Nuevas gafas inteligentes de Tecno

Tecno ha traído a MWC dos pares diferentes de nuevas gafas inteligentes: AI Glasses y AI Glasses Pro, ambas con un asistente de IA incorporado.

Las gafas funcionan con Tecno AI, que incluye comandos de voz con un solo toque, ver notas y horarios, además de ofrecer reconocimiento de objetos, resumen de información, información turística e incluso recomendaciones.



El modelo Pro también viene con aplicaciones mejoradas con RA y navegación en tiempo real. Las gafas están hechas de aleación de aluminio y materiales compuestos ultraligeros, y son tan ligeras como las gafas de sol normales.

HONOR

Después de lanzar, a principios de año, los nuevos HONOR Magic 7 Lite y HONOR Magic 7 Pro, la firma china ha confirmado a través de un post en X que tiene previsto aprovechar su paso por el MWC 2025 para presentar una nueva tecnología de conectividad llamada “HONOR Share”, que te permitirá compartir archivos entre diferentes dispositivos, tanto Android como iPhone, rápidamente y sin límites.

OPPO

En lo que respecta a OPPO, todo parece indicar que la marca china mostrará en stand del MWC 2025 algunos de los nuevos terminales que ha presentado recientemente como la nueva serie Reno13, la cual está formada por 4 modelos: los Reno13 5G, Reno13 Pro 5G, Reno13 F 5G y Reno13 FS 5G, o su nuevo flagship plegable, un OPPO Find N5 que ha sido catalogado como el smartphone plegable más delgado del mundo y que, por desgracia, todavía no sabemos si llegará a España.

Nothing

El fabricante de móviles Nothing ya ha confirmado que asistirá al MWC 2025 y que el próximo martes 4 de marzo presentará en sociedad su nueva familia de terminales de gama media, unos Nothing Phone (3a) 5G y Nothing Phone (3a) Pro 5G de los cuales ya hemos visto un unboxing realizado por el robot NEO Gamma.

Ya te podemos adelantar que el modelo base de esta nueva serie, el Nothing Phone (3a) 5G, apostará por un sistema de cámaras bastante solvente, ya que montará un triple módulo de cámaras traseras que estará compuesto por un sensor principal de 50 MP con OIS, por un sensor teleobjetivo tipo periscopio también de 50 megapíxeles con OIS y por un sensor ultra gran angular de 8 MP y una cámara delantera de 50 megapíxeles.

Lenovo

Otra marca que estará presente en el MWC 2025 es Lenovo y el fabricante de ordenadores tiene previsto lanzar en dicha feria el nuevo Lenovo ThinkBook Flip AI PC, un innovador portátil que cuenta con una pantalla plegable que duplica el tamaño de la pantalla estándar al desplegarse hacia arriba y que se puede ocultar detrás de la pantalla principal.

Además, el nuevo Lenovo ThinkBook Flip AI PC está equipado con un motor de Inteligencia Artificial integrado que ha sido diseñado para optimizar el rendimiento del dispositivo y adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario.

MasOrange

Por último, la operadora MasOrange presentará una nueva tecnología para la prevención de incendios industriales que utiliza robots autónomos y drones conectados a su red 5G Stand Alone y nos mostrará el servicio TúYo, una plataforma que ha sido diseñada para garantizar un acceso seguro y responsable a los móviles por parte de los usuarios más jóvenes.

Además, en el marco del MWC 2025, MasOrange recibirá el premio a la mejor experiencia de fibra en España por su marca Orange, un galardón que le ha sido otorgado por Opensignal, una empresa de análisis independiente que se especializa en cuantificar la experiencia de la red fija y móvil.

Telefónica

Al tratarse de una feria de telefonía, en el MWC 2025 también estarán presentes los operadores más destacados del mercado español. El primero de ellos es Telefónica, el cual tendrá un stand en el que la gran protagonista será Wayra, la plataforma de innovación abierta de la compañía, y que podrá visitarse tanto presencialmente como de forma remota a través de la plataforma Spatial.

Este stand de Telefónica nos presentará más de 30 startups internacionales del portafolio de Wayra y nos ofrecerá una gran variedad de charlas y ponencias relacionadas con temáticas tan actuales como el impacto de la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el futuro de las telecomunicaciones.

Qualcomm

El fabricante americano de chips Qualcomm aprovechará su presencia en el MWC 2025 para presentar Dragonwind, una nueva marca con la que planea competir de tú a tú compañías como AMD o NVIDIA gracias a diferentes familias de dispositivos, entre los cuales se encuentran productos para el Internet de las Cosas industrial e integrado, así como soluciones de red y móviles para infraestructuras.

