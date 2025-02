¿Qué veremos en el Mobile World Congress 2025?

21/02/2025

(España) El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona calienta motores para volver a convertir la capital catalana en el epicentro global de la tecnología y las tendencias digitales. Entre el 3 y el 6 de marzo, más de 95.000 visitantes se darán cita en Fira Gran Via para conocer las novedades más sorprendentes de un mercado que no descansa y que acapara titulares cada día.

Pero, si hay un protagonista absoluto en el mundo digital actual, es la inteligencia artificial, que centrará gran parte de las novedades en el MWC 2025. “Va a ser imprescindible que en cada estand aparezca la inteligencia artificial”, apunta César Córcoles , profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aunque las casi 3.000 empresas participantes apenas desvelan nada antes de la feria para mantener la expectación, estas son algunas de las novedades que se esperan este año:

– Agentes de inteligencia artificial

La inteligencia artificial protagoniza e inunda el ecosistema tecnológico desde hace poco más de dos años y vive una revolución dentro de su propia evolución: los asistentes virtuales comienzan a despuntar como el futuro de una industria que busca mejorar a toda velocidad la forma de interactuar con los modelos de lenguaje. “Nos van a hablar mucho de agentes con capacidad de hacer las cosas ellos mismos“, desvela César Córcoles, quien apunta novedades que irán más allá del chatbot con el que se interactúa a través de texto o de la voz para centrarse en asistentes con autonomía para servir al usuario.

En este sentido, los desarrolladores, conscientes de las preocupaciones de los usuarios en materia de privacidad a medida que los asistentes virtuales se convierten en su sombra y adquieren capacidad de acción, buscan combinar la computación en la nube con la ejecutada en el propio dispositivo del usuario. Aquí es donde entra en juego la NPU o neural processing unit, una nueva sección de “cerebro” que llevan ya muchos dispositivos, como móviles u ordenadores, para ejecutar en local aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, el profesor de la UOC considera que esto no resuelve del todo los problemas de privacidad y seguridad, porque el usuario sigue sin saber qué partes del proceso se ejecutan en local y cuáles lo hacen en la nube. Pero la llegada de más dispositivos con NPU integrada, unida al desarrollo de modelos de lenguaje más pequeños para tareas específicas, podría hacer que cada vez más procesos se ejecuten en el dispositivo.

– Los retos del smart home

Junto a la inteligencia artificial y sus capacidades de automatización, la domótica se alza como una industria en ciernes que despuntará si consigue superar los importantes retos que afronta. “A no ser que te cases con el ecosistema de un único fabricante, vas a tener dolores de cabeza a la hora de integrar distintos dispositivos de smart home“, explica César Córcoles, sobre las actuales propuestas de protocolo de conectividad.

A pesar de ello, el profesor apunta a otro ámbito en el que sí se verán novedades que podrían impulsar el crecimiento de esta industria. “Hay rumores que dicen que Amazon quiere que Alexa empiece a funcionar sobre un modelo grande de lenguaje”, apunta, lo que permitiría hacer más “inteligentes” y funcionales los asistentes como Alexa o Siri, que, por ahora, se han quedado rezagados en una carrera en la que ChatGPT o Gemini han tomado la delantera, junto a recién llegados como Claude o Perplexity.

– Robots inteligentes

La robótica es otro de los campos de la tecnología en los que se están viendo avances sorprendentes. Y es que, una vez superados los escollos de la movilidad de los robots, la inteligencia artificial permite dotarlos con un “cerebro” que facilite a estos dispositivos realizar nuevas acciones, aprender y mejorar sus propias capacidades. “Se ha avanzado muchísimo, hemos visto cómo va mejorando el perro de Boston Dynamics en cada versión”, ejemplifica sobre un sector cuyas últimas novedades invitan a pensar en que la era de los robots humanoides en el día a día parece más cercana que nunca.

Sin embargo, el experto subraya que el futuro de la robótica masiva no necesariamente tiene que venir por la parte de robots humanoides. “Creo que hacer robots humanoides puede tener aplicaciones en algunas cosas, pero no aporta tantísimo en la mayoría de los casos”, reconoce. Y es que los humanoides “son muy espectaculares, pero, en la práctica, el modelo Roomba va a ser el que siga funcionando en el mercado, porque ya nos hemos acostumbrado y le vemos utilidad”, añade.

