Quiénes son las dos argentinas que están en el directorio de la startup que revoluciona el fútbol

30/07/2024

Agustina Román y Roberta Werthein, una financiera y una exjugadora de Las Leonas, son protagonistas en uno de los emprendimientos más innovadores del mundo del deporte. Cuáles son sus perfiles y qué proyectos tienen para el futuro.

Buenos Aires, Julio de 2024 – Si bien las mujeres conquistan cada vez más terreno en el mundo de los negocios, aún quedan brechas por saldar de las que poco se habla. Una de ellas es la paridad de género en los directorios de las compañías, un grupo con una tarea trascendental en la que todavía se reservan pocos asientos para las mujeres.

En la Argentina, las mujeres representan solo el 10,6% de quienes integran los directorios de empresas, una cifra que está por debajo del promedio mundial, según datos recopilados en el informe Board Index 2022 –publicado a mediados del año pasado por la consultora Spencer Stuart –. La otra cara de la moneda, igualmente, es que se están dando pasos hacia adelante si se tiene en cuenta que en 2019 el porcentaje era de apenas el 8%.

Por eso se destacan los perfiles de Agustina Román y Roberta Werthein, la directora Administración & Finanzas y la CBO de WIN Investments, ambas miembros del board de la startup argentina que genera dos beneficios en este deporte: financiamiento a los clubes formativos a partir de los mecanismos de solidaridad y participación en las transferencias a fanáticos de todo el planeta.

Hoy la compañía está trabajando en la tokenización de pases de futbolistas masculinos, pero su visión es más amplia y planea extrapolar su tecnología a cada vez más deportes. Concretamente, las directoras ya están impulsando un proyecto para involucrarse en el fútbol femenino.

Agustina Román, de la Patagonia al mundo

Agustina Román siempre fue una fanática de los números. Desde chica se le daba bien la matemática, pero esa pasión también convivía con su fanatismo por los deportes. En su casa fue su madre quien le transmitió el amor por Boca y la acompañaba a seguir los caminos de la Selección. Oriunda de Comodoro Rivadavia, se mudó a los 18 años a Buenos Aires para estudiar la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. Como resultado pasó más de 15 años en distintos estudios y empresas siempre dedicada a las finanzas y la contabilidad.

En paralelo, fue asesora financiera de los emprendimientos de su pareja, Gonzalo Busnadiego, hoy cofundador y CTO de WIN. Pero en 2022 decidió dar un cambio de vida y unirse formalmente a la propuesta de la joven startup. Busnadiego hacía tiempo que trabajaba de forma remota y animada por esta vida más nómade, decidió renunciar para volver juntos a la Patagonia. “Empecé haciendo soporte de forma externa hasta que nos dimos cuenta de que ya no queríamos estar más físicamente en Buenos Aires y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. En febrero de 2022, empecé a trabajar full time para WIN, estaba todo por hacerse. El board se creó este año, así que fui tomando un poco más el rol de toma de decisiones, pero sin dejar de lado la parte operativa que es mi fuerte”, dice Román, que actualmente, ocupa el puesto de Directora de Administración y Finanzas, donde gestiona la contabilidad, impuestos, auditoría interna y la consolidación de estados financieros.

El trabajo remoto o híbrido es una de las virtudes que Román destaca como herramienta para mitigar los sesgos de género en las empresas. “Antes, si una mujer no podía estar trabajando en la oficina en el horario en el que están todos, era tachada. Trabajar desde casa ahora trae muchos beneficios. Muchas empresas tecnológicas y jóvenes apoyan esto y es clave para quitar los sesgos”, explica.

Este año, la joven empresa formalizó su directorio, que está integrado no solo por diversidad de género, sino también de orígenes, profesiones y visiones, lo que hace al final del día más rica la toma de decisiones. “No me canso de decir que la conformación de este board es espectacular, no solo por su diversidad de género, sino porque cada uno aporta cosas completamente distintas. Gonzalo es la persona de tecnología, Valentín es el vendedor nato, Roby trae las conexiones y la visión, Juan trae toda la cultura interna y yo soy la pata financiera. Para tomar una decisión, lo más importante es tener información. Cada uno ve un costado distinto y eso hace que podamos tomar mejores decisiones”, agrega la emprendedora.

Roberta Werthein, jugadora de toda la cancha

Para Roberta Werthein, la pasión por el deporte nació dentro de las canchas. En su adolescencia empezó jugando al hockey sobre césped y a los 17 años se puso la camiseta de Las Leones y se convirtió en la jugadora más joven de la historia de la Selección Argentina de Hockey en competir en el Champion Trophy, en el año 2012.

Luego de tres años en el seleccionado nacional decidió dar a su carrera profesional un nuevo rumbo. Cursó Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires y luego trabajó en distintas agencias y empresas como diseñadora hasta que se mudó a Nueva York para hacer una maestría en Ciencias en Diseño y Ecologías Urbanas en el prestigioso instituto Parsons.

Finalmente, su pasión por los deportes y los negocios se combinaron cuando se encontró con WIN Investments. Conoció a Valentín Jaremtchuk, uno de los fundadores de WIN, por amigos en común, y enseguida conectó con el propósito de la empresa. Tanto es así que decidió involucrarse como inversora principal en su ronda pre-seed. “Me pareció la mejor manera de involucrarme para ayudar al deporte, desde un costado innovador”, dice Werthein, quien, además de hockey, juega al fútbol, al tenis, hace deportes acuáticos y de montaña. “Sea cual sea el deporte, yo conecto con el deportista. Mi pasión es estar en contacto con los deportistas y brindar una ayuda para el desarrollo”, agrega.

Involucrarse en un mundo tradicionalmente asociado con los varones, como es el fútbol, fue un desafío para Werthein, quien aún encuentra que muchas veces, en reuniones o en conversaciones con inversores o posibles clientes, todavía sigue siendo la única mujer en la mesa. Werthein también está dando sus primeros pasos en el mundo del capital privado y las inversiones. Para eso menciona que es fundamental contar con mentoras o referentes mujeres que abran camino. “Mi consejo es formarse profesionalmente para poder estar a la altura y defender lo que querés transmitir, no importa si sos varón o mujer, porque el conocimiento es poder”, reflexiona.

Y si bien tanto Werthein como Román pertenecen a una generación que ve a la diversidad con otros ojos, aún quedan muchos mitos por derribar. “A la mujer tradicionalmente se la asoció con la debilidad y al hombre con la fuerza. Pero ser fuerte no habla solamente de la fortaleza física, ser emocionalmente fuerte para mí es más importante. Las personas que triunfan al final del día son aquellas que tienen mejor manejo de las emociones. Esa es la clave para el éxito”, concluye Werthein.

