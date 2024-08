RD: ¿Por qué suben los costos sobre las tarjetas de crédito 2020?

31/08/2024

(República Dominicana) Hasta junio de 2024, República Dominicana registra un total de 12.8 millones de tarjetas de crédito y débito vigentes y activas en manos de sus ciudadanos. Estas tarjetas han transformado la manera en que los dominicanos manejan su dinero. De ese total, el 30% de estas tarjetas son de crédito, convirtiéndose en aliados esenciales para aquellos que buscan financiar sus compras en una amplia variedad de establecimientos.

Este instrumento no solo permite acceder a productos y servicios, sino que también ofrece un límite aprobado que puede ser crucial para afrontar gastos inesperados.

No obstante, la comodidad que brinda este dinero “plástico” viene acompañada de una responsabilidad ineludible. Los tarjetahabientes deben recordar que cada peso consumido debe ser devuelto, lo que implica estar atentos a los intereses y comisiones bancarias que pueden surgir del uso frecuente de este medio de pago. Así, entre la libertad financiera y la prudencia en el gasto, este “plástico” se ha convertido en una herramienta tanto de oportunidades como de desafíos.

De acuerdo con el Departamento de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos (SB), las comisiones por emisión varían considerablemente según el tipo de tarjeta y la entidad financiera, oscilando entre RD$300 y RD$9,000. Las tasas de interés anual para estos plásticos se sitúan entre un 40% y un 60%, siendo esta última la más común.

Esto implica que, si un usuario realiza un pago después de la fecha límite, por cada RD$100 consumidos deberá abonar RD$60 anualmente. Otro cargo relevante es la comisión por avance o retiro de dinero en efectivo, que a diciembre de 2023 promedió un 6.25%.

Además, la comisión por mora se suma a los costos que puede enfrentar el titular si no cumple con el pago mínimo antes del vencimiento. Este costo ha experimentado un aumento interanual del 1.7%, pasando de RD$595 en diciembre de 2022 a RD$605 en diciembre de 2023. En cuanto a los diferentes tipos de tarjetas, los costos por mora oscilan entre RD$605 para las clásicas y RD$1,036 para las tarjetas “black”. Las opciones infinite y platinum se encuentran en RD$937 y RD$904, respectivamente, mientras que la “gold” tiene un costo de RD$724.

Respecto a la comisión por sobregiro, las estadísticas indican que esta varía entre RD$450 y RD$2,000 dependiendo del tipo de producto y la entidad financiera.

Al cierre del año pasado, el costo promedio se situó en RD$557.7, lo que representa una disminución del 1.3% respecto al mismo mes del año anterior y un aumento del 14.4% comparado con diciembre de 2020. Por otro lado, el costo anual por renovación ha mostrado una baja significativa; a diciembre de 2023 se ubicó en RD$791, lo que representa una disminución del 5.1% (RD$43) y una reducción absoluta de RD$166 respecto a los RD$957 registrados en diciembre de 2020. Mientras que quienes opten por contratar un seguro que proteja contra pérdida, robo o falsificación del plástico pueden esperar costos que van desde RD$279 hasta RD$5,255.

En diciembre pasado, el costo promedio era de RD$502, un 8.3% más que en 2022. En el último trimestre del 2023, se realizaron 241,004 reclamaciones de los usuarios en el sector financiero.

De esa cantidad, el 25.8% correspondió a las tarjetas de crédito, con 62,212 quejas que van desde cargos no reconocidos y transferencia no aplicada hasta pago no reflejado y transacciones fraudulentas, según datos de la Oficina de Servicios y Protección a los Usuarios Financieros (ProUsuario).

