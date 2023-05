Realidad virtual incrementa el auge del ocio virtual

01/05/2023

Desde el inicio del desarrollo de videojuegos, la realidad virtual ha estado presente. Las primeras versiones de RV datan de los años 60, donde el primer simulador tenía forma de máquina recreativa. Pocos años después empezaron a unirse a la programación de videojuegos, logrando experiencias que estimulaban los diferentes sentidos de los usuarios. Hoy, más de 60 años después, los usuarios disponen de sus propios dispositivos en casa, cada uno con sus especificaciones técnicas, títulos, etc. Un ejemplo de que España es el país europeo más familiarizado con las tecnologías de RV, según el último informe de Ipsos en colaboración con el Foro Económico Mundial y que muestran también un auge en el ocio virtual.

Según datos de la Asociación Española de Videojuegos, en 2023 sólo en España, el sector podría recaudar en ventas una suma aproximada de 2 millones de euros. En concreto, la AEVI señala que el potencial de la RV ha constituido un impulso importante. Muestra de ello es cómo desde la llegada a España de la Gen3 -una tecnología pionera que ofrece una inmersión total en el juego, impulsada por Zero Latency, compañía que ofrecer experiencias de realidad virtual free-roam- hace seis meses, más de 30.000 usuarios en toda España han podido disfrutar de su potencial.

Este nuevo dispositivo, presente en la sede de Madrid donde la compañía cuenta con el mayor centro de realidad free-roam de toda Europa y disponible también en su centro de Terrassa (Cataluña), presenta una clara mejora en la experiencia de los usuarios que visitan las instalaciones, una mejor imagen, sonido, control y comodidad a la hora de disfrutar de las experiencias inmersivas que hay en los diferentes centros. Pero, ¿qué hace a Zero Latency y su Gen3 tan especial y diferente?.

HTC VIVE Focus 3: La Gen3 usa como pieza principal el modelo de HTC VIVE Focus 3 que cuenta con un visor más ergonómico, menos peso para ayudar en el equilibrio, un video de alta resolución (resolución 5K), campo de visión de 120 grados, tasa de 90 fps (frames por segundo), sonido envolvente 3D, cancelación de ruido, provocando en el usuario una inmersión total en la experiencia que haya elegido.

Libertad de movimiento: A diferencia de las anteriores generaciones que portaban una mochila conectada por cables al visor, Gen3 se desprende de la mochila, de los cables y de cualquier atadura que pueda provocar que el usuario se sienta incómodo. Unido al uso de la tecnología Wi-Fi 6e, la conexión con el centro de mando es tan estable que no hay pérdida de información durante las experiencias.

Sin mareos: Muchos usuarios sufren el llamado: Motion sickness a la hora de intentar disfrutar la realidad virtual. Motion sickness es un estado en el que el cerebro no es capaz de procesar movimiento, cuando el cuerpo está inmóvil. En Zero Latency esto no sucede, debido a que el movimiento de la experiencia es el movimiento de tu cuerpo. Cualquier acción que hagas en la realidad, la verás reflejada en la propia experiencia.

Atendidos por expertos: Contamos con un gran número de expertos en los diferentes centros repartidos por España, ellos serán los encargados de las explicaciones antes y durante la experiencia. Los Game Master, como se les conoce, se aseguran de la explicación previa a la experiencia (normas de seguridad, qué hacer en caso de, etc.), del correcto funcionamiento de los dispositivos, etc.



Experiencias únicas: Zero Latency cuenta con experiencias únicas que no se pueden disfrutar en otros lados, dado que han sido desarrolladas en exclusiva para los espacios free-roam. Hay experiencias llenas de acción como Far Cry 3: Dive into insanity, de misterio como Engineerium, de terror como Singularity o de zombies como el caso de Undead Arena y Outbreak Origins.