realme GT6T: El “Flagship Killer” de alto rendimiento llega a México

Por staff

06/08/2024

(México) realme, la marca que revoluciona el mercado de smartphones, presentó en junio el realme GT6 en Milán, este tuvo un gran éxito y excelentes críticas de la prensa internacional. Ahora, realme se complace en anunciar el lanzamiento del realme GT6T. Este dispositivo ha sido diseñado para superar las expectativas de rendimiento, ofreciendo una experiencia móvil excepcional a un precio accesible. Con un enfoque en la innovación orientada al usuario y un diseño audaz, el realme GT6T redefine lo que los usuarios pueden esperar de un smartphone.

realme GT6T: Top Performance que lo Convierte en un Flagship Killer

El realme GT6T destaca por su rendimiento excepcional, gracias a su chipset de vanguardia Snapdragon 7+ Gen 3. Este potente procesador garantiza tiempos de carga ultrarrápidos, multitarea sin esfuerzo y la capacidad de manejar incluso los juegos móviles más exigentes. El realme GT6T ofrece un rendimiento Flagship a un precio mucho más accesible, dirigido a jugadores móviles y aquellos que demandan múltiples tareas de manera fluida con tiempos reducidos de apertura de aplicaciones.

Especificaciones Avanzadas de Alto Rendimiento

Chipset Snapdragon 7+ Gen 3: Basado en un procesador de 4nm, ofrece un aumento del 15% en el rendimiento de CPU y una notable mejora del 45% en el rendimiento de la GPU en comparación con la generación anterior, logrando una puntuación Antutu de 1,500,000.

Basado en un procesador de 4nm, ofrece un aumento del 15% en el rendimiento de CPU y una notable mejora del 45% en el rendimiento de la GPU en comparación con la generación anterior, logrando una puntuación Antutu de 1,500,000. Geek Power Tuning: Permite ajustes detallados en las frecuencias del núcleo de CPU y la GPU para una experiencia personalizada.

Permite ajustes detallados en las frecuencias del núcleo de CPU y la GPU para una experiencia personalizada. Chip de Seguridad Mejorado: Un chip de seguridad independiente con certificación CC EAL6+ garantiza la protección de los datos confidenciales del usuario.

Rendimiento de Pantalla Inigualable

Con una pantalla ultrabrillante de 6000 nits, el realme GT6T garantiza una visibilidad excepcional incluso en los entornos más brillantes. La pantalla también cuenta con:

Modo de Brillo Máximo (6000 nits): Este impresionante brillo máximo, tiene un valor probado en laboratorio que refleja el uso de materiales luminosos avanzados y mejora significativamente el rendimiento de la pantalla en condiciones de luz potente.

Este impresionante brillo máximo, tiene un valor probado en laboratorio que refleja el uso de materiales luminosos avanzados y mejora significativamente el rendimiento de la pantalla en condiciones de luz potente. Pantalla LTPO 8T: Con una frecuencia de actualización adaptativa de 1Hz a 120Hz, la visualización se aprecia con suavidad y conserva la energía.

Con una frecuencia de actualización adaptativa de 1Hz a 120Hz, la visualización se aprecia con suavidad y conserva la energía. Certificación SGS A-Grade Sunlight-Readable: Claridad excepcional en condiciones de iluminación desafiantes.

Cámara y Next IA

Aprovecha el poder de la imagen del hardware de Sony con la confiabilidad de OIS. El realme GT6T hace que sea más fácil que nunca tomar fotos de acción nítidas con detalles precisos y colores realistas. Y junto con el motor de imágenes insignia HyperTone, considerado el más avanzado de su clase, puedes capturar tomas complicadas más fácil que nunca, con reflejos y sombras increíblemente precisas.

realme GT 6T va más allá de la estabilización óptica de imagen (OIS) tradicional con su avanzada tecnología Super OIS, brindando fotos más nítidas y vídeos más fluidos en cualquier condición de disparo. La cámara principal del realme GT 6T cuenta con el reconocido sensor SONY LYT-600. Este sensor de 50 megapíxeles ofrece alta resolución para imágenes excepcionalmente detalladas y su gran tamaño ayuda en las situaciones con poca luz. Para mejorar la experiencia fotográfica y garantizar que tus fotos no se vean arruinadas por objetos o personas no deseadas, el realme GT6T incluye una función de inteligencia artificial de próxima generación que te permite eliminar esas personas u objetos que no quieres que aparezcan, gracias a la eliminación por IA. Esta herramienta integrada aprovecha el poder de la inteligencia artificial para eliminar sin esfuerzo las distracciones de tus fotos, elevando tu experiencia de fotografía móvil.

Carga Superrápida y Larga Duración de Batería

El realme GT6T hace frente a la “ansiedad por la batería” con su excepcional velocidad de carga y gran capacidad de batería SUPERVOOC de 120W, proporcionando una carga del 50% en solo 10 minutos. Su gran batería de 5500mAh ofrece un tiempo de uso prolongado e impresionante capacidad de carga para soportar actividades diarias intensas, además de un Battery Health Engine que permite hasta 1600 ciclos de carga mientras mantiene el 80% de la capacidad original.

Diseño Premium y Duradero

El realme GT6T presenta un diseño innovador, que incluye un efecto Nano Mirror único con más de 30 procesos de precisión para lograr una textura contrastante y un acabado lujoso. Con el realme GT6T, realme establece un nuevo estándar en rendimiento y asequibilidad en el mercado de los smartphones, brindando a los usuarios una experiencia excepcional sin comprometer el precio.

realme Buds Air 6

Los realme Buds Air 6 destacan por su diseño innovador y tecnología avanzada, con un controlador Mega Titanium de 12mm para un rendimiento de graves potente e inmersivo. Su diseño de cavidad trasera individual promete una experiencia de sonido inmersiva, mientras que la cancelación activa de ruido de hasta 50 dB, habilitada por un sistema híbrido de doble micrófono que combina micrófonos de retroalimentación y prealimentación, reduce eficazmente los sonidos externos y el ruido no deseado. Además, la función de cancelación de ruido adaptativa ajusta de forma inteligente la profundidad de la cancelación de ruido en función de diferentes entornos, ya sea en el metro, en interiores o en calles concurridas. Con hasta 40 horas de duración de la batería proporcionada por el estuche de carga y soporte de carga rápida, los realme Buds Air 6 ofrecen hasta 7 horas de reproducción con solo 10 minutos de carga, proporcionando una experiencia de audio duradera y de alta calidad.