En este sentido, parece que el mercado, por el momento, se centrará en ofrecer pequeños robots domésticos ya conocidos por los usuarios, como pueden ser los robots aspiradores, pero equipados con brazos robóticos para mejorar sus capacidades de interacción con el entorno. Esto no quita que no se sigan viendo avances en robots humanoides, pero la era en la que todos los hogares tengan uno quizás tendrá que esperar. Entre otras cosas, por el elevado precio de los humanoides, cuyos modelos más baratos apuntan a una horquilla de entre 15.000 y 20.000 euros, frente a los poco menos de 300 euros que puede costar un robot aspirador.

– El futuro de la automoción

El Mobile World Congress también se ha convertido en un escaparate de los últimos avances en movilidad, especialmente en lo que concierne a coches autónomos y conectados. El experto de la UOC espera que este año se muestren nuevos pasos adelante de los vehículos que preparan Sony y los que ya vende Xiaomi, aunque apunta más a novedades relacionadas con la tecnología y el hardware de estas nuevas gamas de vehículos. “Me interesa ver hasta qué punto seguimos hablando de pantallas táctiles en el coche, porque ya han dado problemas, y los botones son un gran invento para muchas de las funcionalidades que ahora se esconden en la pantalla”, desliza.

En este sentido, parece que la próxima gran batalla en esta industria no estará tanto en las capacidades del vehículo en sí, sino en la conquista de esas pantallas que harán a las veces de centro de entretenimiento y consumo cuando los vehículos autónomos sean una realidad habitual. “Si dejamos de conducir, será un sitio más en el que consumir medios“, explica, lo que abrirá la puerta a batallas entre gigantes para integrar sus productos, servicios y plataformas en esas pantallas por explorar.

Además, otra gran batalla vendrá de la mano de la pugna entre Estados Unidos y China, ya que el gigante asiático parece que lidera el mercado de los coches eléctricos, cuyo próximo paso será la autonomía. César Córcoles, sin embargo, asegura que la dificultad de China para acceder a hardware occidental, mejor preparado para la autonomía de los vehículos, podría ralentizar su conquista de este mercado, en beneficio de las marcas estadounidenses y europeas. Todo puede pasar, y el MWC podría ser un lugar en el que conocer hacia dónde va cada bloque, marca y mercado.

– Dispositivos convergentes

Por último, parece que una de las próximas fronteras de la tecnología serán los dispositivos convergentes y nuevas gamas de productos que permitan a los fabricantes diversificar las esperanzas depositadas hasta ahora en los móviles. “Cada vez más gente mira las novedades y ve que la cámara tiene 8 megapíxeles más, y que no se justifica gastar los 1.200 o 1.600 euros del nuevo dispositivo”, destaca, por lo que “se busca un nuevo formato para interactuar con la tecnología”, añade.

Parece que los smart rings, o anillos inteligentes, están bien posicionados para convertirse en uno de los próximos grandes productos de consumo, en parte por su enfoque al cuidado de la salud y a un estilo de vida activo. Pero tendrán que competir con otros dispositivos ponibles, como las smart glasses o gafas conectadas, siempre y cuando consigan resolver sus actuales limitaciones. La balanza podría decantarse, por ahora, en favor de las Ray-Ban Meta, “si realmente lo integran bien con la inteligencia artificial”, destaca. “Que el dispositivo sepa hacia dónde estás mirando sin que lo tengas en la mano puede ser interesante, pero hay problemas de interacción que no están resueltos todavía, y además tienen que ser cómodas, con poca batería y electrónica”, apunta.

Es posible que el Mobile World Congress sí muestre avances en este sector. “Veremos prototipos y demos de gafas que nos ponen una pequeña pantalla, muy limitada, delante de nuestros ojos. Puede ser útil, o desquiciante, tener las notificaciones del móvil a la vista, o indicaciones de Google Maps”, explica César Córcoles. Pero este mercado no está exento de retos no solo técnicos, sino también mercantiles: no será fácil crear un estándar que ofrezca compatibilidad entre productos, plataformas y servicios de distintas marcas, porque ninguna quiere quedarse al margen de la posibilidad de gobernar por sí misma mercados con un potencial aún desconocido, pero masivo.

