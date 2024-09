RedCloud Technology redobla su apuesta en Argentina

Por staff

29/09/2024

(Argentina) El comercio minorista es uno de los motores económicos más importantes del mundo, donde los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG o Fast Moving Consumer Goods) representan la parte abrumadoramente mayoritaria de la oferta. Estos productos, de alta rotación y bajo precio, como alimentos, bebidas, artículos de perfumería o limpieza, productos secos, entre otros, constituyen el 63,8% de los ingresos minoristas a nivel mundial, según Statista. En 2023, el mercado de bienes de consumo estaba valorado en más de 11 billones de dólares, con una proyección de crecimiento constante.

El papel crucial de los FMCG se hace todavía más evidente cuando consideramos que gran parte de estos productos llega al consumidor final a través de pequeños comercios. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos comercios no han logrado aún beneficiarse plenamente de la revolución tecnológica en curso, expresada, entre otras cosas, en la explosión del comercio electrónico. Atrapados en una cadena de suministro ineficiente y predominantemente analógica y fundamentalmente injusta, enfrentan enormes desafíos que impactan tanto su competitividad como la satisfacción del consumidor final. Así, los kioscos, los supermercados chinos, las despensas, el pequeño comercio o comercio de cercanía se encuentran lidiando con procesos obsoletos, falta de tecnología y dependencias de métodos tradicionales como lápiz, papel y correos electrónicos. Esta situación limita severamente la capacidad de estos comercios para competir y afecta la disponibilidad de productos esenciales en las comunidades locales.

“La primera generación de comercio electrónico ha fallado a las pequeñas empresas, especialmente a aquellas que dependen de un inventario de calidad para servir a sus comunidades locales y globales con los productos más demandados del mundo, los bienes de consumo masivo“, introduce Justin Floyd, fundador y director ejecutivo de RedCloud Technology , una plataforma revolucionaria que busca transformar el comercio minorista y la cadena de suministro a través de su concepto de Open Commerce, un mercado donde los pequeños comerciantes puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes jugadores del e-commerce.

Floyd ha sido calificado como un emprendedor tecnológico serial por la prensa especializada europea. Se trata de un emprendedor galardonado con 25 años de experiencia fundando e invirtiendo en empresas tecnológicas pioneras que abordan los mayores desafíos económicos y sociales del mundo.

Fundó RedCloud Technology para abordar problemas fundamentales con el suministro global de bienes de consumo.

La experiencia previa de Floyd incluye la fundación y dirección de Vecta, una de las empresas de cloud intelligence de mayor crecimiento en EMEA (adquirida por Kerridge), y la cofundación de CCL, una de las primeras empresas fintech transatlánticas, que escaló a un volumen de comercio de $2 mil millones en solo dos años. También es inversor en Cambridge Medical Robotics (valorada en £3 mil millones) y en Omnisense, un sistema innovador de localización en tiempo real.

El CEO de la compañía ha sido finalista regional del premio Ernst and Young Entrepreneur of the Year en dos ocasiones, ganador en cuatro ocasiones del Red Herring 100, finalista del premio Codie y finalista del Fast Track 100.

Así es cómo ideó la propuesta junto a Soumaya Hamzaoui, una ejecutiva africana basada en Francia, con la particularidad de que, pese a que el proyecto fue concebido, diseñado y construido en Cambridge y Londres, RedCloud Technology eligió a Argentina como punto de partida global a la vez que sede central de sus operaciones para América Latina. El emprendedor vivió casi un año en el país, para supervisar personalmente la puesta en pie de la compañía.

Soumaya Hamzaoui es una figura clave en la industria tecnológica; es cofundadora y ocupa el cargo de Directora de Operaciones de RedCloud, una empresa centrada en democratizar el acceso a la tecnología empresarial para vendedores independientes. Nacida en Argelia, sus primeras experiencias en mercados emergentes han influido profundamente en su comprensión y misión en la industria tecnológica.

Hamzaoui tiene una amplia trayectoria en software y telecomunicaciones, con más de una década de experiencia en gestión de productos, especialmente en servicios financieros digitales. Antes de fundar RedCloud, trabajó en el desarrollo de Orange Money en África y apoyó a diversas industrias, como el transporte, la banca y las telecomunicaciones, en sus transiciones hacia nuevas tecnologías.

Fundación: maduración, crecimiento y fases

Desde 2018, la empresa está presente en el país, inicialmente centrada en la venta de servicios digitales a través de Red101 , una aplicación que combina una billetera digital y un marketplace B2B. Esta plataforma permite a pequeños comercios la posibilidad de encontrar productos en su marketplace, hacer pedidos, disponer de medios de pago y envío y también ofrecer servicios digitales como recargas de celulares y pagos de servicios, logrando un notable éxito.

“Los servicios de recarga de Red101 fueron pensados como un incentivo de doble vía. Por un lado, permiten a los comercios ofrecer a sus clientes recargas y pagos de servicios. Por otro lado, incentivan a los comerciantes a explorar la oferta de inventario disponible en la plataforma, descubriendo las ventajas del marketplace y aumentando su uso de las herramientas digitales ofrecidas por RedCloud Technology”, explica Juan Etcheverry, a cargo de la operación local como General Manager de RedCloud Technology en Argentina.

“Nuestra estrategia está planteada por fases. Primero se trató de construir un ecosistema de mínima para empezar el ciclo virtuoso de crecimiento entre oferta y demanda, que eso ya lo generamos. También fue la etapa en la que estructuramos el equipo y todos los procesos para que se pueda escalar el producto. Mientras estábamos en este proceso madurativo, empezamos a atacar a distribuidores medianos y pequeños y a segundas marcas y marcas locales o marcas regionales para que se sumen a la plataforma”, advierte.

