Receita em nuvem da NICE cresce 22% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior

27/11/2023

A NICE (NASDAQ: NICE) anunciou os resultados financeiros do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023, em que registra um crescimento da receita em nuvem de 22% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Destaques financeiros do terceiro trimestre de 2023

GAAP Não GAAP A receita total foi de US$ 601,3 milhões, registrando um aumento de 8% A receita total foi de US$ 601,3 milhões, registrando um aumento de 8% A receita de nuvem foi de US$ 403,3 milhões, registrando um aumento de 22% A receita de nuvem foi de US$ 403,3 milhões, registrando um aumento de 22% A margem bruta de nuvem foi de 65,1%, em comparação com 64,1% no mesmo período do ano anterior A margem bruta de nuvem foi de 70,4%, em comparação com 70,4% no mesmo período do ano anterior A receita operacional foi de US$ 113,6 milhões, registrando um aumento de 26% A receita operacional foi de US$ 183,9 milhões, registrando um aumento de 15% A margem operacional foi de 18,9%, em comparação com 16,3% no mesmo período do ano anterior A margem operacional foi de 30,6%, em comparação com 28,7% no mesmo período do ano anterior O EPS diluído foi de US$ 1,39, registrando um aumento de 30% O EPS diluído foi de US$ 2,27, registrando um aumento de 18% O fluxo de caixa operacional foi de US$ 120,6 milhões, registrando um aumento de 28%

“Temos o prazer de relatar mais um trimestre com resultados sólidos, em que superamos nossa expectativa, tanto para a receita total quanto para o lucro por ação no terceiro trimestre”, disse Barak Eilam, CEO da NICE. “Nossa receita recorde foi impulsionada por mais um excelente trimestre, com um crescimento da receita de nuvem na ordem de 22%, que corresponde à taxa de crescimento mais rápida do setor, sobre a maior base de receita de nuvem. Nosso resultado foi acompanhado por mais um trimestre de rentabilidade incomparável e liderança no setor, demonstrada por um forte crescimento adicional no lucro operacional, na margem operacional e no lucro por ação. Nosso recém-anunciado programa de recompra de ações de US$ 300 milhões reforça a confiança e a força do nosso negócio, com um perfil financeiro sólido”.



De acordo com Eilam, a NICE lidera o mercado de CX aproveitando o alto potencial de migração para a nuvem e adoção de plataformas com IA. “Com um pipeline recorde impulsionado pelo universo digital e pela IA, estamos bem posicionados para terminar o ano com expectativas excelentes, e temos o prazer de anunciar nossas perspectivas financeiras iniciais sobre receitas e rentabilidade para além deste ano, refletindo a solidez da nossa posição de liderança no mercado”.



Destaques financeiros GAAP do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro:



Receitas: As receitas totais do terceiro trimestre de 2023 foram de US$ 601,3 milhões, um aumento de 8% em comparação com os US$ 554,7 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro bruto: O lucro bruto do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 410,4 milhões, em comparação com os US$ 383,9 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022. A margem bruta do terceiro trimestre de 2023 foi de 68,2% em comparação com os 69,2% registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro operacional: O lucro operacional do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 113,6 milhões, um amento de 26% em comparação com os US$ 90,3 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022. A margem operacional do terceiro trimestre de 2023 foi de 18,9%, em comparação com os 16,3% registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro líquido: O lucro líquido do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 92,4 milhões, um aumento de 30% em comparação com os US$ 71,2 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022. A margem de lucro líquido do terceiro trimestre de 2023 foi de 15,4%, em comparação com os 12,8% registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro por ação: O lucro por ação no terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 1,39, um aumento de 30% em comparação com os US$ 1,07 registrados no terceiro trimestre de 2022.

Fluxo de caixa operacional e saldo de caixa: O fluxo de caixa operacional do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 120,6 milhões. No terceiro trimestre de 2023, US$ 89,5 milhões foram utilizados para recompra de ações. Em 30 de setembro de 2023, nosso total de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo era de aproximadamente US$ 1,66 bilhão. Nossa dívida, líquida de instrumentos de hedge era de US$ 544,3 milhões. Isso resultava em um montante líquido de caixa e investimentos de US$ 1,11 bilhão.



Destaques financeiros não GAAP do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro:



Receitas: As receitas totais do terceiro trimestre de 2023 foram de US$ 601,3 milhões, um aumento de 8% em comparação com os US$ 554,7 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro bruto: O lucro bruto não GAAP do terceiro trimestre de 2023 aumentou para US$ 434,4 milhões em comparação com os US$ 408,0 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022. A margem bruta não GAAP do terceiro trimestre de 2023 foi de 72,2% em comparação com os 73,5% registrados no terceiro trimestre de 2022.

Receita operacional: A receita operacional não GAAP do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 183,9 milhões, um aumento de 15% em comparação com os US$ 159,3 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022. A margem operacional não GAAP do terceiro trimestre de 2023 foi de 30,6% em comparação com os 28,7% registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro líquido: O lucro líquido não GAAP do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 150,6 milhões, um aumento de 18% em comparação com os US$ 127,8 milhões registrados no terceiro trimestre de 2022. A margem de lucro líquido não GAAP do terceiro trimestre de 2023 foi de 25%, em comparação com os 23% registrados no terceiro trimestre de 2022.

Lucro por ação: O lucro por ação não GAAP do terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 2,27, um aumento de 18% em comparação com os US$ 1,92 registrados no terceiro trimestre de 2022.



Perspectivas para o exercício completo de 2023:

A empresa elevou a expectativa de receitas totais não GAAP para o exercício completo de 2023 para a faixa aproximada de US$ 2,36 bilhões a US$ 2,38 bilhões, representando um crescimento de 9% no ponto médio em comparação com o exercício completo de 2022.

A empresa aumentou a expectativa de lucro por ação não GAAP do exercício completo de 2023 para a faixa de US$ 8,58 a US$ 8,78, representando um crescimento de 14% no ponto médio em comparação com o exercício completo de 2022.



Perspectivas para 2024 :

As expectativas preliminares da NICE para o próximo ano são:

Crescimento da receita de nuvem no exercício completo de 2024 de pelo menos 18% em relação ao ano anterior, excluindo a eventual contribuição da aquisição da LiveVox, que tem conclusão esperada para o primeiro semestre de 2024.

Em uma base anual, para 2024, espera-se que a LiveVox contribua com aproximadamente US$ 142 milhões em receitas.

Incluindo as sinergias da LiveVox, esperamos um EBITDA de quase US$ 900 milhões em 2024, e de mais de US$ 1 bilhão em 2025.

