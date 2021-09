Que tal mergulhar no mundo do Metaverso Futurecom durante o Digital Week?

Por staff

03/09/2021

Imagine-se em seu computador acompanhando um congresso, com a possibilidade de participar de uma experiência virtualem que você se torna protagonista de um universo que une o físico e o digital. É como se tivesse uma vida no virtual, onde as interações são realizadas por meio de soluções tecnológicas e ativações imersivas com a possibilidade de experimentar um conceito que se tornou a obsessão das big techs no Vale do Silício: o Metaverso, termo que descreve um espaço coletivo, composto de realidade virtual, aumentada e inteligência artificial, que replica a realidade por meio de dispositivos digitais.

Para quem se interessou pelo tema e deseja conhecer mais sobre a tecnologia, a segunda edição do Futurecom Digital Week, que será realizado de 8 a 11 de novembro, terá um espaço em sua plataforma destinada ao metaverso. Com o mote “Think The Future. Think Ahead”, o evento 100% digital demonstrará como funciona, na prática, este novo conceito em construção. A vivência acontecerá paralelamente ao congresso, que reunirá na plataforma Futurecom convidados nacionais e internacionais que debaterão em palestras, demonstrações e estudos de casos baseados em temas que envolvem 5G, Inteligência Artificial, Virtualização,Infraestrutura e Conectividade, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Edge Computing; Data Analytics, ISPs e Redes Neutras. Tudo isso, com uma grade extensa e diária com webinars, podcasts e meetups, white paper, e-books e uma infinidade de conteúdos exclusivos.

“Ao apresentar essa nova realidade, queremos promover uma experiência única, imersiva e exclusiva no maior evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina. Certamente, seremos um dos primeiros a explorar no Brasil – de maneira estruturada – este conceito que está ganhando o mundo como uma ferramenta capaz de transportar as pessoas para uma nova realidade, onde podem trabalhar, jogar e fazer networking em um espaço totalmente interativo”, afirma Hermano Pinto, Diretor do Portfólio de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets Brasil.

Os participantes do Digital Week vão poder protagonizar experiências dentro da plataforma,acessando o metaverso e, por meio de dispositivos em uma nuvem central, serão conectados a quatro ilhas flutuantes, onde cada uma delas terá atividades que irão remetê-los aos mundos com as temáticas de Digital Divide (cidade inclusiva), Smart City, Agro World e Industry World.

No caso da Smart City, o participante poderá clicar nos elementos – ônibus elétrico, patinete e drones, por exemplo – para acessar um vídeo explicativo e obter mais informações sobre funcionalidades, benefícios, economia, entre outros aspectos tecnológicos. Já na ilha Digital Divide, por meio da cidade remota, o participante se conectará com o mundo proporcionado pela tecnologia mais moderna.

Nos mundos totalmente automatizados de Agro e de Industry, a experiência levará a uma navegação para os novos dispositivos que já são realidade e os que serão adotados com a chegada do 5G e outras tecnologias do futuro.

“Será uma semana de imersão em um mundo novo e totalmente conectado, em que os participantes poderão experimentar a sensação de presença como se realmente tivessem se teletransportado para um universo paralelo juntamente com muitas outras pessoas. O acesso ao metaverso se dará por meio de uma nuvem que permeia todas as ilhas de aplicações e experiências, que poderão ser visitadas individualmente em diferentes momentos da jornada iniciada. O objetivo é promover interação em tempo real para que as pessoas conheçam as soluções, como se realmente estivessem visitando espaços em uma feira, troquem experiências, compartilhem conhecimento e façam negócios”, complementa Hermano.