Etcheverry repasa la evolución de RedCloud Technology, que pasó de ser conocida por su billetera digital a ser una plataforma integral de comercio. La compañía adaptó su estrategia para incluir no solo servicios digitales, sino también la venta de productos de consumo masivo a través de su Marketplace. Este enfoque holístico permite a RedCloud Technology construir un ecosistema robusto que conecta a marcas, distribuidores y pequeños comercios de manera eficiente y transparente.

“Le damos libertad a los comercios para elegir una variedad de productos en un solo lugar, con precios competitivos y la conveniencia de comprar desde su tienda”, profundiza Etcheverry, que acaba de recibir su diploma de Magíster en Gestión Estratégica en Marketing Digital y Negocios por Internet por la UBA y tiene una trayectoria de casi siete años en VTEX.

“La propuesta de valor de RedCloud Technology se basa en ofrecer una plataforma integral que abarca todos los aspectos del comercio minorista y los servicios financieros. El objetivo es crear un ciclo virtuoso de crecimiento entre oferta y demanda, estructurando un ecosistema que pueda escalar y generar mayor poder de compra para los pequeños comercios”, añade Juan Ignacio Beaudoin, con paso por BVS Technology Solutions y Logicalis, y actual Head of Growth de RedCloud Technology en Argentina.

“El grueso de nuestra operación, en términos de relevancia, no necesariamente de volumen, es articular todo lo que es la oferta y demanda entre distribuidores y pequeños comercios de consumo masivo. Si bien atacamos a todos, generalmente tenemos mucha mayor tracción en los comercios más pequeños, kioscos, autoservicios, almacenes de barrio y dietéticas pequeñas”, agrega.

Etcheverry Por supuesto que nosotros queremos digitalizar la cadena entera, para lo cual tenemos distintos servicios, sea para marcas y fabricantes, como para comerciantes”.

Open Commerce: la segunda generación del e-commerce

La filosofía de RedCloud Technology se centra en revalorizar la cadena de suministro a través de la tecnología, logrando mejores precios mediante una mayor competencia y generando mayor poder de compra para los pequeños comercios.

El concepto de Open Commerce, acuñado por los líderes de la compañía, es fundamental para entender la propuesta de valor de la empresa. Esta filosofía busca resolver los problemas de la cadena de suministro que afectan al pequeño comercio en un contexto donde los grandes jugadores del e-commerce han consolidado sus posiciones dominantes, limitando la inclusividad y competencia.

Open Commerce se presenta como la segunda generación de comercio electrónico, brindando a las pequeñas empresas un poder adquisitivo ilimitado y una plataforma para competir en igualdad de condiciones. Esta solución no solo mejora la eficiencia y transparencia de la cadena de suministro, sino que también democratiza el acceso a productos y servicios, beneficiando a los consumidores finales.

Según Beaudoin, el concepto es una respuesta directa a los problemas identificados en la cadena de suministro que afecta al pequeño comercio. “Floyd y su equipo reconocieron que la falta de tiempo y opciones de surtido eran desafíos críticos para los pequeños comerciantes. Estos negocios, generalmente operados por una o dos personas, deben encargarse de todas las tareas, desde la reposición de stock hasta la atención al cliente y la gestión de pagos, lo que deja poco tiempo para buscar las mejores ofertas o negociar precios competitivos”, explicó.

“De hecho – suma Etcheverry- el usuario que nos está generando la orden, cuenta con un ejecutivo de venta de nuestro equipo. Es decir, nosotros tenemos por un lado todo lo que es la parte digital con la aplicación, pero también vamos físicamente a tu tienda para facilitarte y acompañarte en todo el proceso. Entonces damos apoyo a todos esos pedidos y necesidades del comercio con nuestra fuerza de venta, con nuestro equipo de preventistas”.

Según los líderes locales de RedCloud Technology, el pequeño comercio tiene, en general, pocas opciones en términos de surtido: trabaja con un menú acotado de distribuidores o tiene que abastecerse en un mayorista bajo el modelo “Cash and Carry”. “En general tiene que ir físicamente a comprar todo, instalarse ahí, hacer largas colas. Y no necesariamente se está llevando un buen precio. Habrá dinámicas promocionales y encuentran que, por ejemplo, el aceite o el azúcar estaban a un mega buen precio, pero después terminan comprando todo el resto del surtido a valores no muy competitivos”, profundiza.

La propuesta de valor

RedCloud Technology ofrece, de esta manera, un punto de valor basado en las tres C: Cost (costo), Choice (elección) y Convenience (conveniencia).

En detalle, la oferta de RedCloud se divide en:

Red101 , el nombre del Marketplace de la empresa, engloba el marketplace y los servicios digitales.

RedAds permite a los vendedores promocionar ofertas y promociones específicas en la plataforma Red101, mientras que RedInsights recopila información en tiempo real de más de 50.000 puntos individuales, proporcionando informes y datos altamente específicos basados en las condiciones actuales del mercado. RedPay, por su parte, ofrece una solución de pagos consolidada que facilita las transacciones y mejora la eficiencia financiera de los pequeños comercios.

Esta combinación de productos y servicios crea un ecosistema completo que no solo mejora la eficiencia y competitividad de los pequeños comercios, sino que también democratiza el acceso a productos y servicios financieros, beneficiando a toda la cadena de suministro y, en última instancia, al consumidor final.

Ver más: Startups mexicanas en la era del e-commerce

Ver más: Nuevo servicio de voz y colaboración para empresas en Chile

Ver más: Encuentro de Mujeres Emprendedoras Digitales