¿Quién es Guanying Chen? Binance no es una compañía china

17/09/2022

En los últimos meses, Binance ha sufrido un incremento considerable de ataques orientados a dañar su reputación, en los medios de comunicación y a puerta cerrada. Hace dos semanas, un ex periodista del Washington Post envió un tuit a uno de nuestros ejecutivos durante un desacuerdo común sobre el «sesgo de los medios» en Twitter: «Mientras te tengo aquí, ¿quién es Guangying Chen?». La pregunta es un claro intento de erosionar la confianza en nuestra marca (iniciado por un competidor que lanzó un micrositio anónimo).

Binance fue creada el 14 de julio de 2017. El 4 de septiembre, el gobierno chino emitió un memorando alegando que los intercambios de criptomonedas no están permitidos en China, bloquearon nuestra plataforma detrás del Gran Cortafuegos y los ejecutivos de Binance abandonaron el país asiático.

Binance no es una empresa china, no está asentada en China, no posee ninguna compañía en China y no tiene planes de hacerlo. La empresa cuenta con filiales en multitud de países, incluyendo Francia, España, Italia, Dubai, Abu Dhabi y Bahrein, entre otros. En los últimos dos años, Binance se expandió a Europa, Oriente Medio y América del Sur, y estableció una empresa de trabajo remoto verdaderamente global que atrae a los mejores talentos, mientras todavía se deciden dónde plantar sus raíces.

Nuestro talento está formado por miembros locales de la comunidad apasionados por la blockchain y la Web3. También reclutamos un equipo de liderazgo senior global, en gran parte de Europa y los Estados Unidos.

La industria de las criptomonedas todavía atraviesa una etapa temprana. Al igual que cualquier otro exchange de criptomonedas, nuestro desafío ha sido el de crecer, ampliar nuestro personal y evolucionar nuestros sistemas en paralelo con el crecimiento de la industria. Binance se complace en encontrarse entre los primeros en apoyar una mayor adopción de blockchain y criptomonedas que respalde las innovaciones, el crecimiento del empleo y la competitividad económica en todo el mundo.

Las campañas negativas erosionan la confianza en toda la industria. Binance no abandonará sus valores para participar en campañas tan negativas. Somos constructores. Podemos competir en la industria y aún así alegrarnos por los éxitos de los demás.

CZ, aunque de origen chino, es de nacionalidad canadiense. En agosto de 1989 emigró desde China a Canadá con su madre, dos meses después de la masacre de la Plaza de Tiananmen, suceso que aceleró el otorgamiento de visados. Pasó su adolescencia en Vancouver y fue a la Universidad McGill, en Montreal. Su trabajo finalmente lo llevó a Tokio y Nueva York (Bloomberg). Más adelante conoció a Guangying (Heina) Chen cuando trabajaba en la tienda de vinos de un amigo, en el año 2010.

Trabajó como gerente de servicios en un gran banco comercial donde administró el back office (HR / Finance / Admin). En 2015, cuando CZ fundó Bijie Tech, le pidió a Guangying que liderase el área de servicios administrativos internos (HR / Finance / Admin), cuyo equipo inicial estaba compuesto principalmente por ingenieros.

A raíz del enorme crecimiento y expansión de Binance en los últimos 5 años, multitud de los empleados y fundadores originales han asumido nuevos roles en la organización. Guangying actualmente supervisa el equipo de administración y compensación de la organización.