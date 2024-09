¿Quién tiene la clave para el futuro de Panamá?

03/09/2024

Por: Dr. John Stagl, Newsroom Panama

La República de Panamá es un hermoso istmo de tierra ubicado estratégicamente que conecta América Central y América del Sur. Esta nación tropical es famosa por su diversa topografía, belleza natural, vasta vida vegetal y animal, que incluye cientos de especies de aves y árboles. Gran parte de la belleza intrínseca de Panamá existe en su animada mezcla de influencias culturales expresadas en la cocina, las obras de arte, la música y la literatura del país. Como Panamá limita al norte con el mar Caribe y al sur con el océano Pacífico, está rodeado de agua, una multitud de islas y belleza natural. Sin embargo, con una población estimada de 4,3 millones de personas, existe una creciente preocupación por el destino de su tierra, su gente y su posición dentro de la comunidad global. Muchas de estas preocupaciones se centran en su capital, la Ciudad de Panamá.

Con respecto a su tierra, las minas de cobre han enfrentado una serie de problemas que incluyen daños ambientales, derechos humanos, abusos y preocupaciones de transparencia. Naturalmente, con una superficie de menos de 30.000 millas cuadradas, la preservación de este hermoso país es primordial. A medida que la población crece, sabemos que las secuelas naturales de un mayor consumo dan como resultado más desechos. Si bien esto es ciencia básica, como nación civilizada, sigue siendo una responsabilidad incumbiente de su gente asegurar una solución viable y sostenible. En última instancia, esto dependerá de su liderazgo. Hoy, Panamá enfrenta varios problemas de contaminación; incluidos los desechos plásticos, la contaminación del aire y la contaminación del agua. Está bien documentado que en 2022 Panamá enfrentó una crisis de contaminación plástica que generó más de 380.000 toneladas de desechos plásticos. De esto, aproximadamente solo el 1% se estaba reciclando. Esto no pasa desapercibido ya que hay varias organizaciones que trabajan para mitigar sus impactos negativos en el medio ambiente y la economía de Panamá. Sin embargo, simplemente no es suficiente.

Recientemente hablé con el abogado David Murillo ubicado en la ciudad de David. Cuando le expliqué mi propuesta, exclamó lo apasionado que se sentía por este problema. Discutimos una variedad de soluciones prácticas con la esperanza de presentarlas ante el Ministro de Medio Ambiente. Juan Carlos Navarro, asesor principal interino y director ejecutivo de la muy estimada NSolar, posee un deseo innato de seguir llevando a su amado país en una dirección saludable. Como tal, el Sr. Navarro juega un papel crucial en la protección del futuro de Panamá. Necesitamos este tipo de liderazgo. Aparte de partes de Bocas del Toro, Panamá tiene agua potable limpia en la mayor parte del país. La cuenca del Canal de Panamá proporciona agua a las áreas metropolitanas de la Ciudad de Panamá y Colón. Sin embargo, la urbanización y la contaminación siguen amenazando esta cuenca y la calidad de su agua. Sin embargo, hay una solución.

La pregunta sigue siendo: ¿quién será el que salve el futuro de Panamá? Hoy en día, gran parte de los problemas de Panamá se centran en su capital. La contaminación, la creciente necesidad de agua potable y la congestión en el Canal de Panamá están pasando factura cada año a medida que no se resuelven. Nuevo liderazgo para la Ciudad de Panamá; Mayer Mizrachi, un empresario tecnológico panameño, entra en la arena como su nuevo alcalde electo. Con una sólida formación empresarial, no hay duda de que todavía tiene mucho trabajo por delante como alcalde. Después de haber estado en la cola de su nombramiento, para hablar con él directamente durante más de un mes, es difícil determinar su eficacia en este momento. Sin embargo, podría ser fundamental para ayudar a resolver los problemas que enfrenta el centro de Panamá y está preparado para marcar una verdadera diferencia. No solo enfrenta una contaminación potencialmente paralizante, sino que la congestión que existe en el Canal de Panamá desafía el comercio mundial. Desafortunadamente, cada barco que se queda esperando sin pasar lo hace a expensas de este país.

Aparentemente, el problema general es la falta periódica de lluvia. Esto es algo que no podemos controlar. Una solución sugiere construir un enorme embalse con un gasto significativo para el país y su gente. La idea es que cuando llueva, se recoja y se guarde, y nuevamente, a merced de la Madre Naturaleza. Según la AMP, quieren agregar un nuevo embalse en el río Indio. La autoridad del canal ha planeado una forma de represar el río Indio y desviar parte del agua hacia el lago Gatún. Como tal, se requiere una gigantesca presa de hormigón y un túnel de 8 kilómetros a través de la ladera para llegar al embalse del canal, con un coste estimado de unos 2.000 millones de dólares. Además, podría requerir el desplazamiento de unos 2.000 habitantes locales. Ricaurte Vásquez Morales es el administrador del canal y afirmó que el proyecto tardaría unos 6 años y costaría entre 1.200 y 1.600 millones de dólares en completarse. Se propone resolver UN problema grave: el paso de buques por el Canal de Panamá.

Actualmente existe una solución alternativa, más asequible y sostenible para resolver CINCO graves problemas que enfrenta este país hoy. Esta solución costaría menos de 500 millones de dólares y se prevé que se complete en menos de 18 meses. Naturalmente, Ricaurte Vásquez Morales es un hombre muy informado y cooperativo, según me han dicho. Por lo tanto, con su experiencia, puede estar abierto a una solución más eficaz y oportuna y podría desempeñar un papel importante en cambiar el futuro de Panamá para su gente, su tierra y su estatus mundial. Espero poder hablar con él pronto. Lo más importante es que el hombre con la mayor voz, visión y promesa para el pueblo de este gran país es nuestro nuevo presidente, José Raúl Mulino.

El presidente Mulino es un abogado y diplomático panameño. El pueblo de Panamá aprecia a un hombre decidido y dedicado a Panamá. En muy poco tiempo ya ha demostrado su liderazgo y dedicación a su país en sus esfuerzos por prevenir el flujo de traficantes de drogas y personas a través del Tapón del Darién. Además de la migración, Mulino tendrá que gestionar una de las rutas comerciales más importantes del mundo, el Canal de Panamá, que se ve obligado a limitar el tráfico debido a una sequía persistente. Esto requiere la capacidad de escuchar soluciones innovadoras y sostenibles que impactarán a Panamá y a su gente de una manera positiva en los años venideros “para el beneficio del mundo”.

La solución que estoy sugiriendo:

Proporcionar agua dulce para el canal según la demanda, sin tiempos de inactividad. Almacenar agua de “lluvia” sin el uso de un depósito. Proporcionar agua potable limpia y fresca para la gente del centro de Panamá. Proporcionar un sistema de gestión de residuos para reducir la contaminación de una manera limpia y eficaz. Proporcionar una fuente de energía “gratuita” adicional para el centro de Panamá.

Como beneficio adicional, esta solución creará y gestionará subproductos y recursos que se utilizarán para la construcción de carreteras y edificios y productos adicionales para una redistribución rentable. Por lo tanto, el éxito requiere un líder con una visión amplia para poder ver todo el alcance del problema y entender que cada parte de la solución funciona sinérgicamente para el beneficio de este hermoso país. Nada de esto hubiera sido posible sin el liderazgo que tenemos hoy en Panamá. Por eso, creo que estamos en el lugar correcto en el momento correcto.

