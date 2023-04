Redes Sociales: ¿Cómo pueden influir en las próximas elecciones?

Por staff

08/04/2023

Las redes sociales son una herramienta poderosa en las elecciones políticas de España y tienen el potencial de influir en la opinión pública y en el resultado de las elecciones. Actualmente, los principales actores políticos tienen perfiles en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y hasta TikTok.



Para Agustina Chiaravalli, Social Media Manager de The White Rabbit, los debates políticos se desarrollan en un 50% en los entornos digitales: “esto no es nuevo, ya en el 2008 durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el ex presidente Barack Obama utilizó sus redes sociales como trampolín a la Casa Blanca”.

Las redes sociales permiten a los políticos interactuar directamente con los votantes, responder preguntas y compartir información actualizada. De hecho, en la primera entrevista que Donald Trump dio al ser elegido como presidente en 2016, él mismo afirmaría: “Creo que las redes sociales son más poderosas que el dinero de campaña”, aseguró.

Sin embargo, también hay algunos riesgos asociados con el uso de las redes sociales en las elecciones políticas. Una de las mayores preocupaciones es la propagación de fake news y la desinformación.

“La comunicación ha cambiado, y eso también se percibe durante el año electoral”, explica Laura Sali Pérez, CEO de la misma compañía y experta en comunicación. “Las nuevas tecnologías ayudan a incrementar la popularidad de los candidatos, a menor coste que la televisión o la radio, con mayor alcance y medición en tiempo real”, añade.

Propaganda política y la guerra por el engagement

Durante los últimos meses, los partidos políticos han comenzado una batalla por ganar la atención y el compromiso de los votantes, y las redes sociales se han convertido en una herramienta clave en la “guerra por el engagement”.

“Para ganar la guerra por el engagement en las elecciones de España, los partidos políticos deben ser creativos y estratégicos en toda su campaña de comunicación”, afirma Sali Pérez. “Y ello incluye las redes sociales como motor para alcanzar a los votantes”, agrega.

En este contexto, es importante que los partidos políticos se comprometan a ser transparentes y honestos en su comunicación en línea, fomentando un debate constructivo y respetuoso. De esta forma evitarán la propagación de información errónea y la polarización del debate público.

“Es tan fuerte el poder de las conversaciones, que aquí entran en juego las fake news”, resalta Chiaravalli. “Por ello es importante crear que los políticos publiquen con frecuencia y de forma consistente en sus perfiles; interactuando con sus seguidores y respondiendo comentarios para evitar dobles mensajes”, añade.



Por un lado, las redes sociales permiten a los políticos y a sus equipos de campaña monitorear en tiempo real la respuesta de los votantes a sus publicaciones en línea. Esto puede ser útil para adaptar su estrategia de comunicación y hacer cambios rápidos en la estrategia de campaña en función de la respuesta de la audiencia.



“Por otro lado, el juego mediático dentro de los entornos digitales le ha resultado más funcional partidos de derecha, que han entendido el juego y han logrado ganar terreno en países donde nadie se imaginaba que volverían a gobernar”, finaliza Chiaravalli.