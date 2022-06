Qué tienen en común una gran empresa, un ecommerce y una startup

06/06/2022

Poner el cliente en el centro ya no es un slogan, es una de las principales estrategias de las empresas, es una forma de hacer y todo un arte. Y el BCustomer Congress se convertirá el 14 de junio en el altavoz de cómo lo hacen estas empresas líderes en su sector y muchas más. Un evento que va creciendo con los años y que en cada edición tiene más apoyo de las empresas, más de 500 profesionales de España ya están registrados para ir presencialmente al evento más esperado del año. El lema del congreso es estar juntos para crecer como profesión, ser una tribu; y este espíritu se palpa desde la 1era edición. Y el propósito es “Inspirar, conectar y aprender”.

Bloque Cliente

Poner el cliente en el centro ya no es un slogan, es una estrategia, es una forma de hacer y todo un arte. Ponentes como Joan Martínez, Head de CX en Flyevel, Susana Vinuesa Responsable de ATC en MMT seguros con Pablo Rodríguez Gerente de ATC en Vivo van a tener face to face de sobre qué da mejores resultados si la atención personalizada o la omnichanel. Enara Urlezaga Global Customer Experience Manager en Veepee/Privalia, Carmen Martínez Head of Customer Experience en Aegon Seguros,

Santiago Fernández Director de Experiencia Cliente y Accesibilidad en Renfe y Cesar Luengo Subdirector General Clientes y CX en Mapfre van a exponer cómo estrategias de relación con el cliente son efectivas y como lo están estructurando.

Como novedad este año tendremos un face to face con 2 CEO’s: Judith Viader CEO Frit Ravich y Gary Gautier CEO Casa Batlló que nos van s descubrir como des de 2 organizaciones, clientes y estrategias totalmente distintas, llegan al éxito gracias al enfoque: cliente y empleado.

Bloque Empleado

En los últimos años Directores de Personas coinciden que la EX es un factor clave que determina la capacidad de sus empresas para cumplir con los objetivos comerciales claves, según Forrester. Cuando decidimos poner en marcha este evento, desde Smartcex teníamos muy claro que uno de los factores diferenciadores era enlazar casos de éxito de Customer Experience y Employee Experience. Cuando lo comentábamos parecía más que un objetivo un “unicornio”, los 7 años y en esta especial tenemos ponentes que hablarán de ello y presentarán sus casos y sus resultados. Los ponentes de este bloque, Caros Erazo de Adeo, Beatriz Marcarrón de Telefónica y Carlos Carriedo de Daba Nespresso, serán los protagonistas que clausurarán el BCC’22.

En este link puedes ver la agenda completa https://customercongress.es/ediciones/bcustomer-congress-employee-congress-2022/

#tutienesarte

Como cada año hay una intervención que no viene del sector y en el que hay unos paralelismos impresionantes. En este año vamos a demostrar como el arte, la música es toda una estrategia y a la inversa. Como una nota puede influir tanto en el éxito… ver video. https://www.youtube.com/shorts/BiaGnPjGUO8

Quien lo hace posible

Como siempre hablamos de las 4P: Ponentes, Participantes, Partners y Patrocinadores.

En esta edición tenemos a Qualtrics como patrocinador principal del congreso y le siguen en la categoría gold, Inconcert, Frescworks, Genesis Gocontact, Konecta. En la categoría plata tenemos a Atento, Contact Center Institute, Emergia, Inbenta, Intetum, Intelcia, MasVoz, Mdtel, Numintec, Transcom y Webhelp. Y a primera hora ICR nos ofrecerá el café del goodmornig.

Como stakeholder importante y crucial tenemos a las asociaciones que nos dan soporte: AEERC con su presidente José Fráncico Rodríguez que va abrir el bloque de relación cliente, Íñigo Arribalzaga, presidente de la Asociación CEX, Edgar González que es el Director de APD Catalunya y cono novedad y con mucha ilusión se ha incorporado Enrique Gómez Founding Board Member en EXCO.

Este año es el año del reencuentro de la tribucex. Que no te lo cuenten. 14 de junio, Barcelona

Más información y entradas en: hola@customercongress.es