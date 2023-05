¿Qué sería de Internet sin los centros de datos?

25/05/2023

La pandemia introdujo cambios que llegaron para quedarse. En ese periodo se conectaron por primera vez 800 millones de personas ascendiendo hoy a 5160.000 millones de personas conectadas. Es indudable la importancia de la conectividad en la vida cotidiana del ser humano. Pero, ¿cuál es el motor que la hace funcionar? Esos miles de millones ignoran toda la infraestructura crítica que hace posible el simple hecho de navegar por la web. En particular, los centros de datos son fundamentales para el funcionamiento de Internet tal como lo conocemos hoy en día, sin ellos, la red no podría procesar y almacenar los innumerables datos que fluyen a través de ella.

Los centros de datos son instalaciones especializadas diseñadas para alojar servidores, sistemas de almacenamiento y otros equipos de TI. Por lo que se puede decir que son el corazón de la infraestructura de Internet y proporcionan servicios vitales para la nube, el comercio electrónico, las redes sociales y una variedad de otras aplicaciones en línea. Actualmente estas instalaciones se hacen cada vez más indispensables, sobre todo en vista del constante incremento del uso del internet que hoy alcanza un 64,4 % de la población mundial según el Digital Report 2023.

Todo esto, sumado a los grandes pasos en materia de transformación digital e implementación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Red 5G, criptomineria, entorno cloud, entre otras; se traduce en un necesario aumento en el volumen de centros de datos y, por lo tanto, en una mayor presión en para procesar dicha información de manera más rápida y ágil. Entonces ¿qué sería del Internet sin los centros de datos?

Luis Rugarcía, Data Center Regional Sales Manager – NOLA, nos brinda abajo su explicaciòn y visión experta:

¿Por qué son tan indispensables los centros de datos?

La tendencia en el uso de Centros de datos ya venía tomando un gran impulso entre el 2015 y 2020, y a causa de los acontecimientos globales vividos entre 2020 y 2022 como lo fue la pandemia, dicho uso creció exponencialmente con la alta demanda de empresas y usuarios finales de tecnologías digitales para el desarrollo de sus actividades del día a día. Más aún, este crecimiento acelerado no cesará al menos en los próximos 5 años. No es fácil hablar de números precisos de los porcentajes de aumento del uso del Internet ya que pueden variar de acuerdo al país y/o región; pero lo cierto es que muchos estudios afirman aumentos que van desde un 30 % hasta un 80 %. Los centros de datos es justamente donde se procesa y almacena toda la información que es requerida por más de 5 mil millones de personas a nivel mundial. Por estas razones los centros de datos son indispensables y cada vez su uso se hace más crítico, afirmación que viene acompañada con el mega crecimiento esperado del internet de las cosas, las ciudades inteligentes, la implementación de las redes 5G y sorprendentemente de la ya anunciada red 6G.

¿Podría seguir funcionando la internet sin los centros de datos?

Definitivamente no, los centros de datos son los responsables de dar vida a Internet. Sin los centros de datos la información que va directamente a los usuarios o que viaja de lugares lejanos atendiendo a las millones de peticiones por segundo sencillamente no sería posible al no poder ser procesadas.

Hoy día no es secreto para nadie el despliegue a nivel global de todo tipo de centros de datos incluyendo los EDGE o borde, cuya finalidad es atender la creciente demanda del uso de la internet y mejorar la experiencia de los usuarios en cuanto a tiempos de respuesta (latencia) se refiere.

En un centro de datos se instalan equipos críticos computacionales y en ellos, a su vez, un sin fin de aplicaciones para correos electrónicos, páginas web, procesos financieros/ bancarios, educacionales, etc, que son vitales para que Internet funcione tal como la conocemos hoy día. Para el respaldo de dichos equipos críticos Vertiv a nivel global se ha dedicado a desarrollar equipos de vanguardia de alta confiabilidad y robustez operativa ideales para estos espacios. Además todos están orientados a contribuir a la disminución de la huella de carbono desde el proceso de fabricación hasta su operación diaria.

¿Cómo se posiciona latinoamérica frente a la necesidad de contar con más centros de datos? ¿cuentan con la infraestructura?

A pesar de los grandes desarrollos que se han visto en Latinoamérica en los últimos 3 años en países como Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina; aún tenemos un gran potencial de crecimiento Esto nos convierte en un mercado muy atractivo para numerosos “hyper escaladores” norteamericanos y asiáticos e inversionistas a nivel global los cuales están conscientes del potencial a explotar en nuestra región.

Como ocurrió en otras regiones, Latinoamérica no se escapó de la necesidad de crecer en sus tecnologías digitales como lo son el comercio electrónico, redes sociales, cloud y múltiples servicios en línea entre otros los cuales están impulsando la necesidad de contar con más centros de datos. En este sentido, hemos tenido la suerte de contar con la participación y grandes inversiones de numerosas compañías regionales y globales de muy altos estándares en cuanto a materia de centros de datos se refiere.

¿Cuáles son las últimas innovaciones de los centros de datos?

Podemos citar la tendencia hacia el uso de centros de datos modulares. Hasta hace unos 10 años lo normal era la construcción estándar con bloques y cemento lo que involucra toda una obra civil.

Actualmente los centros de datos modulares han ganado adeptos debido a la facilidad de implementación y a la rapidez con que son puestos en operación, lo cual es un factor determinante para los operadores así como para los usuarios finales. Adicionalmente tienen la bondad de la escalabilidad, lo que permite hacer expansiones futuras de acuerdo a las necesidades y el uso adecuado de las inversiones iniciales (CAPEX).

Se está comenzando a ver con mayor frecuencia el uso de la inteligencia artificial (IA) con la finalidad de optimizar los procesos de gestión así como la efectividad del uso del agua (WUE), de la energía (PUE) y en consecuencia la disminución de la huella de carbono (CUE). Si aunamos al uso de la IA los procesos de automatización que ya se venían empleando años atrás, se tiene como resultado que los procesos en general sean optimizados y que los errores humanos sean disminuidos.

Como innovación podemos mencionar también el mayor uso de los centros de datos en el borde de la red (EDGE) los cuales, como ya se mencionó, obedecen al rápido crecimiento del internet de las cosas y a la alta demanda de datos por segundo de millones de usuarios cuya expectativa es tener una respuesta prácticamente “instantánea”. Por el momento sabemos que no es posible pero que con la implementación de este tipo de centros de datos el tiempo de respuesta es óptimo para muchos procesos. Como, por ejemplo, cuando comencemos a ver automóviles autónomos masificados en nuestras calles, esto necesitará una latencia tendiendo a cero lo cual implicará una basta implementación de sitios EDGE así como de una red 5G y superiores.

