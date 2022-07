“Queremos constituirnos como un aliado que contribuye a la transformación digital de nuestros clientes”

Por staff

11/07/2022

A partir de marzo, Novatech comenzó a ofrecer a sus clientes una nueva propuesta de valor integral en soluciones tecnológicas, para el equipamiento que demanda la actualidad en materia tecnológica. El nuevo modelo de negocios propone renovar y actualizar el parque tecnológico de las compañías con las desktops, notebooks, tablets, celulares y Smart TVs de la empresa, y de su marca propia enova, a precios diferenciales y competitivos.

Ignacio Javier Cocco, Director Comercial para Latinoamérica del fabricante, concedió una entrevista exclusiva a TyN Magazine para hablar sobre el nuevo servicio B2B que tiene el fin de acercar la solución tecnológica que cada organización necesita para su negocio.

¿Cuáles son las principales características y beneficios que ofrece la nueva propuesta de valor integral de la empresa?

Lo que estamos haciendo es reformular nuestro servicio comercial B2B y la idea es constituirnos como un aliado, contribuyendo a la transformación digital de nuestros clientes, detectando las particularidades y dando respuestas a los desafíos tecnológicos que hoy enfrentan las compañías. Es una propuesta a medida, que adapta el equipamiento de acuerdo con las especificaciones que requiera el cliente. Por otro lado, queremos estar más cerca de los clientes, brindándoles un servicio no solamente de notebooks sino también de PCs de escritorio, algo que no se encuentra mucho en el mercado. En paralelo, estamos ofreciendo un servicio de post-venta que va más allá de atenderlos a través del teléfono. Brindamos atención personalizada que, dependiendo del nivel que se contrata, puede ofrecer una visita al mes para revisar todos los equipos en la locación del cliente. Se trata de un servicio diferencial ya que las empresas no suelen contar con esto, sobre todo los fabricantes. Además, en lo que respecta a PCs de escritorio, ofrecemos diseñarlas según la necesidad del cliente: se arman rápidamente debido a que no tenemos que esperar meses a que se consigan los productos fuera del país para que la empresa reciba lo que necesita en poco tiempo.

¿Cuáles fueron los objetivos detrás de la creación del servicio?

Nuestro objetivo es poder darles a las empresas que nos acompañen la posibilidad ahorrar en recursos en términos de equipamiento tecnológico y, además, poder contar con una persona con el know-how para poder darles la atención apropiada a esos productos. También la atención al cliente no seria solo para solucionar problemas con los equipos que vendemos nosotros, sino adicionalmente arreglar productos de otras marcas, brindando así un servicio de valor agregado para nuestros clientes.

¿Qué productos están incluidos en el servicio?

La carpeta de productos incluye la línea de notebooks, monitores y tablets de enova en sus distintas gamas; celulares marca Quantum y Konka; Smart TVs de Skyworth de 65, 55, 50, 43 y 32 pulgadas en su línea Android TV Frameless y Narrow Border; y TVs de enova de 50, 43 y 32 pulgadas.

¿En qué se diferencian los productos de Novatech en relación con la competencia?

Todo lo que producimos es industria nacional. Somos una empresa que está en el mundo del IT desde hace más de 18 años y contamos con instalaciones de última generación en donde se hacen testeos integrales de todo lo que fabricamos. Unas de nuestras virtudes es que, al vender todo lo que producimos integralmente nosotros, conocemos perfectamente nuestros productos de punta a punta. Sabemos lo que hacemos y lo que podemos brindarles a los clientes y eso es un plus. Poseemos fábricas en Catamarca, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, contamos con un trabajo de gestión en el país, no solamente con el equipo comercial, sino de marketing donde además de tenerlos a nuestros comerciales directos, contratamos a personas que viajan para atender a los clientes en diferentes provincias de Argentina.