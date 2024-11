¿Qué une a Black Eyed Peas con la robótica?

02/11/2024

Por Micaela Unamuno, gerente de operaciones de Educabot



(Global) “Cience Rocks!” fueron las palabras de Will.I.am en el estadio olímpico de Atenas durante la ceremonia de inauguración del mundial de robótica, First Global Challenge. “La ciencia es música, son las matemáticas de un piano, antes incluso que se inventara el piano” declaró el líder de Black Eyed Peas frente a todas las naciones del mundo reunidas en Grecia el pasado septiembre de este año.

Will.i.am, Miley Cirus, Jack Black, Justin Bieber y otras celebridades del mundo artístico ya entendieron que sin la ciencia no hay futuro. La pregunta es, ¿cuánto falta para que el resto del mundo lo entienda?.

Will.i.am, es un férreo defensor de la educación en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la robótica. En 2011, lanzó la iniciativa “i.am.FIRST” para apoyar a FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), la organización que promueve la educación STEM y la robótica en escuelas, y la entidad organizadora del Mundial de Robótica FIRST, que reúne a estudiantes de todo el mundo para competir en desafíos de robótica.

Desde hace unos años, los eventos y competencias mundiales de robótica están experimentando un crecimiento significativo, convocando a grandes figuras de diferentes disciplinas debido, sobre todo, al creciente interés social en la tecnología.

El mercado de la industria de la robótica se valoró en USD 23.67 mil millones en 2020 y se espera que alcance los USD 74 mil millones para 2026 y registre una tasa de crecimiento anual del 20.4% durante el período de pronóstico (2021 – 2026), según un informe publicado por la consultora de investigación de mercado Mordor Intelligence.

Los robots han ganado una inmensa popularidad en los entornos de fabricación y no fabricación a nivel mundial.

Algunas de las razones de la expansión mundial de las competencias de robótica son el mayor interés en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); el creciente desarrollo de habilidades en diseño, programación y resolución de problemas; estimulan la innovación y la creatividad; y ofrecen oportunidades laborales,por la creciente demanda de robots y soluciones innovadoras en diversas industrias.

Durante el Mundial de Robótica 2024, organizado por First Global Challenge, se concentraron miles de estudiantes de escuelas secundarias de todo el mundo, quienes tuvieron como consigna crear un robot que pueda abordar obstáculos y oportunidades para proporcionar a la población mundial alimentos equitativos, seguros, nutritivos y responsables con el medio ambiente. Este año Educabot, acompañó nuevamente a cinco jóvenes argentinos que participaron de dicha competencia.

Desde la organización del evento definieron a la robótica como una disciplina transversal, como así también varias instituciones como la Federación Internacional de Robótica o la Asociación Internacional de Deportes Electrónicos y Robótica están trabajando para que sea incluida en los Juegos Olímpicos.

La robótica es una industria real que avanza a pasos acelerados. En las últimas Jornadas Abiertas de Robótica realizadas el pasado mes de junio investigadores y científicos del mundo de la tecnología y robótica, han manifestado que en Argentina hubo, en los últimos años, un importante crecimiento de la robótica aplicada a disciplinas como la agrícola y la industria, pero también en el ámbito de la investigación científica y la educación.

Nuestra propia experiencia nos indica que llevar la robótica y la programación a las aulas, hace que los chicos respondan de manera entusiasta, ya que los ayuda a ver la tecnología de otra manera, y a saber qué hacer cada vez qué tienen que resolver un problema.

Las escuelas y entornos educativos deben ver a la robótica como una disciplina integradora y transversal a todas las materias. La robótica educativa permite un cambio de paradigma, pero aún enfrenta desafíos en recursos, carga horaria, capacitación y alineación curricular que dificultan su implementación a gran escala, aunque ya hay quienes innovan y están preparados para el cambio.

Desde Eucabot aplaudimos todo tipo de iniciativas y el compromiso de actores de diferentes sectores de la sociedad en relación a la robótica. Creemos que es clave seguir fomentando esta disciplina entre los más jóvenes a través de competencias, eventos, talleres, mentorías y todo tipo de actividades que permitan acceder a recursos, conocimiento y herramientas de robótica.

