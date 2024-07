realme C65: Cuerpo ultrafino y brillante diseño starlight

Por staff

16/07/2024

(México) realme, la marca tecnológica ha lanzado oficialmente su más reciente producto, el realme C65. Como un hito significativo para la serie C, el realme C65 no sólo continúa la tradición de fluidez, alta calidad y buen diseño, sino que también es pionero en el nuevo posicionamiento de producto ” Esencial Plus “, ofreciendo a los usuarios una experiencia de usuario sin precedentes y marcando un nuevo nivel para el segmento de precios de gama de entrada.

Certificación de fluidez de 48 meses otorgada por TÜV SÜD

El realme C65 se convierte en el primer smartphone del mismo rango de precios en recibir la Certificación de Fluidez de 48 meses de TÜV SÜD. Detrás de esta certificación se encuentra el respaldo de un potente procesador y el exclusivo modo AI Boost de realme, que proporcionan a los usuarios una experiencia de funcionamiento siempre fluida, demostrando su extraordinario rendimiento y fiabilidad.

El realme C65 se distingue en el mismo rango de precios por su potente rendimiento, gracias a su potente Chipset Helio G85 y 8GB+8GB de RAM dinámica con 256GB de ROM, proporcionando una configuración de doble fluidez. El exclusivo motor de fluidez de realme evalúa de forma inteligente la urgencia de las tareas a través de la IA. AI Boost optimiza la asignación de recursos y la liberación de rendimiento desde la base, mejorando significativamente el rendimiento para proporcionar un amplio soporte para aplicaciones / juegos frontales.

Cuerpo ultrafino y brillante diseño starlight

En términos de diseño, el realme C65 muestra un atractivo estético único con su cuerpo más delgado en el segmento que mide sólo 7,64 mm. Equipado con un diseño de lente insignia y bisel en ángulo recto, ofrece una experiencia visual excepcional, sumergiendo a los usuarios en su encanto.

Diferenciándose no sólo en apariencia sino también en artesanía, el realme C65 integra el diseño Shining Starlight de alto coste, alta precisión y alta dificultad, asegurando que cada uso sea un capricho artístico.

La mejor pantalla de su clase

El realme C65 cuenta con una pantalla completa de 6,67 pulgadas con una alta relación pantalla-cuerpo. Soporta un brillo máximo de hasta 625 nits para una visibilidad clara en exteriores. Mejorado con una alta frecuencia de actualización de 90 Hz y una amplia gama de colores, el dispositivo promete una experiencia visual fluida y vívida.

La mayor garantía de calidad del sector

realme C65 cuenta con una serie de garantías tecnológicas que incluyen el certificado de luz azul baja de TÜV, resistencia al agua IP54 y características como el Smart Touch Rainwater y el diseño de antena envolvente 360°. Todo ello garantiza una mayor usabilidad y estabilidad, proporcionando a los usuarios una experiencia móvil de confianza.

Más allá de la tecnología, realme C65 está dedicado a la calidad, incluso hasta el más mínimo detalle. Cada teléfono se somete a un exhaustivo proceso de pruebas para garantizar que los consumidores tengan un compañero cómodo y fiable para sus actividades móviles.

Cinco experiencias de software innovadoras



El realme C65 introduce por primera vez cinco funciones de software pioneras, incluyendo Dynamic Button, Air Gestures, Smart Code Scan, Riding Mode y Customised Lowest Brightness. Estas diversas funciones satisfacen las variadas necesidades de los usuarios, garantizando experiencias convenientes y cómodas en diversos escenarios de la vida.

Una oferta sincera en el mercado de gama de entrada

El lanzamiento del realme C65 ha llevado la experiencia de los smartphones básicos a cotas sin precedentes. El C65 cuenta con una estética de diseño premium, impresionantes capacidades de rendimiento y una calidad de construcción duradera. Además, introduce por primera vez en este segmento de precio funciones emblemáticas como AI Boost, Air Gesture y Rainwater Smart Touch, lo que permite una experiencia “Plus” más rica para un público más amplio. En el contexto de toda la industria, el C65 encarna un enfoque único y vanguardista de la innovación de productos, y está llamado a convertirse en el abanderado definitivo de la categoría de smartphones básicos.

Ver más: Motorola aporta nuevas experiencias con IA a la familia razr 2024 con Google

Ver más: HONOR presenta sus nuevos plegables Magic V3 y VS3

Ver más: Serie vivo V30, el smartphone para vivir la emoción del fútbol