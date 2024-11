¿Quieres una carrera en ciencia de datos? Empieza por aprender Python

Por staff

03/11/2024

(Global) No es un secreto que la ciencia de datos es una de las áreas con mayor demanda en el mercado laboral actual. De hecho, según el Informe sobre el Estado de la Alfabetización en Datos de DataCamp, el 84% de los líderes considera que la toma de decisiones basada en datos es la habilidad más crítica para sus equipos.

Para quienes desean incursionar en este campo, aprender Python es esencial. Este lenguaje de programación permite realizar análisis complejos y manejar grandes volúmenes de información con facilidad. Su sintaxis, simple y clara, facilita que tanto principiantes como expertos se enfoquen en resolver problemas sin enredarse en el código.

En esta guía, te explicaremos cómo empezar a aprender Python desde cero, así como consejos útiles para que des tus primeros pasos en el mundo de la ciencia de datos.

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación que fue creado a finales de los años 80 por un programador holandés llamado Guido van Rossum. La historia es bastante curiosa: Guido quería desarrollar un lenguaje que fuera fácil de entender y usar, algo que no lo hiciera sentir como si estuviera descifrando jeroglíficos cada vez que programaba. Así que, en sus ratos libres durante las vacaciones de Navidad de 1989, empezó a trabajar en Python como un proyecto personal.

¿Por qué se llama Python?

No, no tiene nada que ver con serpientes. Guido era fanático de un programa de comedia británico llamado “Monty Python’s Flying Circus”, y quiso que su nuevo lenguaje tuviera un nombre corto y divertido, así que lo llamó Python.

La primera versión oficial (Python 0.9.0) salió en 1991, y desde entonces ha evolucionado con versiones cada vez más potentes. Hoy en día, python se usa en casi todo: aplicaciones web, análisis de datos, inteligencia artificial, videojuegos, automatización, etc.

Lo que debes saber antes de aprender Python

Aunque para iniciarte en el mundo del python no tienes que ser un crack en ciencia de datos ni nada por el estilo, hay algunas cosas esenciales que es útil saber antes de empezar:

Conceptos básicos de programación

Tener una idea de lo que son las variables, condicionales (if, else), bucles (for, while), y funciones te va a ayudar muchísimo. Si nunca has programado antes, hacer un curso corto o leer una guía sobre lo básico de programación puede ser un gran punto de partida.

Las estructuras de control en Python, como los condicionales y los bucles, te permiten manejar cómo se ejecuta tu programa. Con los condicionales, puedes decidir qué hacer dependiendo de ciertas situaciones, y con los bucles, puedes repetir un conjunto de instrucciones varias veces.

Estas estructuras te ayudan a escribir código de manera más sencilla y a crear instrucciones que se ejecuten sólo cuando se cumplan ciertas condiciones, o que se repitan un número específico de veces. ¡Son herramientas clave para cualquier programador!

Instalación de Python

Tienes que saber cómo instalar Python en tu computadora. Suena obvio, pero es el primer paso para poder empezar a escribir y probar tu código. La instalación es bastante simple: solo tienes que ir a python.org y descargar la última versión para tu sistema operativo. No olvides instalar también un editor de código, como Visual Studio Code o PyCharm, para escribir y depurar tu código mucho más fácil.

Saber Inglés ayuda (pero no es obligatorio)

Aunque hay muchos recursos en otros idiomas, la mayoría de la documentación, tutoriales y foros están en inglés. No tienes que ser bilingüe, pero conocer un poquito te va a facilitar la vida porque podrás entender mensajes de error y buscar soluciones en internet más rápido.

Conceptos básicos de matemáticas

No necesitas ser un genio en matemáticas para aprender Python, pero si planeas adentrarte en áreas como la ciencia de datos o la inteligencia artificial, un poco de álgebra y estadística básica no te vendrá mal.

Por ejemplo, si estás creando un modelo predictivo, tendrás que resolver ecuaciones para entender cómo se relacionan diferentes variables entre sí. Por otro lado, si quieres analizar datos, conceptos como la media, mediana, moda, desviación estándar y distribución de datos son clave para comprender qué significan los resultados que obtienes de tus análisis. Además, muchas técnicas de machine learning (aprendizaje automático) se basan en principios estadísticos, por lo que conocerlos te dará una ventaja al desarrollar modelos.

Familiarízate con la terminal o la línea de comandos

La terminal te permite escribir comandos en lugar de usar la interfaz gráfica de tu sistema operativo. En vez de hacer clic en íconos o menús, escribes comandos que le dicen a la computadora qué hacer. En ese sentido, Python funciona de maravilla, así que saber cómo abrirla, escribir y navegar por carpetas te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza.

Muchas veces los mensajes de error o los logs de ejecución se muestran en la terminal, así que saber navegar por ella te permitirá comprender mejor lo que está sucediendo con tu código.

Ten objetivos claros

¿Por qué quieres aprender Python? ¿Para automatizar tareas, analizar datos, desarrollar sitios web o simplemente por curiosidad? Tener una idea de lo que quieres lograr te ayudará a enfocarte y encontrar los recursos adecuados para tus metas.

Los mejores recursos para aprender Python

Existen numerosos recursos disponibles, tanto gratuitos como de pago, para aprender Python. Aquí te recomendamos algunos de los más efectivos:

Cursos en línea

Una buena opción es inscribirse en un curso de Python en línea, ideales para aprender a tu propio ritmo, repasar conceptos según sea necesario y recibir retroalimentación inmediata a través de ejercicios interactivos. Nuestra recomendación es que busques cursos que cubren desde los fundamentos hasta aplicaciones más avanzadas, como la ciencia de datos o el desarrollo web, para obtener un conocimiento completo del lenguaje.

Tutoriales y documentación oficial

El sitio web oficial de Python tiene una sección de tutoriales y documentación completa para entender las bases del lenguaje. Además, muchos desarrolladores y entusiastas de Python han creado guías en línea que pueden incluir ejemplos prácticos.

Libros

Aquí tienes tres libros recomendados: Automate the Boring Stuff with Python de Al Sweigart es perfecto para aprender a automatizar tareas cotidianas; Python Crash Course de Eric Matthes ofrece un curso intensivo para principiantes, cubriendo lo esencial y guiándote en proyectos simples; y Learning Python de Mark Lutz es ideal para quienes buscan una comprensión profunda del lenguaje.

Consejos prácticos para aprender Python más rápido

La programación es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Cuanto más tiempo inviertas en escribir código, más rápido lograrás dominar el lenguaje. Intenta resolver pequeños problemas diarios o trabaja en proyectos que te interesen.

Intenta además construir un proyecto sencillo que te motive. Por ejemplo, un bot de Twitter que publique tweets automáticamente o responda a menciones, o también puedes desarrollar una calculadora que realice operaciones básicas, lo que te permitirá practicar la manipulación de variables y funciones en Python.

Otra opción es crear una aplicación web simple utilizando frameworks como Flask o Django. Por ejemplo, podrías construir un sitio donde los usuarios puedan registrar sus libros favoritos y dejar comentarios.

Al fin de cuentas, lo importante es poner en práctica lo que aprendas en la medida que avanzas. Así que, ya sea que decidas empezar con pequeños proyectos o sumergirte de lleno en la teoría, recuerda que el verdadero aprendizaje está en la práctica constante.

Ver más: Las tablets más innovadoras de 2024: ¿Qué modelos están revolucionando el mercado?

Ver más: La nube: un imperativo estratégico en la era 5G

Ver más: Chile y Colombia suprimen cobros adicionales por roaming