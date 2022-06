Reloj inteligente

26/06/2022

Introducción:

La sensación inicial del reloj de Huawei fue favorable por varios motivos. Destacando el famoso sistema operativo Harmony preintroducido, la duración de la batería resistente, el sensor de temperatura novedoso y la increíble variedad de modos de actividad, es una elección fenomenal de reloj inteligente para usuarios de Android.

Explicación:

Estaba destinado a establecer una conexión y lo hace desde el momento en que abre el paquete. Huawei nos prestó la versión base del reloj para revisar, pero nada al respecto dice nada.

El empaque de 42 milímetros es de acero templado enmarcado en frío de 316 L con una correa de piel de vaca cosida oscura de 21 milímetros, que tiene un aspecto más convencional y más rígido que la delicada piel de becerro de algunos otros grupos de relojes inteligentes.

Características:

Diseno:

El reloj mide 46,2 x 46,2 x 12,15 mm y pesa 54 g. A pesar de que no se siente grande en mi muñeca, no es lo suficientemente ligero como para pasar desapercibido para todos. Por lo tanto, de vez en cuando debo quitarlo para que mi muñeca se afloje un poco, y eso significa que el tiempo de margen es inevitable y la colección de datos no se reconocerá todo el tiempo.

Es resistente al agua hasta 50 m y está unido al látigo de silicona, que es ideal para ejercicios al aire libre. Su contorno de acero tratado, su frente de vidrio solidificado y su parte posterior refractaria crean una apariencia exquisita y de buen gusto, mientras que su impresionante pico hace que su toque háptico giratorio sea completamente agradable para deslizar.

Duración de la batería:

Además de la duración de la batería de tres días promocionada en el modo inteligente, donde hay una conexión LTE y Bluetooth con los teléfonos móviles constantemente, control de pulso y Huawei está habilitado para descansar por la noche y hacer los recados diarios con el reloj inteligente con pantalla en 200 veces cada día.

El reloj inteligente de la asociación LTE resistió durante 4 días. Por otro lado, existe un modo de ahorro de batería de catorce días que facilita el problema de tenerlo cargado continuamente.

Software:

El sistema operativo Harmony, mantenido durante mucho tiempo, definitivamente no desanima. Tiene una capacidad mucho mayor de 16 GB para su propia galería de aplicaciones de Huawei. Las carátulas del reloj son suaves y diferentes, sin embargo, solo un número determinado de ellas son gratuitas.

Hay muchas aplicaciones fascinantes, por ejemplo, detalles de calidad del aire, interpretación, radio y juegos más pequeños de lo normal, que son básicos y fáciles de usar, dado que también se deben introducir aplicaciones versátiles.

Modos de entrenamiento:

Además, el reloj contiene más de 100 modos de ejercicio. Además del hecho de que le recuerda al usuario que se extienda de vez en cuando con un movimiento personalizado, también reconoce si el usuario ha comenzado un ejercicio y lo invita a afirmar y configurar el dispositivo en el modo de ejercicio correcto.

Su descubrimiento de desarrollo también permite la identificación de caídas con llamadas SOS, lo cual es extremadamente útil para la prosperidad y el bienestar. Esto amplía su caso de uso para los momentos en que los teléfonos móviles no están al alcance de la mano.

Relación calidad-precio:

Valorado en £ 349,99 con medio año de Huawei Music gratis, Huawei se presenta como una opción de nivel medio en contraste con el Apple Watch Series 6 (£ 379). Con sus funcionalidades rediseñadas, vale la pena comprobarlo.

Conclusión:

Este artículo recopila información sobre el smartwatch Huawei y explica algunas de sus características. Esta publicación de blog también mencionó estas características anteriores, incluida la duración de la batería, los modos de entrenamiento, el diseño, etc.