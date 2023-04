realme C55 ha conquistado a usuarios en Latinoamérica

staff

14/04/2023

realme, la marca de smartphones de mayor crecimiento en el mundo y en Latinoamérica, acaba de anunciar el lanzamiento oficial del realme C55 en México el próximo 26 de abril. La llegada de este dispositivo marcará un nuevo estándar en la categoría de gama de entrada, gracias a sus actualizaciones estratégicas que han ido mejorando generación tras generación. La serie C ha mejorado de manera significativa con cada nuevo dispositivo, y en el caso de México, un claro ejemplo es el realme C15, que destacó por su gran batería de 6000mAh y carga rápida de 18W, cuando otros dispositivos del mismo segmento ofrecían solo 4500mAh, lo que lo convierte en un gran diferenciador en su segmento, ya que los usuarios no tenían que preocuparse por la duración de su batería.

Otra actualización fue con el realme C21, que fue el primer smartphone en obtener la certificación de alta fiabilidad para smartphones de TÜV Rheinland. Esto es otro gran avance en la serie C, ya que la calidad no es solo una característica que los usuarios puedan encontrar en la gama media o alta, sino también en la gama de entrada. En el caso del C35, la innovación estuvo en un diseño más delgado y premium, así como en su pantalla. Con esto en mente, realme mantiene su lema “Dare to Leap”con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario que supere todas las expectativas con más funciones avanzadas en la serie C.

La nueva serie C logra una tecnología que lo hace líder en su segmento y esto se debe a que de acuerdo con decenas de miles de comentarios de los usuarios de la Serie C, realme descubrió que alrededor del 70% de los usuarios desean un mayor almacenamiento, el 56% desean una mejor cámara y el 50% necesitan una carga más rápida, por lo tanto en esta nueva generación las mejoras son a nivel flagship con actualizaciones estratégicas, que brindan una tecnología líder en su segmento centrándose en la imagen, el almacenamiento, la carga y el diseño.

realme C Series–Un campeón del segmento.

Con las actualizaciones estratégicas de la Serie C, realme ofrece productos más sorprendentes con características líderes en su segmento. La nueva Serie C mejorada tiene como objetivo ser la mejor opción en el segmento, y realme ilustra que la “C” es de Campeón y la Serie C es “un campeón del segmento”. Además, realme promueve el concepto de “Todo el mundo es un campeón en la vida”. Al ofrecer smartphones básicos líderes en su segmento, realme pretende que los jóvenes de todo el mundo disfruten de su experiencia de lider en cada momento y crezcan con ellos.

realme cree que los teléfonos de gama de entrada no tienen por qué sacrificar ni degradar las especificaciones, y promete seguir ofreciendo funciones líderes en su segmento que superen las expectativas de los usuarios, elevando el estándar de referencia del mercado de teléfonos de gama de entrada. En el caso de esta nueva generación, la serie C es una línea de productos con el estándar de buque insignia.

El realme C55 ha generado muy buenos comentarios por parte de los usuarios y medios en Latinoamérica donde han comentado lo siguiente:

Mundo Conectado

“realme da en el clavo con el paquete de especificaciones de este dispositivo”

Tudo Celular

“El teléfono es muy equilibrado para el usuario. El diseño destaca y llama la atención, tenemos una cámara principal de buena calidad y el procesador se encargará de las principales actividades”

El Periódico

“realme C55 está equipado con cuatro tecnologías pioneras en su segmento para ofrecer una experiencia completa y satisfacer las necesidades de los usuarios. Transmite un espíritu fresco y su principal aportación es su precio muy accesible”.

Finalmente, realme posiciona su Serie C mejorada como “un campeón o líder del segmento”, con el objetivo de ofrecer características líderes en el segmento que van más allá de las expectativas y que elevan el nivel de experiencia del usuario.